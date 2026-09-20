Pemanggilan kembali ini datang pada momen krusial bagi Ter Stegen, yang baru-baru ini menukar Catalonia dengan Amsterdam demi mencari menit bermain reguler. Setelah hasil imbang 2-2 Ajax melawan Excelsior baru-baru ini, sang kiper tidak menyembunyikan perasaannya soal kembali ke tim nasional untuk pertama kalinya dalam setahun. Merefleksikan perjuangan dalam 24 bulan terakhir, yang dibayangi masalah kebugaran yang berulang dan hilangnya peran penting di Barcelona, ia mengungkapkan rasa syukur yang mendalam atas kesempatan untuk kembali mewakili Jerman.

“Ini sangat berarti bagi saya,” jelas Ter Stegen ketika ditanya soal masuknya dia dalam rencana awal Klopp. “Saya sangat menderita selama masa pemulihan. Saya selalu berusaha memberikan yang terbaik, menunjukkan versi terbaik dari diri saya, dan saya senang bisa kembali. Bagi setiap anak yang bermain sepak bola, bermain untuk negara mereka adalah sebuah mimpi. Terlebih lagi setelah dua tahun terakhir, ketika saya tidak selalu bisa bermain. Cara saya diperlakukan di Jerman juga sangat berarti bagi saya.”