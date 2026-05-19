Setelah kekalahan pahit 2-4 dari Aston Villa, Salah semakin memperburuk situasi yang sudah tegang di kubu The Reds dengan seruannya untuk kembali ke "sepak bola gaya heavy metal" seperti di masa lalu. Carragher pun tak segan-segan mengkritiknya secara blak-blakan di Sky Sports dan menyerang sang penyerang secara langsung.
Diterjemahkan oleh
"Ini seharusnya bukan soal FC Salah": Ikon FC Liverpool menyerang bintang utama The Reds dan membandingkannya dengan Cristiano Ronaldo
"Saya tidak terkejut," kata mantan bek itu dengan nada datar. Bagi Carragher, insiden itu adalah drama yang sudah bisa diprediksi, yang sangat mengingatkannya pada akhir karier yang memalukan dari seorang bintang dunia lainnya: "Saya sudah bilang ke semua orang: Sebelum musim berakhir, pasti akan ada sesuatu yang terjadi. Dia akan melontarkan pernyataan mengejutkan lagi, mirip seperti yang dilakukan Ronaldo saat perpisahannya dari Manchester United. Saya pikir mungkin itu baru akan terjadi setelah musim berakhir, saat dia sudah pindah, tapi ternyata tidak."
Carragher menjelaskan: "Saya pernah menyebutnya egois karena sebuah wawancara, dan saya rasa itu benar lagi. Liverpool akan menghadapi minggu yang sangat penting. Mereka belum sepenuhnya lolos ke Liga Champions, dan yang seharusnya menjadi fokus adalah FC Liverpool, bukan FC Salah."
- Getty Images Sport
Salah berbicara dengan tegas kepada Slot
Pemicunya adalah unggahan Salah yang terkesan seperti kritik tajam terhadap pelatih Arne Slot dan metodenya. Pemain asal Mesir itu menulis: "Saya telah menyaksikan bagaimana klub ini berubah dari sekumpulan orang yang ragu menjadi orang-orang yang percaya, dan dari orang-orang yang percaya menjadi juara. Hal itu membutuhkan kerja keras, dan saya selalu melakukan segalanya untuk membantu klub mencapai tujuan tersebut. Tidak ada yang membuat saya lebih bangga daripada itu. Bahwa kami kini kembali kalah, sangat menyakitkan dan bukan hal yang pantas diterima para penggemar kami. Saya berharap Liverpool kembali menjadi tim penyerang yang berani yang ditakuti lawan, dan kembali menjadi tim yang memenangkan gelar."
Kata-kata yang sangat mendalam. Ikon gelandang Steven Gerrard juga ikut berkomentar dan menekankan bahwa pesan samar ini adalah bukti akhir dari ruang ganti yang benar-benar terpecah belah dan hilangnya identitas tim di bawah kepemimpinan Slot.
"Dia mencabut sumbu granat itu"
Pakar sepak bola TV Gary Neville membela Carragher dan secara tegas mengkritik waktu yang dipilih pemain asal Mesir itu. Perlakuan yang mempermalukan pelatih sendiri di depan umum seperti itu tidak dapat ditoleransi di klub papan atas mana pun di dunia.
"Dia menarik pin granat di tengah ruangan dan sekarang pergi begitu saja," kata Neville. "Mo jelas tidak senang. Ini bukan situasi yang menyenangkan. Jika dia pemain Manchester United, saya pasti akan sangat marah."
Di saat yang sama, Neville paham betul tentang dinamika kekuasaan di sepak bola modern: "Tapi yang tidak akan pernah bisa Anda lakukan pada pemain seperti ini, dengan postur dan kepribadian seperti itu, adalah membuatnya diam. Jika mereka punya sesuatu untuk dikatakan, mereka akan mengatakannya. Dan mereka akan mengatakannya tepat saat Anda tidak ingin mendengarnya. Itu adalah komentar yang sangat bermakna. Arne Slot pasti tidak akan menyukainya sama sekali."
- Getty Images Sport
Apakah Slot akan mengandalkan Salah saat melawan Brentford?
Bagi Slot, situasi menjelang laga melawan Brentford ini bagaikan misi bunuh diri. Jika ia menghukum Salah dan menempatkannya di bangku cadangan, ia berisiko kehilangan kualitas permainan yang berharga dalam perebutan tiket ke Liga Champions.
Oleh karena itu, Carragher menuntut sang pelatih untuk bersikap sepraktis mungkin: "Saya tidak percaya bahwa seorang pelatih harus merugikan dirinya sendiri. Jika memainkan Mo Salah pada akhir pekan ini memberikan Liverpool peluang terbaik untuk meraih kemenangan, maka dia harus diturunkan."
Posisi Slot yang goyah di klub tidak membuat semuanya lebih mudah. "Saya telah mengkritik Mo Salah karena dia egois. Arne Slot tidak boleh egois. Dia harus memikirkan klub, memikirkan apa yang terbaik bagi klub," kata Carragher. "Jika Liverpool membutuhkan hasil bagus melawan Brentford, dia harus memainkannya jika dia yakin bahwa dia berada dalam tim terbaiknya. Arne Slot saat ini tidak berada dalam posisi yang kuat di Liverpool, dan itulah mengapa Salah membuat pernyataan tersebut. Dia saat ini tidak mendapat dukungan dari para penggemar. Itulah mengapa Salah melakukan itu. Dia telah menempatkan Slot dalam situasi yang sangat tidak nyaman."