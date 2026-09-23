Striker Borussia Dortmund Fabio Silva merayakan kembalinya dia ke tim nasional Portugal setelah absen dua tahun dari level internasional. Bersinar di Jerman setelah sebelumnya menimba pengalaman di Premier League, penyerang 24 tahun itu mengungkapkan antusiasme penuhnya untuk bekerja di bawah pelatih yang baru ditunjuk, Jorge Jesus.

Meski menghadapi persaingan ketat di lini serang bersama Gonçalo Ramos dan João Félix, Fábio Silva memandang pemanggilan kembali ini sebagai batu loncatan yang krusial.

Ia ingin membuktikan nilainya dalam pertemuan taktik dan memantapkan dirinya sebagai opsi permanen di tim nasional.