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'Ini seperti film' - Kylian Mbappe mengenang reuni sinematik dengan Zinedine Zidane 15 tahun setelah trial di Real Madrid
Sebuah reuni sinematik untuk Mbappe dan Zidane
Berbicara dalam sebuah wawancara dengan harian Spanyol AS, Mbappe mengenang sejarah kebersamaannya dengan Zidane. Manajer tim nasional yang baru itu menggantikan Deschamps pada Jumat, menangani Prancis menjelang laga Nations League melawan Turki.
Mbappe mengingat pertemuan awal mereka dengan mengatakan: "Dia adalah orang pertama yang menjemput saya untuk membawa saya ke Real Madrid, ke kompleks latihan. Saat itu saya berusia 13 atau 14 tahun, jadi itu sudah lama sekali. Sekarang dia adalah pelatih tim nasional saya. Ini seperti film, tetapi luar biasa. Ini nyata." Prancis telah memulai persiapan mereka di bawah Zidane dengan optimisme baru.
- AFP
Beradaptasi dengan kehidupan tanpa Didier Deschamps
Pergantian pelatih ini menandai berakhirnya sebuah era, setelah masa jabatan Deschamps selama 14 tahun berakhir usai Prancis menelan kekalahan di semifinal dari Spanyol pada Piala Dunia bulan Juli.
Membahas transisi tersebut, Mbappe menguraikan ambisi tim: "Kami memulai proses baru bersama Prancis. Kami punya waktu dua tahun untuk mempersiapkan diri menuju Kejuaraan Eropa dan itulah yang menjadi fokus kami sekarang. Ini era baru dengan pelatih baru. Kami akan menghadapi Nations League, empat pertandingan, dan kami akan melihat bagaimana hasilnya. Ini akan menjadi hal baru bagi semua orang karena selama ini yang kami kenal hanyalah Deschamps. Ini akan menjadi perubahan bagi kami, tetapi saya pikir semuanya akan berjalan sangat baik."
Real Madrid tersandung saat melawan Atletico Madrid
Di luar tugas internasional, Mbappe menikmati awal musim yang produktif dengan mencetak delapan gol dalam delapan pertandingan. Namun, Real Madrid mengalami kemunduran pada Minggu setelah menelan kekalahan 2-1 dalam derby melawan Atletico Madrid. Kekalahan itu membuat manajer Real Madrid Jose Mourinho dan skuadnya tertinggal enam poin dari Barcelona di La Liga.
Meski Mourinho mengkritik para ofisial, Mbappe menolak terseret ke dalam kontroversi tersebut. "Saya punya pemikiran sendiri, tetapi saya menyimpannya untuk diri saya sendiri. Saya tidak pernah menjadi pemain seperti itu dan saya tidak akan mulai sekarang," jelas Mbappe. "Wasit juga manusia dan bisa membuat kesalahan, dan memang ada kesalahan, tetapi saya tidak ingin membahas itu."
- Getty Images Sport
Apa selanjutnya untuk Prancis dan Real Madrid?
Zidane akan menangani Prancis untuk pertama kalinya saat mereka bertandang menghadapi Turki di Izmit. Setelah laga Nations League tersebut, skuad akan melanjutkan jeda internasional yang padat dengan pertandingan melawan Belgia dan Italia.
Sementara itu, Mbappe harus segera kembali fokus ke tugas klub setelah jeda, karena Real Madrid berupaya menipiskan jarak dengan Barcelona dan kembali ke jalur kemenangan.
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