Ricardo Pepi, USMNTGetty
Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

"Ini soal melihat kenyataan" - Ricardo Pepi tunjukkan kemampuan sebagai pengatur serangan, Christian Pulisic akhiri puasa gol, dan suasana semakin memanas: Pemenang dan pecundang dari kemenangan USMNT atas Senegal

GOAL mengulas siapa saja yang tampil menonjol dan siapa saja yang masih perlu memperbaiki performa mereka setelah kemenangan AS

CHARLOTTE -- Tak lama setelah Tim Nasional Sepak Bola Pria AS menang 3-2 atas Senegal, manajer Mauricio Pochettino menyebut tiga pertandingan: Paraguay, Uruguay, dan pertandingan ini. Ketiga pertandingan itulah yang bisa ia lihat dengan senyuman. Ketiga pertandingan itulah yang menunjukkan USMNT bermain sesuai dengan cara yang ia dorong kepada mereka.

"Saya rasa kami sekarang sudah sadar akan hal-hal yang perlu ditingkatkan, hal-hal yang telah kami bicarakan selama hampir satu setengah tahun," kata Pochettino. "Saya rasa sekarang, ini tentang melihat kenyataan. Ketika Anda berbicara, berbicara, dan berbicara, terkadang sulit untuk menerima apa yang Anda katakan. Hari ini adalah titik yang baik. Kami melihat komitmen dari semua orang di sini dan, jika kami memiliki sikap dan komitmen itu, kami memiliki pemain dengan bakat luar biasa, tetapi hal terpenting adalah terus memperbaiki diri."

"Dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya, masalahnya? Kita sendiri yang menjadi masalah," katanya. "Tidak berada di tempat yang tepat dengan komitmen yang tepat dan sikap yang tepat. [Ini soal] menjadi sebuah tim, tim yang sangat solid, dan bersatu seperti yang kita tunjukkan hari ini."

Ini adalah waktu yang tepat untuk menunjukkannya. Dengan kemenangan pada hari Minggu, USMNT mempercepat persiapan Piala Dunia mereka. Setelah seminggu yang sibuk dengan acara media di New York dan sesi latihan yang intens di bawah terik matahari Atlanta, mereka tiba di Charlotte dengan tekad untuk membuktikan diri. Mereka bermain seperti tim yang bertekad menunjukkan bahwa mereka adalah versi yang menemukan ritme melawan Paraguay dan Uruguay pada musim gugur, bukan yang kesulitan menemukan apa pun melawan Belgia dan Portugal.

Pertandingan-pertandingan itu terasa jauh sekarang. Minggu lalu tidak sempurna, sama seperti penampilan-penampilan itu tidak semuanya buruk. Ada banyak hal positif dan penampilan individu yang layak dipuji, tetapi juga ada kendala yang pasti akan menjadi fokus Pochettino dan stafnya dalam beberapa hari ke depan. Dalam hal itu, ini adalah uji coba Piala Dunia yang seberguna mungkin: sebuah pertandingan yang meningkatkan kepercayaan diri sambil tetap meninggalkan banyak hal yang perlu diperbaiki.

Hal itu akan terjadi secara internal. Secara eksternal, suasana akan lebih baik. Beberapa pemain berbicara tentang atmosfer kandang dan bagaimana hal itu memberikan dorongan. Mereka berharap hal itu akan berlanjut di Piala Dunia. Tentu saja, hal itu lebih mungkin terjadi jika tim bermain baik. Hal itu terjadi pada Minggu.

"Bagi para penggemar yang benar-benar percaya pada kami, itulah hal baik dari kemenangan ini," kata Pochettino. "Bagi kami, penting untuk selalu menang, tetapi penting juga bagi lingkungan untuk sedikit percaya. Setelah dua pertandingan terakhir, jika Anda menang, Anda berada di puncak. Jika kalah? Tidak. Ini tentang mencari keseimbangan yang tepat menuju kompetisi resmi, Piala Dunia, dengan perasaan yang baik."

Suasana hati timnas AS (USMNT) sedang baik saat mereka memasuki pekan kedua dari apa yang mereka harapkan akan menjadi musim panas yang panjang.

GOAL mengulas pemenang dan pecundang dari Bank of America Stadium...

  • United States v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    PEMENANG: Christian Pulisic

    Semua orang tahu dia butuh gol. Dia membutuhkannya untuk dirinya sendiri, untuk timnya, dan sejujurnya, untuk semua orang, sekadar agar dunia luar bisa sedikit bernapas lega.

    Jadi, ketika Pulisic mencetak gol, mudah terlihat rasa lega itu. Rasa sukacita pun terlihat jelas.

    "Rasanya luar biasa," katanya. "Saya sudah merasakan kepercayaan diri ini, seolah-olah saya bermain sangat baik dalam beberapa bulan terakhir, tapi sepertinya semua orang hanya peduli pada gol-golnya, jadi semoga sekarang orang-orang bisa berhenti membicarakannya. Saya merasa baik,"

    Gol Pulisic adalah gol pertamanya di tahun kalender ini dan gol pertamanya bersama USMNT sejak 2024. Itu juga merupakan penyelesaian yang luar biasa. Diteruskan oleh Ricardo Pepi, Pulisic melakukan permainan yang sempurna, mengelabui kiper sebelum menyarangkan bola ke gawang. Jika kekeringan gol itu membebani dirinya sama sekali, itu tidak terlihat. Pemain yang kurang percaya diri tidak akan menyelesaikan peluang seperti itu.

    Itu mengakhiri perdebatan tersebut. Pulisic siap, dan dalam beberapa hal, itu berarti USMNT juga siap.

    "Kami punya waktu sekarang. Semua tim nasional, itulah keindahan sepak bola internasional: Anda datang, tidak punya banyak waktu, Anda harus menemukan cara untuk bekerja sama dan menang. Tim yang menemukan chemistry terbaik biasanya tampil baik, dan sekarang kami sudah punya waktu untuk berlatih, serta beberapa minggu lagi untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin."

  • United States World Cup Roster RevealGetty Images Sport

    PEMENANG: Miles Robinson

    Ada beberapa kesalahan yang memang tak boleh dilakukan, terutama di level ini. Miles Robinson tentu tak perlu belajar pelajaran itu, karena ia sudah cukup sering bermain untuk tahu di mana batasnya. Sayangnya, dalam sekejap kelengahan, ia melanggar batas itu, dan tim AS harus menanggung akibatnya.

    Kesalahan Robinson di awal babak kedua secara langsung menyebabkan gol kedua Mane dalam pertandingan tersebut, yang menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Sekali lagi, ini adalah jenis kesalahan yang tidak boleh terjadi, dan hal itu semakin benar ketika melibatkan pemain seperti Mane. Mungkinkah Chris Brady bisa sedikit membantunya dengan menunda langkahnya daripada keluar dari garis gawang? Mungkin, tapi Anda tidak bisa benar-benar menyalahkan kiper muda itu karena mencoba melakukan aksi dalam penampilan perdananya.

    Robinson bukan pemain baru; dia adalah pemain berpengalaman, yang berarti tugasnya adalah membantu rekan-rekannya menghindari kesalahan-kesalahan tersebut. Ketika dia membuat kesalahan, segalanya menjadi sedikit lebih sulit. Kesalahannya memungkinkan Senegal kembali ke dalam pertandingan pada momen krusial, dan momen-momen seperti itu bahkan lebih krusial dalam pertandingan Piala Dunia yang sesungguhnya.

    Sekali lagi, Robinson tidak perlu mendengar itu; dia sudah tahu. Namun, saat tim USMNT ini berusaha beradaptasi tanpa Chris Richards, setidaknya dalam jangka pendek saat dia pulih dari cedera, Robinson tidak mempermudah proses tersebut.

  • Ricardo Pepi, USMNTGetty

    PEMENANG: Ricardo Pepi

    Pepi dikenal sebagai penuntas peluang yang handal. Ternyata, dia juga cukup jago dalam memberikan umpan.

    Penyerang timnas AS ini berperan dalam kedua gol tersebut, memberikan umpan terobosan pada gol pertama sebelum memberikan assist langsung pada gol kedua. Kedua umpan tersebut sangat spektakuler, dan kedua gol tersebut tidak akan tercipta tanpa sentuhan Pepi. Bintang PSV ini telah absen cukup lama karena cedera dalam beberapa tahun terakhir, tetapi ketika ia berada di kamp pelatihan, ia cenderung memanfaatkan peluangnya dengan sebaik-baiknya. Ia melakukannya lagi pada hari Minggu, sama seperti yang dilakukannya pada bulan Maret, tanpa benar-benar mencetak gol.

    "Saya pikir sangat penting [untuk memulai dengan kuat]," kata Pepi. "Tentu saja, hal ini memberikan kepercayaan diri tertentu yang kami butuhkan menjelang Piala Dunia sehingga kami siap untuk yang berikutnya."

    Sayangnya bagi dia, pesaing utamanya untuk posisi striker utama, Folarin Balogun, juga mencetak gol, meskipun dia mungkin tidak akan pulang dengan kepala setinggi itu.

  • United States v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    PEMENANG: Folarin Balogun

    Kami agak memaksakan diri memberi Balogun nilai "L" di sini. Penampilannya luar biasa. Namun, dia pasti merasa kecewa karena seharusnya bisa pulang dari Charlotte dengan membawa banyak gol, bukan hanya satu.

    Tentu saja dia mencetak satu gol, dan itu menjadi gol penentu kemenangan. Namun, secara realistis, dia yakin bisa mencetak tiga gol lagi. Satu peluang terbuang, satu dianulir, dan satu lagi digagalkan oleh penyelamatan yang sangat bagus. Di hari-hari lain, terutama mengingat bagaimana Dewa Sepak Bola berpihak padanya di Monaco, dia pasti akan pulang dengan bola pertandingan hat-trick.

    Sekali lagi, Balogun tidak kehilangan apa pun. Justru, dia menunjukkan betapa dinamisnya dia dan betapa berbahayanya dia bagi pertahanan mana pun yang dihadapi USMNT. Dia hanya akan berharap bisa lebih menyakiti mereka, yang pasti akan membuatnya tetap termotivasi menjelang pertandingan berikutnya.

  • Sergino Dest, USMNTGOAL

    PEMENANG: Sergino Dest

    Laporan pemantauan Dest pasti akan memuat satu bagian besar yang menyoroti satu aspek khusus dalam permainannya: ia suka bereksperimen. Ia suka menggiring bola melewati para pemain bertahan. Ia suka memberikan umpan-umpan yang membahayakan gawang lawan. Ia sangat suka, lebih dari segalanya, bersenang-senang di lapangan dengan melakukan hal-hal yang membuat para penggemar bertepuk tangan.

    Bintang PSV ini memiliki beberapa momen seperti itu dalam 45 menit penampilannya pada hari Minggu, yang mengingatkan kembali betapa uniknya dirinya berkat kemampuannya untuk membuktikannya.

    Yang paling menonjol, tentu saja, adalah golnya. Itu juga golnya yang paling sederhana. Diberi umpan oleh Pulisic, Dest hanya perlu menyelesaikan peluang tersebut untuk mencetak gol internasional ketiganya. Ia segera memberikan pujian kepada Pulisic, baik saat itu maupun setelah pertandingan.

    "Saya hanya senang dia memberikan umpan itu kepada saya," kata Dest. "Saya pikir dia juga bermain bagus, dan dia mencetak gol serta memberikan assist, jadi itu penting. Saya hanya senang dia memberikan umpan itu, dan dia melihatnya. Satu-satunya yang harus saya lakukan hanyalah menyentuhnya ke gawang."

    Namun, dari situ, Dest melakukan lebih dari itu. Ia secara rutin menghadapi para bek seiring kepercayaan dirinya yang tampaknya meningkat selama pertandingan. Ketika Dest mulai menggiring bola, segalanya cenderung berkembang pesat. Hal itu terjadi pada hari Minggu.

    "Saya selalu suka bermain, dan ya, bermain dengan keterampilan dan apa pun itu," katanya. "Saya merasa, jika saya sering mendapat bola dalam pertandingan, Anda membangun kepercayaan diri sendiri karena, jika Anda memiliki lebih banyak sentuhan bola dalam pertandingan, Anda memiliki lebih banyak opsi dan bisa mencoba hal-hal lain. Lalu, itu mungkin akan berhasil."

    Hal itu berhasil pada hari Minggu, dan USMNT akan menjadi tim yang jauh lebih baik jika hal itu terus berhasil sepanjang perjalanan di Piala Dunia.

  • senegal Getty Images

    PEMENANG: Senegal

    Awal yang sulit bagi Senegal di ajang Piala Dunia kali ini, yang sebenarnya sama-sama membutuhkan dorongan moral seperti halnya timnas AS.

    Laporan muncul pekan lalu bahwa pelatih kepala Pape Thiaw menolak naik pesawat tim menuju AS karena masalah kontraknya. Federasi dan Thiaw sendiri telah membantah laporan tersebut. Namun, hal itu memang memicu kontroversi di awal Piala Dunia, dan kekalahan dalam pertandingan beberapa hari kemudian tidak benar-benar membantu menghilangkan kontroversi tersebut.

    Tentu saja ada hal-hal positif, karena Senegal memang memiliki beberapa momen dalam kekalahan tersebut. Namun, secara umum, mereka kesulitan menghadapi tekanan dari USMNT.

    "Kami menonton banyak rekaman untuk melihat bagaimana Tim Amerika bermain," kata Thiaw. "Mereka suka melakukan tekanan tinggi, bermain sangat fisik, dan kami sudah siap untuk itu dengan mencoba melewati barisan pertama. Sayangnya, kami banyak bermain dari belakang, yang menyebabkan kami mengalami masalah dengan tekanan tinggi mereka. Tapi sekali lagi, selamat untuk Tim AS. Kami akan terus bekerja."

    Selanjutnya, mereka akan menjalani pertandingan pemanasan melawan Arab Saudi pada 9 Juni sebelum bertanding melawan Prancis pada 16 Juni. Senegal masih memiliki banyak waktu, tetapi mereka memang kehilangan kesempatan untuk memulai dengan langkah yang tepat.