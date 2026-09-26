Mata memberikan respons jenaka terhadap kabar bahwa Manchester City dinyatakan bersalah atas sebagian besar dakwaan finansial yang diajukan kepada mereka oleh Premier League. Gelandang asal Spanyol itu, yang menikmati delapan tahun sukses di Old Trafford antara 2014 dan 2022, merupakan figur penting di tim Manchester United yang kerap finis sebagai runner-up di belakang rival sekotanya selama periode dominasi yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi kubu biru Manchester.

Berbicara dalam siaran ITV untuk laga UEFA Nations League antara Inggris dan Spanyol, gelandang veteran itu menanggapi potensi dampak dari penyelidikan tersebut. "Sebenarnya, secara langsung, ini memengaruhi saya," katanya. "Saya cukup beruntung bisa memainkan banyak pertandingan dan memenangkan beberapa trofi, tetapi saya tidak pernah menjuarai Premier League, atau sudah? Saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi saya pikir mereka benar. Tentu saja apa yang dikatakan Rodri itu adil, dengan gelar dimenangkan di lapangan dan saya pikir dia merasa mereka adalah tim yang lebih baik di lapangan, tetapi siapa yang bilang itu hal yang benar untuk dilakukan?"

Komentarnya muncul ketika sebuah komisi independen dilaporkan menguatkan 114 dari 115 tuduhan yang awalnya diajukan oleh liga pada Februari 2023.



