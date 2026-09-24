Kvaratskhelia buka suara tentang arti penting masuk dalam jajaran elite dunia dalam perebutan Ballon d'Or. Winger berusia 25 tahun itu, yang memainkan peran krusial dalam dominasi kontinental terbaru Paris Saint-Germain, meyakini masuknya dirinya ke dalam daftar pendek 30 pemain menjadi bukti perkembangan yang telah ia buat dalam 12 bulan terakhir. Setelah dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Liga Champions musim 2025-26, sang penyerang kini ingin menegaskan statusnya sebagai pemain terbaik di planet ini saat pemenangnya diumumkan pada 26 Oktober.

Merefleksikan pencapaian tersebut, Kvaratskhelia mengungkapkan kegembiraannya karena diakui sejajar dengan nama-nama terbesar di olahraga ini. ‘Menjadi kandidat Ballon d'Or, itu sendiri sudah menjadi kebahagiaan untuk berada di antara para pemain ini dalam persaingan,’ kata Kvaratskhelia. ‘Saya sudah merasa bahwa saya melakukan sesuatu yang spesial pada tahun lalu, saya sangat senang dan mari kita lihat apa yang akan terjadi. Saya senang karena saya mewakili Georgia, negara kecil. Anak-anak kecil tahu bahwa meski mereka berasal dari negara kecil, mereka bisa meraih hal-hal seperti ini.’