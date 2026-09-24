AFP
Diterjemahkan oleh
"Ini sebuah kehormatan dan saya bangga!" - Bintang PSG Khvicha Kvaratskhelia bereaksi atas perbandingan dengan George Best setelah masuk nominasi Ballon d'Or
Nominasi impian untuk bintang Georgia
Kvaratskhelia buka suara tentang arti penting masuk dalam jajaran elite dunia dalam perebutan Ballon d'Or. Winger berusia 25 tahun itu, yang memainkan peran krusial dalam dominasi kontinental terbaru Paris Saint-Germain, meyakini masuknya dirinya ke dalam daftar pendek 30 pemain menjadi bukti perkembangan yang telah ia buat dalam 12 bulan terakhir. Setelah dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Liga Champions musim 2025-26, sang penyerang kini ingin menegaskan statusnya sebagai pemain terbaik di planet ini saat pemenangnya diumumkan pada 26 Oktober.
Merefleksikan pencapaian tersebut, Kvaratskhelia mengungkapkan kegembiraannya karena diakui sejajar dengan nama-nama terbesar di olahraga ini. ‘Menjadi kandidat Ballon d'Or, itu sendiri sudah menjadi kebahagiaan untuk berada di antara para pemain ini dalam persaingan,’ kata Kvaratskhelia. ‘Saya sudah merasa bahwa saya melakukan sesuatu yang spesial pada tahun lalu, saya sangat senang dan mari kita lihat apa yang akan terjadi. Saya senang karena saya mewakili Georgia, negara kecil. Anak-anak kecil tahu bahwa meski mereka berasal dari negara kecil, mereka bisa meraih hal-hal seperti ini.’
- Getty Images Sport
Mengikuti jejak George Best
Laga Nations League mendatang antara Georgia dan Irlandia Utara tak terhindarkan dari perbandingan antara Kvaratskhelia dan sosok legendaris George Best. Irlandia Utara tetap menjadi negara dengan populasi terkecil yang pernah melahirkan pemenang Ballon d'Or, sebuah pencapaian yang diraih Best pada 1968. Kvaratskhelia mengungkapkan bahwa ia sudah lama mengetahui kemiripan gaya yang disebut-sebut para suporter dan pengamat antara kemampuan dribel miliknya dengan ikon Manchester United tersebut, yang meninggal dunia pada 2005.
Menanggapi pujian tinggi itu, bintang PSG tersebut mengakui bahwa disebut dalam level yang sama dengan Belfast Boy merupakan sebuah kehormatan besar. "Bagaimana dengan George Best? Tentu saja saya mengenalnya," kata Kvaratskhelia soal perbandingan tersebut. "Beberapa orang sudah mengatakan itu kepada saya sejak lama, bahkan ketika saya bermain, terlihat seperti dia. Saya tidak yakin karena dia adalah salah satu yang terbaik dalam sejarah sepakbola dan itu [perbandingan itu] adalah sebuah kesenangan dan saya bangga."
O'Neill memperingatkan ancaman kelas dunia
Manajer Irlandia Utara Michael O'Neill tidak punya ilusi soal tugas yang menanti timnya pada Jumat. Meski O'Neill lahir setelah kemenangan legendaris Best pada 1968, ia mengakui dampak yang bisa diberikan seorang superstar global terhadap negara sepakbola yang sedang berkembang. Sang manajer meyakini Kvaratskhelia telah mencapai level yang membuatnya layak dianggap sebagai pemain paling menonjol di sepakbola Eropa.
O'Neill penuh pujian untuk winger tersebut, dengan mengatakan: "George Best adalah figur ikonik dalam sepakbola dunia dan jelas kami sangat beruntung karena dia berasal dari Irlandia Utara. Dalam banyak hal, dia membuat negara kami dikenal. Saya pikir di Georgia, Anda sekarang punya situasi itu dengan Kvaratskhelia yang menurut saya adalah pemain kelas dunia. Bagi saya, dia mungkin pemain terbaik di Liga Champions musim lalu sepanjang kompetisi. Tentu kami harus memberi perhatian khusus kepadanya. Sama seperti ketika Anda bermain melawan pemain kelas dunia mana pun di negara mana pun, Anda harus sadar bahwa dia bisa memenangkan pertandingan dalam sekejap, dia bisa menciptakan begitu banyak hal dan dia juga bisa mengangkat timnya."
- Getty Images Sport
Sagnol puji karakter tanpa pamrih Kvaratskhelia
Terlepas dari penghargaan individu dan sorotan global, pelatih kepala Georgia Willy Sagnol cepat menyoroti kerendahan hati sang pemain. Sagnol, yang pernah berbagi ruang ganti dengan pemenang Ballon d'Or Zinedine Zidane saat masih bermain untuk tim nasional Prancis, menilai mentalitas Kvaratskhelia membuatnya berbeda dari superstar modern lainnya.
Sagnol mengungkapkan kekagumannya terhadap pendekatan sang pemain dengan mengatakan: "Anda tadi berbicara tentang Ballon d'Or. Zaman mungkin berubah, tetapi saya pikir terkadang masa lalu lebih baik ketika para pemain bermain dan menunggu sampai akhir untuk melihat siapa yang akan menjadi pemenang Ballon d'Or, lalu senang jika terpilih atau kecewa jika tidak. Terlalu sering dalam beberapa pekan terakhir, saya melihat para pemain berkata, 'Saya yang terbaik, saya yang terbaik, saya yang terbaik'. Khvicha tidak pernah mengatakan itu dan itulah sebabnya saya sangat bangga menjadi pelatih kepalanya. Dia bukan hanya pesepakbola yang luar biasa, tetapi juga pribadi yang luar biasa yang selalu memikirkan tim dan bukan dirinya sendiri, dan saya yakin [pada Jumat] dia akan menunjukkannya lagi."
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami