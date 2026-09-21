Berbicara dalam sebuah wawancara dengan harian Spanyol AS, Mbappe mengenang sejarah kebersamaannya dengan Zidane. Manajer tim nasional yang baru itu menggantikan Deschamps pada Jumat, menangani Prancis menjelang laga Nations League melawan Turki.

Mbappe mengingat pertemuan awal mereka dengan mengatakan: "Dia adalah orang pertama yang menjemput saya untuk membawa saya ke Real Madrid, ke kompleks latihan. Saat itu saya berusia 13 atau 14 tahun, jadi itu sudah lama sekali. Sekarang dia adalah pelatih tim nasional saya. Ini seperti film, tetapi luar biasa. Ini nyata." Prancis telah memulai persiapan mereka di bawah Zidane dengan optimisme baru.