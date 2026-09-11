Terlepas dari performa individunya sendiri, Mbappe menyoroti pentingnya kekompakan tim. Dengan beberapa pemain baru masuk ke ruang ganti, skuad memprioritaskan untuk membantu para pendatang baru beradaptasi dengan mulus ke tim utama.

Pemain Prancis itu meyakini ruang ganti yang solid akan terbukti krusial jika tim asuhan Jose Mourinho ingin bersaing di semua ajang musim ini. Memastikan semua orang bergerak ke arah yang sama tetap menjadi prioritas utama bagi kelompok ini.

"Selalu menyenangkan melihat wajah-wajah baru," tambah Mbappe mengenai rekrutan musim panas. "Mereka datang dengan keinginan untuk membantu lambang ini, Real Madrid. Kami telah mencoba menyesuaikan semua orang dengan cara sebaik mungkin, agar kami semua bergerak ke arah yang sama."