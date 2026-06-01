"Ini soal melihat kenyataan" - Ricardo Pepi tunjukkan kemampuan sebagai pengatur serangan, Christian Pulisic akhiri puasa gol, dan suasana semakin memanas: Pemenang dan pecundang dari kemenangan USMNT atas Senegal

CHARLOTTE -- Tak lama setelah Tim Nasional Sepak Bola Pria AS menang 3-2 atas Senegal, manajer Mauricio Pochettino menyebut tiga pertandingan: Paraguay, Uruguay, dan pertandingan ini. Ketiga pertandingan itulah yang bisa ia lihat dengan senyuman. Ketiga pertandingan itulah yang menunjukkan USMNT bermain sesuai dengan cara yang ia dorong kepada mereka.

"Saya rasa kami sekarang sudah sadar akan hal-hal yang perlu ditingkatkan, hal-hal yang telah kami bicarakan selama hampir satu setengah tahun," kata Pochettino. "Saya rasa sekarang, ini tentang melihat kenyataan. Ketika Anda berbicara, berbicara, dan berbicara, terkadang sulit untuk menerima apa yang Anda katakan. Hari ini adalah titik yang baik. Kami melihat komitmen dari semua orang di sini dan, jika kami memiliki sikap dan komitmen itu, kami memiliki pemain dengan bakat luar biasa, tetapi hal terpenting adalah terus memperbaiki diri."

"Dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya, masalahnya? Kita sendiri yang menjadi masalah," katanya. "Tidak berada di tempat yang tepat dengan komitmen yang tepat dan sikap yang tepat. [Ini soal] menjadi sebuah tim, tim yang sangat solid, dan bersatu seperti yang kita tunjukkan hari ini."

Ini adalah waktu yang tepat untuk menunjukkannya. Dengan kemenangan pada hari Minggu, USMNT mempercepat persiapan Piala Dunia mereka. Setelah seminggu yang sibuk dengan acara media di New York dan sesi latihan yang intens di bawah terik matahari Atlanta, mereka tiba di Charlotte dengan tekad untuk membuktikan diri. Mereka bermain seperti tim yang bertekad menunjukkan bahwa mereka adalah versi yang menemukan ritme melawan Paraguay dan Uruguay pada musim gugur, bukan yang kesulitan menemukan apa pun melawan Belgia dan Portugal.

Pertandingan-pertandingan itu terasa jauh sekarang. Minggu lalu tidak sempurna, sama seperti penampilan-penampilan itu tidak semuanya buruk. Ada banyak hal positif dan penampilan individu yang layak dipuji, tetapi juga ada kendala yang pasti akan menjadi fokus Pochettino dan stafnya dalam beberapa hari ke depan. Dalam hal itu, ini adalah uji coba Piala Dunia yang seberguna mungkin: sebuah pertandingan yang meningkatkan kepercayaan diri sambil tetap meninggalkan banyak hal yang perlu diperbaiki.

Hal itu akan terjadi secara internal. Secara eksternal, suasana akan lebih baik. Beberapa pemain berbicara tentang atmosfer kandang dan bagaimana hal itu memberikan dorongan. Mereka berharap hal itu akan berlanjut di Piala Dunia. Tentu saja, hal itu lebih mungkin terjadi jika tim bermain baik. Hal itu terjadi pada Minggu.

"Bagi para penggemar yang benar-benar percaya pada kami, itulah hal baik dari kemenangan ini," kata Pochettino. "Bagi kami, penting untuk selalu menang, tetapi penting juga bagi lingkungan untuk sedikit percaya. Setelah dua pertandingan terakhir, jika Anda menang, Anda berada di puncak. Jika kalah? Tidak. Ini tentang mencari keseimbangan yang tepat menuju kompetisi resmi, Piala Dunia, dengan perasaan yang baik."

Suasana hati timnas AS (USMNT) sedang baik saat mereka memasuki pekan kedua dari apa yang mereka harapkan akan menjadi musim panas yang panjang.

