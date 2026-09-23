AFP
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'Ini sebuah kehormatan, bukan tidak adil!' - Mengapa Fábio Silva dari Portugal menolak bersaing dengan idolanya, Cristiano Ronaldo
Fabio Silva antusias sambut pemanggilan kembali ke Portugal di bawah Jorge Jesus
Striker Borussia Dortmund Fabio Silva merayakan kembalinya dia ke tim nasional Portugal setelah absen dua tahun dari level internasional. Bersinar di Jerman setelah sebelumnya menimba pengalaman di Premier League, penyerang 24 tahun itu mengungkapkan antusiasme penuhnya untuk bekerja di bawah pelatih yang baru ditunjuk, Jorge Jesus.
Meski menghadapi persaingan ketat di lini serang bersama Gonçalo Ramos dan João Félix, Fábio Silva memandang pemanggilan kembali ini sebagai batu loncatan yang krusial.
Ia ingin membuktikan nilainya dalam pertemuan taktik dan memantapkan dirinya sebagai opsi permanen di tim nasional.
- AFP
Striker bantah klaim rivalitas dengan Ronaldo dan menyebut CR7 sebagai idola
Menanggapi tantangan untuk bersaing langsung memperebutkan posisi penyerang tengah dengan kapten Cristiano Ronaldo, Fábio Silva menepis anggapan bahwa berbagi tempat dalam skuad dengan sang legenda adalah hal yang tidak adil. Sebaliknya, bintang Dortmund itu menggambarkan berlatih bersama Ronaldo sebagai kesempatan impian untuk mengasah permainannya sendiri.
Ia menegaskan bahwa mempelajari pergerakan Ronaldo dan mentalitas elite miliknya tetap menjadi fokus utamanya selama pemusatan latihan.
"Tidak, saya rasa ini lebih merupakan sebuah kesenangan untuk berada di sini dan belajar darinya," ujar Fabio Silva. "Dia adalah idola, saya selalu terinspirasi olehnya dan saya ingin memiliki kesempatan-kesempatan ini untuk bersamanya. Saya akan mencoba belajar darinya, untuk mengetahui apa yang bisa saya tingkatkan. Semua orang tahu nilainya dan merupakan sebuah kehormatan bisa berada di sini bersamanya."
Taktik Jesus dan kemitraan dengan Guirassy jadi bahan bakar kebangkitan Dortmund
Merefleksikan hari-hari pertamanya bekerja di bawah Jorge Jesus, Fabio Silva memuji rapat taktik intens sang manajer veteran serta rekam jejaknya yang sudah terbukti dalam mengangkat level para pemain. Ia mencatat bahwa peran menyerangnya yang mobile di Dortmund, dengan turun lebih dalam bersama target man Serhou Guirassy, cocok dengan kerangka taktik Jesus.
Pemain berusia 24 tahun itu juga mengakui satu penyesalan pribadi terkait keputusannya pergi terlalu cepat dan tergesa-gesa dari klub masa kecilnya, FC Porto.
"Saya belum pernah bekerja dengan Jorge Jesus sebelumnya, tetapi saya tidak perlu memberi tahu Anda soal hal-hal hebat yang sudah dia lakukan," jelas Fabio Silva. "Saya ingin belajar banyak darinya; semua pemain selalu berkembang bersamanya. Pelatih sangat menyukai aspek-aspek ini, dia sangat paham, Anda bisa melihat mengapa dia berada di posisinya sekarang. Ini soal mendengarkan dan melakukannya."
- AFP
Forward mendesak para pemain muda untuk bersabar saat Portugal membangun siklus baru
Setelah menembus setiap level usia bersama Portugal, Fabio Silva memuji pelatih tim U-21 Rui Jorge dan Federasi Sepak Bola Portugal karena mempersiapkan talenta muda untuk naik ke tim senior. Ia mendesak para pemain yang sedang berkembang untuk fokus pada performa di klub sambil memercayai jalur yang disiapkan federasi.
Bertemu kembali dengan mantan rekan setimnya, Francisco Conceicao dan Pedro Neto, ia menilai chemistry mereka di lapangan terjalin secara alami.
Portugal ingin mengintegrasikan kembali senjata serang yang pulang itu dalam laga-laga internasional mendatang.
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