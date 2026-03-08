"Ini semua terasa seperti mimpi" - Rob Mac mengucapkan terima kasih kepada Wrexham dan Chelsea atas pertandingan klasik Piala FA, sambil menyampaikan pesan "sampai jumpa lagi" kepada raksasa Liga Premier

Suasana yang memanas di Racecourse Ground memicu performa gemilang Wrexham yang dua kali mengejutkan skuad Chelsea senilai miliaran pound dalam laga klasik Piala FA yangmendebarkan. Tuan rumah Championship awalnya memimpin secara mengejutkan melalui gol apik Sam Smith, dan setelah gol bunuh diri Arthur Okonkwo yang tidak beruntung menyamakan skor menjelang akhir babak pertama, Wrexham secara dramatis merebut keunggulan kembali di akhir babak kedua melalui sentuhan cerdik Callum Doyle. Namun, respons cepat Josh Acheampong memaksa pertandingan masuk ke babak tambahan, tugas yang semakin sulit setelah kartu merah yang didukung VAR untuk George Dobson dari Wrexham tepat sebelum peluit akhir 90 menit.

Dengan hanya sepuluh pemain, perlawanan heroik tuan rumah akhirnya runtuh akibat tendangan voli menakjubkan Alejandro Garnacho. Setelah gol penyama skor potensial Lewis Brunt dibatalkan secara menyakitkan karena offside melalui VAR, Joao Pedro mengakhiri serangan balik cepat di detik-detik akhir untuk mengamankan kemenangan 4-2 yang sengit dan menyelamatkan raksasa Premier League dari kekalahan mengejutkan.