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"Ini seharusnya tidak perlu diperdebatkan!" - Jude Bellingham adalah "pemain terbaik" Inggris dan "harus diturunkan sebagai starter" di Piala Dunia 2026, tegas Micah Richards
Richards menuntut perlakuan layaknya 'bintang besar' untuk Bellingham
Seiring semakin mendekatnya Piala Dunia 2026, perdebatan seputar formasi serangan terbaik Inggris pun semakin memanas. Dalam wawancara di acara Netflix "The Rest Is Football", mantan bek Manchester City, Richards, dengan tegas menyatakan posisi Bellingham dalam hierarki tim, terlepas dari dilema taktis yang dihadapi staf pelatih.
"Dalam hal momen-momen penting, Jude Bellingham - Real Madrid, pemenang Liga Champions - ketika Inggris tertinggal di turnamen lain, dia adalah orang yang tepat," kata Richards. "Dia memiliki kepribadian untuk tampil di momen-momen penting… Kami memiliki superstar sejati… ini bahkan tidak seharusnya menjadi perdebatan. Dia adalah pemain terbaik. Dia harus menjadi starter." Pandangannya didukung oleh Gary Lineker, yang mencatat bahwa untuk meraih gelar besar, sebuah tim membutuhkan pemain yang mampu membuat "perbedaan besar."
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Tantangan Rogers
Meskipun para pakar sepak bola ramai-ramai mendukung Bellingham, kenyataan di lapangan latihan ternyata sedikit lebih rumit. Sejak Tuchel mengambil alih kepelatihan pada Januari 2025, bintang Aston Villa Morgan Rogers telah muncul sebagai pesaing serius untuk posisi nomor 10. Pencetak gol terbanyak sepanjang masa Liga Premier, Alan Shearer, mengakui perubahan momentum ini, dengan mencatat bahwa Rogers telah memainkan "peran besar" dalam kesuksesan Inggris baru-baru ini dan menyarankan bahwa manajer tepat untuk mengandalkan pemain Villa yang sedang dalam performa terbaiknya itu. Rogers telah tampil di hampir setiap pertandingan di bawah asuhan pelatih asal Jerman itu, dan persaingan internal ini telah menciptakan dilema yang menarik bagi Tuchel, yang harus memutuskan antara ikon global yang sudah mapan dan bintang Liga Premier yang sedang naik daun.
Rogers membela 'anak emas' Inggris
Meskipun disebut-sebut sebagai calon pengganti Bellingham, Rogers sendiri justru sangat mengagumi rekan setimnya di timnas itu. Penyerang Aston Villa ini menanggapi kritik yang sering ditujukan pada penampilan Bellingham di lapangan, dengan menyatakan: "Dia adalah salah satu pemain terbaik di dunia… Terkadang orang bisa salah menafsirkan cara dia bersikap.
"Dia memiliki semangat juang terbesar yang pernah saya temui dalam hidup saya. Dia tidak akan berada di posisinya sekarang, bermain untuk Real Madrid, berkompetisi di pertandingan-pertandingan terbesar dalam sepak bola, tanpa karakter dan kepribadian yang dimilikinya. Ini agak aneh, karena dia adalah anak emas kami, dia adalah orang yang seharusnya kami hargai, dan tunjukkan kepada dunia bahwa inilah pemain kami."
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Dilema pemilihan pemain Tuchel
Manajer tersebut telah membuktikan bahwa ia tidak segan-segan membuat orang lain kesal, dengan tuntutannya yang terkenal akan disiplin tinggi dan kepatuhan taktis. Meskipun ia memuji "ketegasan dan semangat juang" Bellingham, mantan pelatih Chelsea itu juga menegaskan bahwa tidak ada pemain yang lebih penting daripada sistem tim secara keseluruhan.
Berdasarkan mentalitas yang mengutamakan tim ini, Tuchel menegaskan bahwa bahkan bintang Real Madrid itu pun harus berjuang keras untuk mendapatkan tempatnya: "Dia adalah salah satu pemain inti, dia tahu dia adalah salah satu pemain inti, tetapi kami memiliki 14 atau 15 pemain yang berpotensi menjadi pemain inti. Peran ini selalu bisa berubah, tetapi saat ini saya pikir ada 14 atau 15 pemain inti yang tepat dan Jude adalah salah satunya."
Dengan Inggris yang akan menghadapi Kosta Rika dalam persiapan terakhir mereka, persaingan untuk posisi tetap terbuka lebar. Namun, Rogers tetap bersikeras bahwa keduanya bisa bermain bersama dalam tim yang sama, dengan menyatakan: "Saya pikir kami pasti bisa bermain bersama. Saya sangat ingin bermain bersama. Saya ingin bermain dengan pemain-pemain terbaik Inggris. Dia berada di barisan terdepan dan merupakan seseorang yang selalu ingin saya ajak bermain sejak usia sangat muda, dan itu tidak berubah hingga sekarang." Apakah Tuchel setuju dan menemukan cara untuk memasukkan keduanya ke dalam rencananya untuk Piala Dunia tetap menjadi pertanyaan terbesar musim panas ini.