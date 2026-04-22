AFP
Diterjemahkan oleh
"Ini salahku" - Gianluigi Buffon mengakui perannya dalam kartu merah yang diterima Zinedine Zidane akibat menanduk Marco Materazzi pada final Piala Dunia 2006
Penyelamatan yang memicu kekacauan
Dalam wawancara mendalam dengan The Guardiansetelah peluncuran bukunya, 'Saved', Buffon mengenang final Piala Dunia 2006 dan perannya dalam pengusiran maestro Prancis, Zidane. Beberapa saat sebelum insiden sundulan kepala yang terkenal itu, kiper Italia tersebut melakukan penyelamatan refleks kelas dunia untuk menggagalkan sundulan keras Zidane yang sepertinya akan menggetarkan jala gawang.
"Saya ingat dengan jelas," kata Buffon. "Saat Zidane menyundul bola, dia melakukannya dengan kekuatan dan semacam kejam. Rasanya seperti dia menyundulnya dengan kaki, bukan kepala, karena begitu cepat. Saya tahu dia yakin sudah mencetak gol. Jadi dia frustrasi karena saya menahannya, tapi, sebagai juara hebat yang dia miliki, saya yakin dia juga menghargai penyelamatan saya pada akhirnya."
- Getty Images Sport
Melaporkan insiden sundulan kepala kepada wasit
Saat seluruh dunia terpaku pada bola, Buffon adalah salah satu dari sedikit pemain yang menyaksikan insiden fisik antara Zidane dan Materazzi. Kiper tersebut mengakui bahwa ia berperan penting dalam memastikan wasit mengambil tindakan terhadap legenda Real Madrid itu setelah asisten wasit melewatkan kontak awal.
"Saya berada sekitar 15 meter jauhnya dan saya bisa mendengar bunyi benturan," jelas Buffon. "Jika dia melakukan itu kepada orang lain, orang itu pasti sudah pingsan. Asisten wasit tidak melihatnya. Satu-satunya yang menyaksikannya adalah saya. Jadi saya berlari ke arah wasit dan asistennya untuk menarik perhatian mereka. Materazzi tergeletak di tanah, Zidane tidak bergerak, saya memprotes, dan akhirnya pertandingan dihentikan."
Ketika ditanya tentang insiden kacau tersebut, mantan penjaga gawang Juventus itu bercanda: "Itu salah saya."
Beban kemunduran sepak bola Italia
Beralih dari masa kejayaannya sebagai pemain ke perannya sebagai pejabat eksekutif belakangan ini, Buffon mengungkapkan rasa sedihnya yang mendalam atas kegagalan Italia lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut. Setelah bertugas sebagai ketua delegasi saat kekalahan Italia dalam babak playoff melawan Bosnia dan Herzegovina baru-baru ini, mantan kapten Juventus itu mengakui bahwa kondisi Azzurri saat ini sulit untuk diterima.
"Ini merupakan halaman yang menyakitkan bagi sepak bola Italia dan bagi saya sendiri," akunya. "Jika 12 tahun lalu ada yang mengatakan hal ini akan terjadi, saya pasti akan menjawab bahwa lebih mudah melihat 1.000 alien di sekitar saya daripada melihat Italia gagal lolos ke tiga turnamen berturut-turut. Namun, itulah kenyataannya. Untuk mengatasi hal ini, kita perlu memahami mengapa ada kesulitan-kesulitan tersebut. Kita perlu berubah. Jika kita jelas mengenai analisis ini, kita memiliki potensi untuk menciptakan masa depan yang jauh lebih baik. Namun, jika Anda menyangkal adanya masalah, maka masalah itu akan selalu ada."
- Getty Images Sport
Kehidupan setelah peluit akhir
Kini berusia 48 tahun dan telah pensiun sejak 2023, Buffon berbicara secara terbuka tentang transisi dari sosok yang "tak terkalahkan" di lapangan menjadi kehidupan yang lebih tenang jauh dari sorotan. Meskipun ia memiliki status legendaris di Turin dan di luar kota itu, ia menegaskan bahwa ia tidak merindukan rutinitas harian sepak bola profesional.
"Saya memiliki perasaan yang sangat bertolak belakang sekarang karena, di satu sisi, saya merasa itu adalah pilihan yang tepat," kata Buffon mengenai pensiunnya. "Jadi, saya senang mengakhiri perjalanan saya. Namun di sisi lain, saya jelas merasa takut karena sejak saat itu, setelah hampir 30 tahun, saya tahu hidup saya akan menjadi sangat berbeda. Saya benar-benar tidak merindukan bermain. Saya yakin itu adalah waktu yang tepat untuk berhenti.... "Sekarang saya hidup dengan cara yang berbeda, lebih tenang. Tapi saya belajar menerimanya dan melanjutkan hidup."