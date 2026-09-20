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Germany v France - UEFA Nations League 2025 Third Place MatchGetty Images Sport
Donny Afroni
Diterjemahkan oleh

'Ini sangat berarti bagi saya' - Marc-Andre ter Stegen buka suara soal kembalinya yang emosional ke timnas Jerman setelah Jurgen Klopp menunjuk pemain pinjaman Ajax sebagai penerus Manuel Neuer

M. ter Stegen
Germany
UEFA Nations League A

Marc-Andre ter Stegen mengakui bahwa kembalinya dia ke skuad tim nasional Jerman merupakan momen yang sangat emosional setelah dua tahun penuh kesulitan secara fisik dan profesional. Kiper berusia 32 tahun itu, yang meninggalkan Barcelona untuk bergabung dengan Ajax dengan status pinjaman pada musim panas ini demi menghidupkan kembali kariernya, kembali menjadi sorotan berkat pelatih baru Jurgen Klopp.

  • Klopp menuntaskan perdebatan panjang soal penjaga gawang

    Klopp tak membuang banyak waktu untuk menancapkan pengaruhnya sebagai pelatih baru Jerman, dengan secara resmi mengonfirmasi bahwa Ter Stegen akan menjadi kiper utama tim nasional tanpa perdebatan. Keputusan itu menandai berakhirnya perdebatan selama satu dekade mengenai urutan pilihan di bawah mistar, menyusul pensiun dari tim nasional sosok legendaris Manuel Neuer. Bagi Ter Stegen, yang menghabiskan sebagian besar kariernya dalam bayang-bayang Neuer, penunjukan ini menjadi pengakuan yang diraih dengan susah payah atas statusnya di antara penjaga gawang elite dunia.

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  • Marc-Andre ter StegenGetty Images

    Ter Stegen mengenang perjalanan emosionalnya untuk kembali

    Pemanggilan kembali ini datang pada momen krusial bagi Ter Stegen, yang baru-baru ini menukar Catalonia dengan Amsterdam demi mencari menit bermain reguler. Setelah hasil imbang 2-2 Ajax melawan Excelsior baru-baru ini, sang kiper tidak menyembunyikan perasaannya soal kembali ke tim nasional untuk pertama kalinya dalam setahun. Merefleksikan perjuangan dalam 24 bulan terakhir, yang dibayangi masalah kebugaran yang berulang dan hilangnya peran penting di Barcelona, ia mengungkapkan rasa syukur yang mendalam atas kesempatan untuk kembali mewakili Jerman.

    “Ini sangat berarti bagi saya,” jelas Ter Stegen ketika ditanya soal masuknya dia dalam rencana awal Klopp. “Saya sangat menderita selama masa pemulihan. Saya selalu berusaha memberikan yang terbaik, menunjukkan versi terbaik dari diri saya, dan saya senang bisa kembali. Bagi setiap anak yang bermain sepak bola, bermain untuk negara mereka adalah sebuah mimpi. Terlebih lagi setelah dua tahun terakhir, ketika saya tidak selalu bisa bermain. Cara saya diperlakukan di Jerman juga sangat berarti bagi saya.”

  • Menghindari drama pemilihan terkait pencoretan rekan setimnya

    Terlepas dari fokus pribadinya untuk merebut kembali tempatnya, Ter Stegen tetap profesional saat ditanya tentang komposisi skuad bayangan besar berisi 44 pemain milik Klopp, khususnya absennya Julian Brandt. Winger itu tidak masuk dalam daftar Klopp meski tampil sangat mengesankan di Amsterdam. Menolak untuk terseret ke dalam kontroversi seleksi, kiper tersebut tetap memusatkan perhatian pada kontribusinya sendiri sambil mengakui kualitas rekan setimnya itu.

    Ter Stegen mempertahankan sudut pandang yang seimbang dan diplomatis atas pilihan sang manajer. "Julian tampil baik, tetapi itu bukan di tangan saya. Klopp akan mencermati semua pemain dengan saksama dan dia tahu di mana menemukan Julian. Dia sangat penting bagi kami," kata Ter Stegen.

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  • Jürgen KloppGetty Images

    Ajang uji coba yang sangat penting di Nations League

    Jeda internasional mendatang akan menjadi ujian nyata pertama bagi era baru sepak bola Jerman ini. Klopp telah menyusun skuad besar untuk mengevaluasi kedalaman talenta yang tersedia, tetapi Ter Stegen tetap menjadi fokus utama dari "tulang punggung" pertahanan yang ingin dibangun sang pelatih. Dengan laga melawan Belanda, Yunani, dan Serbia di depan mata, pemain pinjaman Ajax itu akan memiliki panggung langsung untuk membenarkan kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh mantan manajer Liverpool tersebut dan membuktikan bahwa dia adalah pewaris sah takhta Neuer.

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