PHILADELPHIA -- Pada 17 Februari 1971, Pelé bertanding di Haiti. Tim Santos yang diperkuatnya semula dijadwalkan untuk bertanding dalam laga persahabatan tidak resmi melawan tim nasional Haiti. Hingga kini, skor pertandingan tersebut masih menjadi perdebatan. Beberapa laporan terpisah menyebutkan bahwa klub Brasil itu menang 2-0.
Namun, hasilnya tidaklah penting. Yang tetap terkenang justru pemandangan dan suara-suara yang menggambarkan bagaimana tepatnya reaksi penonton di Port-au-Prince. Ada orang-orang yang menangis. Para penonton berteriak selama 90 menit.
Sehari sebelumnya, Pelé telah dianugerahi “sertifikat penghargaan nasional atas jasa”, yang ditandatangani langsung oleh Presiden saat itu, François Duvalier. Hubungan antara kedua negara telah terjalin sejak lama. Dan pada saat itu, hubungan tersebut sepenuhnya dikukuhkan, disahkan oleh otoritas tertinggi di negeri itu.
Dan hubungan itu—baik dalam sepak bola maupun secara spiritual—tetap terjaga hingga kini. Warga Haiti mengidolakan sepak bola Brasil karena gaya bermainnya, keanggunannya, dan irama samba-nya. Mereka terus berusaha menirunya sejak saat itu. Banyak warga Haiti yang pertama-tama adalah penggemar Brasil. Dan pada Jumat malam, kedua tim akan bertanding, sebuah hubungan sepak bola yang akhirnya terwujud di panggung Piala Dunia.
“Brasil telah menjadi kekuatan besar. Kami melihat para pemain Brasil dan hal itu menginspirasi kami. Itulah sebabnya di Haiti, ada banyak orang yang sangat mengidolakan Brasil,” jelas Gerald Jean, yang pernah membela Tim Nasional Haiti pada tahun 1970-an, kepada GOAL.