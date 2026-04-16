"Ini salahmu, sialan": Bintang Real Madrid berikutnya menyerang wasit Slavko Vincic setelah kekalahan di Liga Champions melawan FC Bayern

Saat Bayern melakukan serangan balik, Camavinga melakukan pelanggaran ringan terhadap Harry Kane, yang kemudian dihukum wasit dengan tendangan bebas untuk tim asal Munich. Ketika bintang Real Madrid itu kemudian memegang bola dan menjauh beberapa meter dari lokasi kejadian, Vincic terpaksa bertindak karena adanya penundaan permainan dan memberikan kartu kuning kedua kepada Camavinga.

Keputusan tersebut memicu kekecewaan di kalangan beberapa pemain Madrid, terutama kapten Federico Valverde dan Vinicius Junior yang dengan keras memprotes wasit asal Slovenia tersebut. Menurut informasi dari Mundo Deportivo, suasana di bangku cadangan Real juga memanas - di sana dilaporkan juga terdengar beberapa kata-kata kasar yang ditujukan kepada wasit.

Daniel Carvajal, misalnya, terlihat berteriak keras ke arah Vincic: "Ini salahmu. Ini salahmu, sialan!" Setelah pertandingan, Jude Bellingham mengomel di Mixed Zone: "Ini lelucon. Tidak mungkin itu kartu kuning. Dua pelanggaran dan dua kartu kuning."