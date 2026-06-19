Jean pasti tahu. Dia termasuk di antara para pemain muda yang dibesarkan di tim Brasil itu. Namun, dia juga menempuh jalannya sendiri. Dia hanya bermain dalam dua pertandingan yang diakui FIFA untuk Haiti, dan tak terhitung jumlahnya baik di tanah airnya maupun kemudian di Brasil.

Itu sudah cukup bagi orang-orang Brasil untuk memberinya julukan.

"Jair, begitulah mereka biasa memanggil saya (singkatan dari Jarzinho, salah satu anggota tim pemenang Piala Dunia 1970)," katanya kepada GOAL sambil tertawa, saat berdiri di sebuah jalan yang ramai di Philadelphia.

Jean mungkin sedikit merendahkan dirinya sendiri. Ia mewakili Tim Nasional Haiti baik di level profesional maupun amatir, dari tahun 1974 hingga 1978. Sebagai pemain klub, ia bermain di berbagai liga di seluruh pulau Haiti dan kemudian di Amerika Serikat—tempat ia pindah untuk menjadi penasihat keuangan pada akhir tahun 70-an.

“Situasinya tidak seperti sekarang. Dulu ada Super League, liga-liga lain, dan sebagainya. Saya bermain untuk berbagai tim, tapi belum sepenuhnya secara profesional. Karena saat itu, kami belum memiliki kapasitas yang cukup. Situasi finansialnya juga berbeda,” ujarnya.

Dan meskipun hatinya terikat pada sepak bola Haiti, seperti banyak orang lainnya, ia tumbuh besar sebagai penggemar berat Brasil. Ia mengingat masa-masa Pele dan Jairzinho—meskipun ia lebih menyukai Edu, pencetak gol produktif untuk Santos sepanjang tahun 60-an dan 70-an. Ia pernah bermain melawan Carlos Alberto dan Rivellinho dalam berbagai pertandingan persahabatan. Ia berkali-kali bepergian ke Brasil. Dulu, mereka adalah rivalnya. Namun, mereka juga adalah temannya.

“Itu luar biasa,” kenangnya sambil tertawa kecil, berdiri dengan mengenakan jersey Haiti, dengan bendera yang disampirkan di pundaknya.

Jean telah tinggal di New York selama hampir 50 tahun, mengikuti perkembangan tim Haiti dan Brasil. Namun, pada Jumat malam ini, hanya ada satu tim yang ia harapkan menang.

“Sekarang situasinya berbeda. Kami tahu bahwa kami harus bersaing. Kami bermain untuk suatu tujuan. Kami sedang berada di Piala Dunia saat ini. Kami lolos, jadi kami benar-benar bisa berjuang untuk diri kami sendiri,” katanya.

Perasaan ini dirasakan oleh sebagian besar warga Philadelphia. Numa St. Louis lahir di New York tetapi dibesarkan di Haiti. Ia bermain sepak bola di sekolah menengah dan perguruan tinggi. Ia masih bermain setiap minggu. Dalam kata-katanya sendiri, ia adalah ‘penggemar berat sepak bola.’

Dan dia memahami hubungan dengan Brasil.

“Sebagian besar orang Haiti mendukung Brasil: gaya bermainnya, musiknya. Namun, bukan hanya itu, secara budaya dan sejarah, ada hubungan antara Haiti dan Brasil yang tidak disadari oleh kebanyakan orang,” kata St. Louis. “Orang Haiti telah lama mengagumi gaya bermain Brasil: bakat alami, umpan-umpan, dan dribelnya. Orang Brasil pun mengagumi pendekatan tersebut.”