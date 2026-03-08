Getty Images Sport
"Ini semua terasa seperti mimpi" - Rob Mac mengucapkan terima kasih kepada Wrexham dan Chelsea atas pertandingan klasik Piala FA, sambil menyampaikan pesan "sampai jumpa lagi" kepada raksasa Liga Premier
Wrexham mendesak raksasa Liga Premier hingga ke tepi jurang.
Suasana yang memanas di Racecourse Ground memicu performa gemilang Wrexham yang dua kali mengejutkan skuad Chelsea senilai miliaran pound dalam laga klasik Piala FA yangmendebarkan. Tuan rumah Championship awalnya memimpin secara mengejutkan melalui gol apik Sam Smith, dan setelah gol bunuh diri Arthur Okonkwo yang tidak beruntung menyamakan skor menjelang akhir babak pertama, Wrexham secara dramatis merebut keunggulan kembali di akhir babak kedua melalui sentuhan cerdik Callum Doyle. Namun, respons cepat Josh Acheampong memaksa pertandingan masuk ke babak tambahan, tugas yang semakin sulit setelah kartu merah yang didukung VAR untuk George Dobson dari Wrexham tepat sebelum peluit akhir 90 menit.
Dengan hanya sepuluh pemain, perlawanan heroik tuan rumah akhirnya runtuh akibat tendangan voli menakjubkan Alejandro Garnacho. Setelah gol penyama skor potensial Lewis Brunt dibatalkan secara menyakitkan karena offside melalui VAR, Joao Pedro mengakhiri serangan balik cepat di detik-detik akhir untuk mengamankan kemenangan 4-2 yang sengit dan menyelamatkan raksasa Premier League dari kekalahan mengejutkan.
Mac merenungkan malam yang indah.
Menggunakan media sosial untuk merenungkan momen tersebut, pencipta It's Always Sunny in Philadelphia, Mac, mengungkapkan kebanggaan yang luar biasa terhadap komunitas dan timnya. Di bawah sorotan lampu di North Wales, Wrexham membuktikan bahwa mereka mampu bersaing dengan tim-tim elit dunia, mendorong Mac untuk mengunggah di X: "Mungkin karena kurang tidur, tapi saya merasa sangat bersyukur. Semua ini terasa seperti mimpi. Terima kasih kepada warga Wrexham dan @Wrexham_AFC karena telah membiarkan saya menjadi bagian dari ini."
"Dan terima kasih kepada @ChelseaFC atas pertandingan yang luar biasa. Aku bertemu beberapa pemain setelah pertandingan dan di bandara, dan mereka tidak bisa lebih ramah dan mendukung. Tidak harus ada kebencian dan amarah. Bisa saja indah. Semoga kita bisa bertemu lagi segera."
Kontroversi VAR merusak suasana pesta.
Penggunaan VAR, yang tidak digunakan oleh Wrexham di Championship, membuat McElhenney frustrasi setelah kartu merah untuk George Dobson dan gol penyeimbang yang dianulir pada menit-menit akhir yang seharusnya membuat skor menjadi 3-3. Ketika ditanya pendapatnya tentang teknologi tersebut oleh ESPN, ia bertanya, "Bisakah kamu menyensor sesuatu di sini?" sebelum mengatakan, "Saya pikir sorakan itu adalah, ‘Sialan VAR!'"
Reynolds setuju, sambil bercanda menambahkan: "Mereka memang mengatakan itu. Mereka sebenarnya akan memanggil VAR atas apa yang baru saja kamu katakan."
Mata tertuju pada gelar Premier League
Pada akhirnya, malam itu membuktikan bahwa Wrexham pantas berada di panggung besar saat mereka kembali fokus pada tujuan utama mereka untuk promosi ke divisi teratas. Dengan Red Dragons saat ini berada di posisi playoff, impian untuk bertanding secara reguler melawan tim-tim seperti Chelsea semakin realistis setiap minggunya. Untuk saat ini, pemilik Hollywood dan skuad mereka dapat bangga setelah malam yang membuktikan bahwa keajaiban Piala masih hidup dan berkobar.
