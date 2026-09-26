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'Ini sebenarnya berdampak langsung pada saya!' - Juan Mata bertanya-tanya apakah putusan Manchester City akhirnya bisa membuatnya menjadi juara Premier League
Mata bereaksi terhadap putusan mengejutkan untuk City
Mata memberikan respons jenaka terhadap kabar bahwa Manchester City dinyatakan bersalah atas sebagian besar dakwaan finansial yang diajukan kepada mereka oleh Premier League. Gelandang asal Spanyol itu, yang menikmati delapan tahun sukses di Old Trafford antara 2014 dan 2022, merupakan figur penting di tim Manchester United yang kerap finis sebagai runner-up di belakang rival sekotanya selama periode dominasi yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi kubu biru Manchester.
Berbicara dalam siaran ITV untuk laga UEFA Nations League antara Inggris dan Spanyol, gelandang veteran itu menanggapi potensi dampak dari penyelidikan tersebut. "Sebenarnya, secara langsung, ini memengaruhi saya," katanya. "Saya cukup beruntung bisa memainkan banyak pertandingan dan memenangkan beberapa trofi, tetapi saya tidak pernah menjuarai Premier League, atau sudah? Saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi saya pikir mereka benar. Tentu saja apa yang dikatakan Rodri itu adil, dengan gelar dimenangkan di lapangan dan saya pikir dia merasa mereka adalah tim yang lebih baik di lapangan, tetapi siapa yang bilang itu hal yang benar untuk dilakukan?"
Komentarnya muncul ketika sebuah komisi independen dilaporkan menguatkan 114 dari 115 tuduhan yang awalnya diajukan oleh liga pada Februari 2023.
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Petinggi Etihad tetap menantang meski ada temuan
Terlepas dari seriusnya temuan yang dilaporkan, Manchester City tetap mempertahankan sikap yang konsisten dan menantang sepanjang proses ini. Klub itu selalu membantah melakukan kesalahan apa pun, sembari menegaskan bahwa mereka memiliki "bukti yang tak terbantahkan" untuk mendukung posisi mereka.
Menambah bobot pada respons resmi ini, ketua Manchester City Khaldoon Al Mubarak menulis surat terbuka kepada para suporter untuk memberikan ketenangan di tengah periode pengawasan media yang intens. Dalam pesannya, sang ketua menekankan tekad klub untuk membersihkan namanya, dengan menulis: "Setelah pemberitaan media pada Jumat, banyak dari Anda yang menghabiskan malam untuk menjawab pertanyaan dan merespons pesan dari teman, keluarga, dan rekan kerja. Saya juga. Inilah yang saya katakan kepada keluarga saya: Proses Premier League masih panjang, dan kepercayaan diri serta tekad kami untuk membuktikan bahwa Klub tidak bersalah sama kuatnya seperti saat ini dimulai."
Proses banding dan potensi sanksi
Ketika dunia sepak bola menunggu kejelasan, bentuk potensi hukuman tetap menjadi topik perdebatan sengit. Para ahli hukum menyatakan bahwa meski panel memiliki kewenangan untuk mencabut gelar atau menjatuhkan degradasi, mereka sering kali lebih memilih sanksi yang berdampak pada masa depan klub ketimbang menulis ulang masa lalu.
Setiap banding akan menunda penerapan potensi sanksi, termasuk denda, pengurangan poin, atau hukuman lainnya. Aturan W.51.7 memberi komisi fleksibilitas yang besar untuk merancang konsekuensi yang tepat, asalkan dianggap proporsional dengan tingkat pelanggaran finansial yang terungkap selama investigasi empat tahun yang mencakup dekade antara 2009 dan 2018.
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Perjalanan menuju banding
Saga ini masih jauh dari kata selesai, karena Manchester City secara luas diperkirakan akan mengajukan banding resmi atas keputusan panel independen tersebut. Menurut protokol liga yang berlaku, klub itu memiliki waktu 14 hari sejak tanggal keputusan untuk mengajukan keberatan mereka. Banding ini kemudian akan ditangani oleh panel terpisah yang beranggotakan tiga orang, dipimpin oleh Sir Gary Hickinbottom, mantan hakim Pengadilan Tinggi. Tahap proses ini sangat krusial, karena Premier League menganggap putusan akhir panel banding bersifat final, yang berarti kasus ini tidak bisa dibawa lebih lanjut ke Pengadilan Arbitrase Olahraga.
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