Terlepas dari statusnya sebagai salah satu atlet paling dikenal di dunia, Mbappe tampaknya merasa tidak nyaman dengan bobot perbandingan tersebut. Dalam wawancara dengan publikasi Prancis L'Equipe, ia menjelaskan dualitas situasi itu dengan mengatakan: "Sebagiannya lucu karena Anda mendapat kesan bahwa, bagi sebagian orang, semua itu hanya untuk bersenang-senang.

"Tetapi ada juga bagian yang tidak begitu lucu, karena kita tahu kerusakan yang telah ditimbulkan orang-orang seperti itu sepanjang sejarah.

"Dibandingkan dengan orang-orang yang membunuh orang lain, atau yang telah menyebabkan penderitaan bagi jutaan dan jutaan orang ... saya rasa saya tidak pernah melakukan hal seperti itu dalam hidup saya. Jadi ada campuran berbagai hal.

"Di satu sisi, saya tahu itu dilakukan dengan cara yang ringan dan tidak dimaksudkan untuk dianggap terlalu jauh, tetapi itu mungkin menunjukkan kurangnya kesadaran politik dan kemanusiaan pada orang-orang."



