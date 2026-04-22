"Ini salahku" - Gianluigi Buffon mengakui perannya dalam kartu merah yang diterima Zinedine Zidane akibat menanduk Marco Materazzi pada final Piala Dunia 2006

Beralih dari masa kejayaannya sebagai pemain ke perannya sebagai pejabat eksekutif belakangan ini, Buffon mengungkapkan rasa sedihnya yang mendalam atas kegagalan Italia lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut. Setelah bertugas sebagai ketua delegasi saat kekalahan Italia dalam babak playoff melawan Bosnia dan Herzegovina baru-baru ini, mantan kapten Juventus itu mengakui bahwa kondisi Azzurri saat ini sulit untuk diterima.

"Ini merupakan halaman yang menyakitkan bagi sepak bola Italia dan bagi saya sendiri," akunya. "Jika 12 tahun lalu ada yang mengatakan hal ini akan terjadi, saya pasti akan menjawab bahwa lebih mudah melihat 1.000 alien di sekitar saya daripada melihat Italia gagal lolos ke tiga turnamen berturut-turut. Namun, itulah kenyataannya. Untuk mengatasi hal ini, kita perlu memahami mengapa ada kesulitan-kesulitan tersebut. Kita perlu berubah. Jika kita jelas mengenai analisis ini, kita memiliki potensi untuk menciptakan masa depan yang jauh lebih baik. Namun, jika Anda menyangkal adanya masalah, maka masalah itu akan selalu ada."