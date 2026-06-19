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Haiti fansGetty
Thomas Hindle

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"Ini soal menunjukkan apa yang bisa kami lakukan" - Brasil telah lama menjadi sumber inspirasi bagi Haiti di tengah gejolak, kini Les Grenadiers ingin membuktikan bahwa mereka layak berada di panggung yang sama

Analysis
Haiti
Brazil
Brazil vs Haiti
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World Cup
Vinicius Junior
Ronaldinho

Brasil telah lama menjadi sumber inspirasi bagi Haiti di masa-masa tergelapnya. Kini, Les Grenadiers akan berhadapan dengan mereka di ajang Piala Dunia dengan tujuan membuktikan bahwa mereka layak berada di sana, bukan sekadar mengagumi.

PHILADELPHIA -- Pada 17 Februari 1971, Pelé bertanding di Haiti. Tim Santos yang diperkuatnya semula dijadwalkan untuk bertanding dalam laga persahabatan tidak resmi melawan tim nasional Haiti. Hingga kini, skor pertandingan tersebut masih menjadi perdebatan. Beberapa laporan terpisah menyebutkan bahwa klub Brasil itu menang 2-0.

Namun, hasilnya tidaklah penting. Yang tetap terkenang justru pemandangan dan suara-suara yang menggambarkan bagaimana tepatnya reaksi penonton di Port-au-Prince. Ada orang-orang yang menangis. Para penonton berteriak selama 90 menit.

Sehari sebelumnya, Pelé telah dianugerahi “sertifikat penghargaan nasional atas jasa”, yang ditandatangani langsung oleh Presiden saat itu, François Duvalier. Hubungan antara kedua negara telah terjalin sejak lama. Dan pada saat itu, hubungan tersebut sepenuhnya dikukuhkan, disahkan oleh otoritas tertinggi di negeri itu.

Dan hubungan itu—baik dalam sepak bola maupun secara spiritual—tetap terjaga hingga kini. Warga Haiti mengidolakan sepak bola Brasil karena gaya bermainnya, keanggunannya, dan irama samba-nya. Mereka terus berusaha menirunya sejak saat itu. Banyak warga Haiti yang pertama-tama adalah penggemar Brasil. Dan pada Jumat malam, kedua tim akan bertanding, sebuah hubungan sepak bola yang akhirnya terwujud di panggung Piala Dunia.

“Brasil telah menjadi kekuatan besar. Kami melihat para pemain Brasil dan hal itu menginspirasi kami. Itulah sebabnya di Haiti, ada banyak orang yang sangat mengidolakan Brasil,” jelas Gerald Jean, yang pernah membela Tim Nasional Haiti pada tahun 1970-an, kepada GOAL.

  • Haitian supporters of the Brazilian soccAFP

    'Orang Haiti sudah lama mengagumi gaya Brasil'

    Jean pasti tahu. Dia termasuk di antara para pemain muda yang dibesarkan di tim Brasil itu. Namun, dia juga menempuh jalannya sendiri. Dia hanya bermain dalam dua pertandingan yang diakui FIFA untuk Haiti, dan tak terhitung jumlahnya baik di tanah airnya maupun kemudian di Brasil.

    Itu sudah cukup bagi orang-orang Brasil untuk memberinya julukan.

    "Jair, begitulah mereka biasa memanggil saya (singkatan dari Jarzinho, salah satu anggota tim pemenang Piala Dunia 1970)," katanya kepada GOAL sambil tertawa, saat berdiri di sebuah jalan yang ramai di Philadelphia.

    Jean mungkin sedikit merendahkan dirinya sendiri. Ia mewakili Tim Nasional Haiti baik di level profesional maupun amatir, dari tahun 1974 hingga 1978. Sebagai pemain klub, ia bermain di berbagai liga di seluruh pulau Haiti dan kemudian di Amerika Serikat—tempat ia pindah untuk menjadi penasihat keuangan pada akhir tahun 70-an.

    “Situasinya tidak seperti sekarang. Dulu ada Super League, liga-liga lain, dan sebagainya. Saya bermain untuk berbagai tim, tapi belum sepenuhnya secara profesional. Karena saat itu, kami belum memiliki kapasitas yang cukup. Situasi finansialnya juga berbeda,” ujarnya.

    Dan meskipun hatinya terikat pada sepak bola Haiti, seperti banyak orang lainnya, ia tumbuh besar sebagai penggemar berat Brasil. Ia mengingat masa-masa Pele dan Jairzinho—meskipun ia lebih menyukai Edu, pencetak gol produktif untuk Santos sepanjang tahun 60-an dan 70-an. Ia pernah bermain melawan Carlos Alberto dan Rivellinho dalam berbagai pertandingan persahabatan. Ia berkali-kali bepergian ke Brasil. Dulu, mereka adalah rivalnya. Namun, mereka juga adalah temannya.

    “Itu luar biasa,” kenangnya sambil tertawa kecil, berdiri dengan mengenakan jersey Haiti, dengan bendera yang disampirkan di pundaknya.

    Jean telah tinggal di New York selama hampir 50 tahun, mengikuti perkembangan tim Haiti dan Brasil. Namun, pada Jumat malam ini, hanya ada satu tim yang ia harapkan menang.

    “Sekarang situasinya berbeda. Kami tahu bahwa kami harus bersaing. Kami bermain untuk suatu tujuan. Kami sedang berada di Piala Dunia saat ini. Kami lolos, jadi kami benar-benar bisa berjuang untuk diri kami sendiri,” katanya.

    Perasaan ini dirasakan oleh sebagian besar warga Philadelphia. Numa St. Louis lahir di New York tetapi dibesarkan di Haiti. Ia bermain sepak bola di sekolah menengah dan perguruan tinggi. Ia masih bermain setiap minggu. Dalam kata-katanya sendiri, ia adalah ‘penggemar berat sepak bola.’

    Dan dia memahami hubungan dengan Brasil.

    “Sebagian besar orang Haiti mendukung Brasil: gaya bermainnya, musiknya. Namun, bukan hanya itu, secara budaya dan sejarah, ada hubungan antara Haiti dan Brasil yang tidak disadari oleh kebanyakan orang,” kata St. Louis. “Orang Haiti telah lama mengagumi gaya bermain Brasil: bakat alami, umpan-umpan, dan dribelnya. Orang Brasil pun mengagumi pendekatan tersebut.”

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  • Haiti Italy 1974Getty

    'Rasa keterikatan yang lebih kuat terhadap akar Afrika'

    Namun, hal ini lebih dalam daripada sekadar sepak bola.

    “Di luar Afrika, Haiti dan Brasil memiliki jumlah budaya Afrika atau orang kulit hitam terbanyak,” jelas St. Louis. “Keduanya adalah negara yang masih mempertahankan rasa keterikatan yang lebih kuat terhadap warisan Afrika. Jika kita melihat dari segi agama, baik itu Santoria maupun Voodoo, drum, tarian, Kompa versus Samba. Dan ada juga komunitas Haiti di Brasil.”

    Ada hubungan yang bisa ditemukan dalam identitas itu juga. Lebih mudah mendukung pemain yang mirip dengan Anda, kata St. Louis.

    “Bagi banyak dari kita yang peka terhadap politik, ini bukan sekadar pertandingan. Ini juga cerminan geopolitik, budaya, dan sejarah. Jadi, ketika kita melihat Brasil, kita juga melihat tim kulit hitam, tim yang mewakili diaspora kulit hitam. Hal itu memicu banyak emosi,” tambah St. Louis.

    Tim ini, meskipun telah lolos, memang memikul beban yang sangat spesifik. Haiti adalah satu-satunya tim yang lolos ke Piala Dunia tanpa memainkan satu pun pertandingan kandang—begitulah kondisi politik negara tersebut yang penuh gejolak. Para pendukung mereka tidak diizinkan bepergian ke Piala Dunia. Apa yang telah mereka capai di sini hampir mendekati keajaiban olahraga.

    “Negara ini benar-benar dalam kekacauan. Jadi, hal itu menunjukkan semangat para pemain,” kata Jean.

    Bagi St. Louis, melihat negaranya tampil begitu baik merupakan hal yang memuaskan. Ia segera menyinggung bahwa tim Haiti terakhir yang lolos ke Piala Dunia, pada tahun 1974, juga bukanlah tim sembarangan. Pemain mereka, Emmanuel Sanon, adalah orang pertama yang mencetak gol ke gawang kiper Italia, Dino Zoff, setelah 1.142 menit. Sanon konon pernah menyatakan sebelum pertandingan bahwa ia akan mencetak gol berkat kecepatannya yang luar biasa. Saat itu, ia hanya mendapat gaji $200 per bulan.

    St. Louis tumbuh besar sambil mendengarkan kisah-kisah semacam itu. Dan ketika Haiti mulai muncul kembali di panggung global, ia pun mulai percaya. Beberapa penampilan gemilang di Piala Emas memberikan harapan. Dan kemudian, muncullah kualifikasi. Berada di sini, 50 tahun setelah penampilan terakhir mereka, berarti segalanya.

    “Bagi Haiti, kehadiran di sana bukan sekadar soal partisipasi. Ini soal budaya. Ini soal kebanggaan. Ini soal menampilkan budaya, dan ini soal menunjukkan apa yang bisa kami lakukan,” kata St. Louis.

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    'Pasti bakal ramai'

    Dan pada hari Sabtu, hal itu sudah sangat jelas. Philadelphia memiliki sekitar 11.000 penduduk asal Haiti. Namun, ribuan orang lainnya datang dari selatan melalui New York dan dari utara melalui Miami. Seorang relawan yang berdiri di sudut jalan mengatakan kepada GOAL bahwa ia telah mengirim teman-temannya ke berbagai penjuru kota untuk membagikan bendera kepada orang-orang yang tidak dikenal. Ia telah mencetak sekitar 19.000 bendera.

    Acara-acara juga bermunculan di mana-mana. Sebuah festival jalanan tradisional menarik ratusan orang untuk menikmati musik live, pedagang kaki lima, dan banyak lagi. Secara teknis, ini bukanlah pertemuan sepak bola. Namun, semua orang mengenakan seragam sepak bola. Bendera, topi, dan jersey dijual habis dari bak truk. Sorakan dimulai sejak dini — dan tidak pernah benar-benar berhenti.

    “Little Haiti” di Philadelphia, yang terletak lima mil di utara pusat kota, dipenuhi oleh pengunjung di bar dan restoran.

    “Pasti akan ramai,” kata seorang pelayan di Guo’s, sebuah restoran Haiti yang populer, dengan tergesa-gesa kepada GOAL melalui telepon.

    Banyak orang yang bukan penggemar sepak bola pun terseret ke dalam hiruk-pikuk ini. Marcus Palmer, seperti banyak orang lainnya, mulai tertarik pada sepak bola setelah bermain FIFA. Dia menyukai olahraga ini, tetapi kemudian menikah dengan seorang wanita dari keluarga Haiti.

    Dan itu, katanya, membuatnya tak punya pilihan selain ikut terbawa suasana.

    “Anak saya sangat bersemangat. Kami semua membeli bendera. Kami langsung berusaha mencari tahu, oke, di mana kami bisa membeli jersey tim Haiti. Jadi, bisa dibilang, semua orang benar-benar siap menyaksikan penampilan Haiti,” kata Palmer.

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    "Kami di sini memang untuk bertanding"

    Dia adalah salah satu dari sekian banyak orang—baik penggemar sepak bola maupun bukan—yang turun ke jalan pada hari Sabtu.

    Tentu saja, banyak yang mengenakan seragam Brasil. Namun, Haiti juga memiliki momennya sendiri. Dan malam ini, mereka akan menikmatinya bersama-sama. Piala Dunia ini telah memunculkan banyak persaingan persahabatan, dan ini adalah salah satunya. Taruhannya tinggi. Haiti kalah dalam pertandingan grup pertama mereka melawan Skotlandia. Kemungkinan besar, mereka membutuhkan satu kemenangan dan satu hasil imbang melawan Maroko dan Brasil untuk lolos dari fase grup. Brasil sendiri baru saja mengalami hasil imbang tanpa gol yang mengecewakan melawan Maroko pekan lalu.

    Secara teknis, kedua tim ini pernah bertemu sebelumnya. Salah satu pertemuan paling berkesan terjadi pada tahun 2004, ketika Brasil bertanding melawan Haiti dalam pertandingan perdamaian yang didukung PBB di Port-au-Prince pada masa gejolak politik. Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, hadir, begitu pula para anggota pemerintahan sementara Haiti.

    Seleção menurunkan susunan pemain bertabur bintang, yang terdiri dari Ronaldo Nazario, Ronaldinho, Roberto Carlos, dan Adriano. Sebanyak 15.000 penonton hadir di stadion, dan diperkirakan sekitar 100.000 orang berada di jalanan. Bendera Brasil dan Haiti berkibar berdampingan. Saat itu, hasilnya tidak diperdebatkan: Brasil 6, Haiti 0. Dan itu sebenarnya tidak menjadi masalah.



    Namun, kali ini, hasilnya sangat penting. Dan, melawan segala rintangan, Haiti tetap percaya.

    “Beberapa orang berkata, ‘Ya, kami memang ada di sini sekarang.’ Kami tidak di sini hanya untuk berpartisipasi; kami di sini untuk benar-benar bersaing seperti yang lain. Anda mengerti maksud saya?” kata Jean.

    Ratusan ribu orang mengerti.

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