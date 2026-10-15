Milan bertandang ke Austria dengan kebutuhan meraih hasil untuk memulihkan keadaan setelah kekalahan telak 2-0 di kandang dari Benfica membuat mereka tertinggal di klasemen Liga Europa. Meski Liga Europa kerap dipandang sebagai kompetisi sekunder bagi klub dengan tujuh gelar Piala Eropa, Amorim tidak mau membiarkan para pemainnya menurunkan standar. Ia menegaskan bahwa gengsi lawan maupun turnamen tidak boleh menentukan tingkat persiapan. RB Salzburg menjadi ancaman serius setelah menang atas Levski Sofia pada laga pembuka, dan pelatih Milan itu ingin skuadnya menghadapi pertandingan ini dengan intensitas yang sama seperti laga Eropa level tertinggi.

“Ini selalu Liga Champions. Semuanya penting, setiap detail, setiap pertandingan penting dan sulit. Salzburg bagus secara teknik, jadi kami harus kuat dalam berlari, siap secara fisik, dan memainkan permainan kami,” kata Amorim kepada Sky Sport Italia, seperti dikutip oleh Football Italia.