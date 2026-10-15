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“Ini selalu Liga Champions”: Pelatih AC Milan Ruben Amorim meningkatkan arti penting Liga Europa di tengah tekanan yang kian besar
Menuntut standar Liga Champions
Milan bertandang ke Austria dengan kebutuhan meraih hasil untuk memulihkan keadaan setelah kekalahan telak 2-0 di kandang dari Benfica membuat mereka tertinggal di klasemen Liga Europa. Meski Liga Europa kerap dipandang sebagai kompetisi sekunder bagi klub dengan tujuh gelar Piala Eropa, Amorim tidak mau membiarkan para pemainnya menurunkan standar. Ia menegaskan bahwa gengsi lawan maupun turnamen tidak boleh menentukan tingkat persiapan. RB Salzburg menjadi ancaman serius setelah menang atas Levski Sofia pada laga pembuka, dan pelatih Milan itu ingin skuadnya menghadapi pertandingan ini dengan intensitas yang sama seperti laga Eropa level tertinggi.
“Ini selalu Liga Champions. Semuanya penting, setiap detail, setiap pertandingan penting dan sulit. Salzburg bagus secara teknik, jadi kami harus kuat dalam berlari, siap secara fisik, dan memainkan permainan kami,” kata Amorim kepada Sky Sport Italia, seperti dikutip oleh Football Italia.
- Getty Images Sport
Beranjak dari mimpi buruk Benfica
Semangat di ruang ganti menjadi sorotan menyusul hasil-hasil mengecewakan belakangan ini, tetapi sang manajer mendesak skuadnya untuk menatap ke depan, bukan terus memikirkan kekurangan mereka. Suasana setelah kekalahan dari Benfica bisa dimengerti terasa muram. Namun, padatnya jadwal pertandingan tidak memberi waktu bagi klub raksasa Italia itu untuk berlarut-larut meratapi kekalahan.
“Tim baik-baik saja. Tentu mereka merasakan keheningan setelah pertandingan, tetapi kami punya begitu banyak pertandingan sehingga tidak bisa memikirkan masa lalu. Kami harus fokus pada laga berikutnya. Kami akan berusaha memenangi pertandingan dan melakukan segala yang kami bisa,” jelas Amorim.
Amorim menyambut tekanan di San Siro
Setelah serangkaian hasil mengecewakan, termasuk hasil imbang baru-baru ini melawan Sassuolo dan kekalahan buruk di kandang dari Benfica, sang pelatih mulai menghadapi pertanyaan mengenai proyek jangka panjangnya. Mantan pelatih Manchester United itu memahami betul ekspektasi di salah satu klub paling bersejarah dalam sepakbola dunia. Meski posisinya menjadi sorotan, Amorim bertekad untuk tetap memusatkan perhatian hanya pada apa yang terjadi di lapangan.
“Saya tidak membaca surat kabar atau menonton televisi agar bisa fokus pada pekerjaan saya. Kami baru memulai sesuatu. Tentu saja kami ingin memenangi lebih banyak pertandingan dan meraih lebih banyak poin. Mengenai hal-hal lainnya, itu wajar di klub besar,” kata Amorim.
“Setiap proyek membutuhkan waktu, tetapi saat ini, dengan pemberitaan media sepakbola, mustahil mendapatkan banyak waktu. Karena itu, kami harus memenangi pertandingan. Saya tidak khawatir soal itu. Saya fokus memenangi pertandingan, dan hal-hal lain yang terjadi di sekitarnya bukanlah kekhawatiran saya.”
- Getty Images Sport
Pemain muda dan rotasi menjadi sorotan
Goncalo Ramos selalu menjadi starter dalam setiap pertandingan sejauh ini, tetapi Amorim mengisyaratkan kemungkinan perubahan di lini depan seiring Francesco Camarda, pemain muda yang tengah mencuri perhatian, berpeluang mendapat tempat. Sang pelatih berusaha menyeimbangkan kebutuhan akan hasil segera dengan pengembangan talenta muda yang masih beradaptasi dengan besarnya tuntutan mengenakan seragam AC Milan.
“Camarda berlatih dengan baik. Besok akan menjadi kesempatan lain. Saya tidak akan memberi tahu apakah ia akan menjadi starter atau tidak, tetapi seperti yang saya katakan, mulai sekarang ia akan mendapat lebih banyak menit bermain. Kami punya banyak pertandingan dan akan membutuhkan semua pemain,” ungkap Amorim.
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