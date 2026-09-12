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'Ini sebagian lucu, tetapi...' - Kylian Mbappe mengecam meme viral 'diktator' saat superstar Real Madrid itu mempertanyakan 'kesadaran politik' para penggemar
Mbappe mengecam perbandingan dengan "diktator"
Mbappe membalas troll di media sosial setelah muncul meme viral yang menggambarkannya sebagai seorang diktator. Gambar tersebut, yang memperlihatkan penyerang Real Madrid dan Prancis itu mengenakan seragam militer lengkap, telah beredar luas di berbagai platform, sehingga memicu respons tegas dari pemain 27 tahun itu.
Sang striker tegas dalam menilai tren tersebut, dengan menyatakan bahwa itu "menunjukkan kurangnya kesadaran politik dan kemanusiaan pada orang-orang." Meski asal pasti gambar itu masih belum jelas, sebagian orang meyakini hal itu bermula dari sengketa hukum pada 2024 ketika Mbappe menggugat pemilik kedai kebab karena menggunakan namanya dalam deskripsi sandwich. Yang lain menyoroti perannya yang dianggap sebagai "direktur" di Paris Saint-Germain serta pengaruhnya saat ini di Bernabeu.
- Getty Images Sport
Pesan serius di balik humor
Terlepas dari statusnya sebagai salah satu atlet paling dikenal di dunia, Mbappe tampaknya merasa tidak nyaman dengan bobot perbandingan tersebut. Dalam wawancara dengan publikasi Prancis L'Equipe, ia menjelaskan dualitas situasi itu dengan mengatakan: "Sebagiannya lucu karena Anda mendapat kesan bahwa, bagi sebagian orang, semua itu hanya untuk bersenang-senang.
"Tetapi ada juga bagian yang tidak begitu lucu, karena kita tahu kerusakan yang telah ditimbulkan orang-orang seperti itu sepanjang sejarah.
"Dibandingkan dengan orang-orang yang membunuh orang lain, atau yang telah menyebabkan penderitaan bagi jutaan dan jutaan orang ... saya rasa saya tidak pernah melakukan hal seperti itu dalam hidup saya. Jadi ada campuran berbagai hal.
"Di satu sisi, saya tahu itu dilakukan dengan cara yang ringan dan tidak dimaksudkan untuk dianggap terlalu jauh, tetapi itu mungkin menunjukkan kurangnya kesadaran politik dan kemanusiaan pada orang-orang."
Julukan 'Mobutu' dan peran Dembele
Mbappe juga memanfaatkan kesempatan itu untuk menanggapi sebuah julukan spesifik yang mulai populer di lingkungan tim nasional Prancis. Rekan setimnya, Ousmane Dembele, dilaporkan menjulukinya "Mobutu", sebuah referensi langsung kepada Mobutu Sese Seko. Mendiang diktator itu menjabat sebagai presiden DR Kongo, yang secara terkenal ia ubah namanya menjadi Zaire, dalam masa kekuasaan yang panjang dan kontroversial antara 1965 dan 1997.
Saat membahas selera humor pemain Paris Saint-Germain itu, bintang Real Madrid tersebut sempat tersenyum meski sebelumnya melontarkan kritik. "Ousmane, dia memang berbeda," kata Mbappe sambil tertawa saat ditanya soal nama itu. "Dia menemukannya di media sosial! Dia cuma bercanda!"
- Getty Images Sport
Fokus Mourinho tetap di lapangan
Sementara badai media sosial terus berputar, Mbappe membiarkan performanya di lapangan yang berbicara di bawah asuhan Jose Mourinho di ibu kota Spanyol. Penyerang Prancis itu menikmati awal yang luar biasa pada kampanye 2026-27, dengan mencetak lima gol dalam lima penampilan pertamanya untuk Real Madrid.
Real Madrid selanjutnya akan beraksi pada Sabtu malam saat menjamu Rayo Vallecano, sebuah laga di mana Mourinho akan berharap bintang andalannya itu melanjutkan tren golnya. Terlepas dari gangguan terkait citra publiknya dan meme viral yang beredar, Mbappe tetap menjadi titik fokus serangan Madrid.
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