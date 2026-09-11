AFP
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'Ini sebuah kehormatan' - Kylian Mbappe mengucapkan janji yang menggairahkan kepada Real Madrid setelah menyapu bersih penghargaan pilihan suporter
Mbappe meraih penghargaan Madrid edisi Agustus
Mbappe dinobatkan sebagai 'Pemain Bintang Lima' klub untuk Agustus. Penyerang timnas Prancis itu memenangi penghargaan individu tersebut setelah pemungutan suara online oleh basis penggemar Real Madrid. Penghargaan itu menutup bulan pembuka musim yang menjanjikan bagi mantan penyerang Paris Saint-Germain tersebut.
Setelah mulai beradaptasi dengan kehidupan di Spanyol, Mbappe menegaskan tekadnya untuk membawa kembali kesuksesan ke Santiago Bernabeu. Menerima penghargaan itu memberi pemain Prancis tersebut kesempatan untuk merefleksikan pertandingan-pertandingan awalnya di Madrid. Ia menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para pendukung sambil menetapkan standar tinggi untuk bulan-bulan ke depan.
- Getty Images
Penyerang Prancis menyoroti keistimewaan seragam Madrid
Berbicara setelah menerima trofi tersebut, Mbappe menegaskan ambisinya untuk memberikan kesan yang bertahan lama di klub barunya. Ia menekankan bahwa mengenakan seragam putih terkenal itu tetap menjadi sebuah kehormatan yang tidak ia anggap remeh.
"Saya benar-benar ingin membantu tim dan menunjukkan bahwa kami bisa melakukan hal-hal besar tahun ini," kata Mbappe, seperti dikutip dari 20Minutos. "Selalu dengan kebahagiaan bermain di sini, saya tahu adalah sebuah hak istimewa untuk mengenakan seragam Real Madrid."
Mengintegrasikan pemain-pemain baru ke dalam skuad Madrid
Terlepas dari performa individunya sendiri, Mbappe menyoroti pentingnya kekompakan tim. Dengan beberapa pemain baru masuk ke ruang ganti, skuad memprioritaskan untuk membantu para pendatang baru beradaptasi dengan mulus ke tim utama.
Pemain Prancis itu meyakini ruang ganti yang solid akan terbukti krusial jika tim asuhan Jose Mourinho ingin bersaing di semua ajang musim ini. Memastikan semua orang bergerak ke arah yang sama tetap menjadi prioritas utama bagi kelompok ini.
"Selalu menyenangkan melihat wajah-wajah baru," tambah Mbappe mengenai rekrutan musim panas. "Mereka datang dengan keinginan untuk membantu lambang ini, Real Madrid. Kami telah mencoba menyesuaikan semua orang dengan cara sebaik mungkin, agar kami semua bergerak ke arah yang sama."
- (C)Getty Images
Bidik gelar juara
Setelah mengamankan penghargaan individunya di Madrid, Mbappe kini akan mengalihkan perhatiannya untuk mempertahankan performa apiknya pada awal musim. Penyerang itu tetap bertekad mengubah pengakuan individu menjadi trofi bersama tim.
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