Pemicunya adalah kartu kuning-merah yang diberikan kepada gelandang Real, Eduardo Camavinga, di akhir pertandingan. Pemain asal Prancis itu masuk menggantikan Brahim Diaz pada menit ke-62 dan awalnya mendapat peringatan karena melakukan pelanggaran di lini tengah, sebelum akhirnya diusir dari lapangan oleh Vincic beberapa menit menjelang akhir pertandingan.
"Ini salahmu, sialan": Bintang Real Madrid berikutnya menyerang wasit Slavko Vincic setelah kekalahan di Liga Champions melawan FC Bayern
Saat Bayern melakukan serangan balik, Camavinga melakukan pelanggaran ringan terhadap Harry Kane, yang kemudian dihukum wasit dengan tendangan bebas untuk tim asal Munich. Ketika bintang Real Madrid itu kemudian memegang bola dan menjauh beberapa meter dari lokasi kejadian, Vincic terpaksa bertindak karena adanya penundaan permainan dan memberikan kartu kuning kedua kepada Camavinga.
Keputusan tersebut memicu kekecewaan di kalangan beberapa pemain Madrid, terutama kapten Federico Valverde dan Vinicius Junior yang dengan keras memprotes wasit asal Slovenia tersebut. Menurut informasi dari Mundo Deportivo, suasana di bangku cadangan Real juga memanas - di sana dilaporkan juga terdengar beberapa kata-kata kasar yang ditujukan kepada wasit.
Daniel Carvajal, misalnya, terlihat berteriak keras ke arah Vincic: "Ini salahmu. Ini salahmu, sialan!" Setelah pertandingan, Jude Bellingham mengomel di Mixed Zone: "Ini lelucon. Tidak mungkin itu kartu kuning. Dua pelanggaran dan dua kartu kuning."
Arbeloa mengkritik wasit: "Dia telah merusak pertandingan"
Pelatih Alvaro Arbeloa pun tak menyisakan banyak kata-kata baik untuk pemain asal Slovenia itu: "Wasit telah menghancurkan pertandingan ini," tegas pelatih asal Spanyol itu. Dalam konferensi pers pasca-pertandingan, ia melontarkan kritik keras: "Ini adalah keputusan yang tak ada yang mengerti. Bagaimana mungkin seorang pemain bisa diusir dari lapangan karena hal seperti itu dalam pertandingan seperti ini. [...] Ini benar-benar tak bisa dijelaskan, tidak adil. Ini sangat menyakitkan bagi kami!"
Begitu peluit akhir dibunyikan, beberapa pemain Real langsung menyerbu Vincic, di mana Arda Güler yang mencetak dua gol awalnya mendapat kartu kuning dari Vincic. Tak lama sebelum wasit menghilang ke ruang ganti melalui terowongan, ia kemudian memberikan kartu merah kepada Güler yang tak mau tenang.