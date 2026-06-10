"Ini seharusnya tidak perlu diperdebatkan!" - Jude Bellingham adalah "pemain terbaik" Inggris dan "harus diturunkan sebagai starter" di Piala Dunia 2026, tegas Micah Richards

Manajer tersebut telah membuktikan bahwa ia tidak segan-segan membuat orang lain kesal, dengan tuntutannya yang terkenal akan disiplin tinggi dan kepatuhan taktis. Meskipun ia memuji "ketegasan dan semangat juang" Bellingham, mantan pelatih Chelsea itu juga menegaskan bahwa tidak ada pemain yang lebih penting daripada sistem tim secara keseluruhan.

Berdasarkan mentalitas yang mengutamakan tim ini, Tuchel menegaskan bahwa bahkan bintang Real Madrid itu pun harus berjuang keras untuk mendapatkan tempatnya: "Dia adalah salah satu pemain inti, dia tahu dia adalah salah satu pemain inti, tetapi kami memiliki 14 atau 15 pemain yang berpotensi menjadi pemain inti. Peran ini selalu bisa berubah, tetapi saat ini saya pikir ada 14 atau 15 pemain inti yang tepat dan Jude adalah salah satunya."

Dengan Inggris yang akan menghadapi Kosta Rika dalam persiapan terakhir mereka, persaingan untuk posisi tetap terbuka lebar. Namun, Rogers tetap bersikeras bahwa keduanya bisa bermain bersama dalam tim yang sama, dengan menyatakan: "Saya pikir kami pasti bisa bermain bersama. Saya sangat ingin bermain bersama. Saya ingin bermain dengan pemain-pemain terbaik Inggris. Dia berada di barisan terdepan dan merupakan seseorang yang selalu ingin saya ajak bermain sejak usia sangat muda, dan itu tidak berubah hingga sekarang." Apakah Tuchel setuju dan menemukan cara untuk memasukkan keduanya ke dalam rencananya untuk Piala Dunia tetap menjadi pertanyaan terbesar musim panas ini.