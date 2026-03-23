"Ini skandal" - Real Madrid kembali menyerang wasit La Liga setelah kartu merah yang diterima Federico Valverde saat melawan Atlético

Real Madrid sebelumnya telah memanfaatkan Real Madrid TV sebagai cara untuk menekan wasit di Spanyol, dan mereka kembali memanfaatkan kesempatan itu pasca kemenangan hari Minggu, mengkritik keras kualitas wasit dan menegaskan bahwa kartu kuning saja sudah cukup.

“Ini skandal, ini memalukan, itulah yang menggambarkan tindakan ini. Ini jelas pelanggaran yang layak mendapat kartu kuning, sangat terang-terangan, tapi jika kita mengingat apa yang terjadi di Pamplona, kita bisa memahami hal ini dan mengapa VAR tidak menindaklanjutinya,” kata mereka.

“Kalian akan mendengar bahwa masalahnya adalah Real Madrid TV, bahwa mereka membuat video. Kami melakukan ini untuk mengungkap fakta bahwa ini tidak pernah bisa menjadi kartu merah, ini kartu kuning textbook. Baena menyentuh bola, memindahkannya, dan itulah mengapa Valverde tidak menyentuhnya. Dia tidak berusaha merusak derby, dia berusaha merusak Real Madrid, yang bukan hal yang sama. Lalu kita akan melihat ‘Waktu untuk Pembenaran,’ di mana mereka mungkin bahkan setuju dengannya.

“Saya yakin dia akan membenarkan tindakan ini dan mengatakan bahwa baik wasit maupun petugas VAR benar. Ini tidak mungkin; seorang pemain tidak boleh diusir karena hal ini. Kemudian mereka akan mencoba menjual omong kosong kepada Anda, mereka akan berbicara tentang intensitas, bahwa tidak ada bola. Tentu saja ada bola, tetapi Valverde tidak bisa menjangkaunya karena Baena menyentuhnya.”