"Ini seperti final!" - Erling Haaland melontarkan peringatan tegas kepada Arsenal menjelang laga krusial melawan Man City
Haaland bersiap untuk duel
Penyerang andalan City telah menekankan betapa krusialnya laga krusial hari Minggu melawan The Gunners. Kedua raksasa ini akan saling berhadapan dalam pertandingan yang diyakini banyak pihak akan menentukan momentum perebutan gelar saat musim mendekati fase penentuan.
Arsenal mengalami kemunduran signifikan setelah kalah dari Bournemouth akhir pekan lalu, sementara City memanfaatkannya dengan mengamankan tiga poin melawan Chelsea. Hasil tersebut membuat The Gunners hanya unggul enam poin di puncak klasemen, meskipun tim asuhan Pep Guardiola masih memiliki satu pertandingan sisa yang krusial.
"Ini seperti pertandingan final," kata Haaland
Menjelang pertandingan tersebut, pemain berusia 25 tahun itu mengatakan bahwa City kini telah beralih ke mentalitas tim yang tajam dan efektif dalam pertandingan sistem gugur. Ia menekankan bahwa tekanan dalam perebutan gelar juara justru menjadi motivasi bagi para pemain di Etihad.
"Ini selalu menjadi pertarungan yang seru dan, seperti yang saya katakan, selalu menyenangkan bermain melawan yang terbaik karena itulah yang ingin Anda lakukan," kata Haaland kepada Sky Sports. "Ini jelas pertandingan yang sangat penting. Kita semua tahu betapa pentingnya pertandingan ini. Ini seperti final."
Tekanan pada fase awal
Haaland mencatat bahwa mentalitas untuk memperlakukan setiap pertandingan liga layaknya final sudah tertanam kuat di dalam skuad. Ia menyoroti kemenangan 3-0 atas Chelsea pekan lalu sebagai tolok ukur performa yang dibutuhkan mulai sekarang hingga akhir Mei, saat timnya berupaya membalikkan momentum dalam perebutan gelar juara.
"Seperti akhir pekan lalu saat melawan Chelsea, itu juga merupakan final. Mari kita jujur dan katakan itu," jelasnya. "Kita memiliki final setiap akhir pekan selama enam minggu ke depan. Ini adalah pertandingan besar, mungkin yang terbesar dan terbaik yang akan ada, jadi semoga ini bisa menjadi pertandingan yang luar biasa. Inilah pertandingan yang ingin Anda mainkan dan inilah momen yang ingin Anda alami."
Juara menghadapi ujian terakhir dalam perebutan gelar
City memasuki fase akhir musim dengan tujuh rintangan yang harus dilewati, sementara Arsenal hanya memiliki enam. Meskipun The Gunners telah memimpin sebagian besar musim ini, performa City belakangan ini menunjukkan bahwa mereka mulai menemukan ritme musim semi yang khas pada saat yang tepat.
Pertandingan melawan The Gunners merupakan ujian terberat mereka sebelum laga terakhir musim ini. Setelah pertandingan ini, City akan menghadapi jadwal pertandingan yang relatif menguntungkan, namun mereka harus terlebih dahulu mengatasi tekanan saat menghadapi tim asuhan Mikel Arteta, yang sangat ingin mengakhiri penantian panjang mereka untuk meraih gelar liga.