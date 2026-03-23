"Ini skandal" - Real Madrid kembali menyerang wasit La Liga setelah kartu merah yang diterima Federico Valverde saat melawan Atlético
Valverde diusir dari lapangan dalam kemenangan 3-2 pada derby Madrid
Setelah tertinggal akibat gol Ademola Lookman pada menit ke-33, Real Madrid melakukan comeback yang gemilang dan unggul 3-1 berkat dua gol dari Vinicius Junior serta satu gol dari Valverde. Namun, Nahuel Molina memperkecil ketertinggalan untuk Atletico sebelum Valverde diusir wasit karena menendang Baena.
Keputusan wasit Jose Luis Munuera Montero diperiksa dan disetujui oleh asisten wasit video, dan laporan pertandingan resmi kemudian menyatakan bahwa Valverde "menendang lawan, tanpa berada dalam jarak serang, dengan menggunakan kekuatan berlebihan".
'Skandal dan aib'
Real Madrid sebelumnya telah memanfaatkan Real Madrid TV sebagai cara untuk menekan wasit di Spanyol, dan mereka kembali memanfaatkan kesempatan itu pasca kemenangan hari Minggu, mengkritik keras kualitas wasit dan menegaskan bahwa kartu kuning saja sudah cukup.
“Ini skandal, ini memalukan, itulah yang menggambarkan tindakan ini. Ini jelas pelanggaran yang layak mendapat kartu kuning, sangat terang-terangan, tapi jika kita mengingat apa yang terjadi di Pamplona, kita bisa memahami hal ini dan mengapa VAR tidak menindaklanjutinya,” kata mereka.
“Kalian akan mendengar bahwa masalahnya adalah Real Madrid TV, bahwa mereka membuat video. Kami melakukan ini untuk mengungkap fakta bahwa ini tidak pernah bisa menjadi kartu merah, ini kartu kuning textbook. Baena menyentuh bola, memindahkannya, dan itulah mengapa Valverde tidak menyentuhnya. Dia tidak berusaha merusak derby, dia berusaha merusak Real Madrid, yang bukan hal yang sama. Lalu kita akan melihat ‘Waktu untuk Pembenaran,’ di mana mereka mungkin bahkan setuju dengannya.
“Saya yakin dia akan membenarkan tindakan ini dan mengatakan bahwa baik wasit maupun petugas VAR benar. Ini tidak mungkin; seorang pemain tidak boleh diusir karena hal ini. Kemudian mereka akan mencoba menjual omong kosong kepada Anda, mereka akan berbicara tentang intensitas, bahwa tidak ada bola. Tentu saja ada bola, tetapi Valverde tidak bisa menjangkaunya karena Baena menyentuhnya.”
Arbeloa mengucapkan terima kasih kepada wasit atas 'penjelasannya'
Meskipun tidak setuju dengan keputusan tersebut, manajer Los Blancos, Alvaro Arbeloa, mengucapkan terima kasih kepada Munuera Montero karena telah memberikan penjelasan.
Dia berkata: “Kami menunjukkan karakter dan kekuatan mental. Kami harus berjuang dengan satu pemain kurang. Saya memiliki pandangan berbeda mengenai kartu merah itu, tetapi saya berterima kasih kepada Jose Luis karena telah datang untuk menjelaskan kepada saya mengapa dia mengusir pemain tersebut. Kami berhasil meraih tiga poin, yang memang kami inginkan.
“Dia mengatakan kepada saya bahwa itu adalah penggunaan kekuatan yang berlebihan dan saya tidak menganggapnya demikian. Tidak ada niat untuk menyakiti atau melukai lawan. Itu adalah pandangan saya, berbeda dari pandangannya. Namun, dia datang untuk menjelaskannya dan saya menghargainya. Terkadang hal itu dihargai, meskipun tidak mengubah apa pun. Kartu merah itu membuat segalanya menjadi lebih sulit dan kami harus berjuang keras. Setiap kemenangan adalah titik balik. Kini saatnya berjuang untuk liga. Tujuan tercapai.”
Valverde siap bertanding di laga Liga Champions
Kartu merah ini menjadi pukulan telak bagi Madrid, yang kini harus bermain tanpa Valverde dalam dua laga domestik pertama mereka pasca jeda internasional. Namun, gelandang serba bisa ini akan bisa diturunkan dalam laga perempat final melawan Bayern Munich di Liga Champions, saat raksasa Spanyol itu berupaya memperpanjang rekor gelar juara Eropa mereka menjadi yang ke-15.
