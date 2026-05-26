Spain v England: Final - UEFA EURO 2024
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

"Ini saatnya Lamine Yamal" - Bintang andalan Spanyol "sangat antusias" menyambut Piala Dunia meski cedera, sementara Luis de la Fuente mengonfirmasi rencana untuk babak penyisihan grup

Pelatih timnas Spanyol, Luis de la Fuente, yakin bahwa bintang muda Lamine Yamal akan bersinar di Piala Dunia mendatang meskipun baru-baru ini ia mengalami masalah kebugaran. Saat berbicara setelah mengumumkan skuad beranggotakan 26 pemain, sang pelatih menekankan bahwa turnamen ini merupakan tonggak penting dalam karier penyerang Barcelona tersebut, yang saat ini sedang dalam proses pemulihan dari cedera otot paha belakang.

  • Manajer memaparkan harapan terkait turnamen

    Dalam wawancara siaran televisi nasional setelah pengumuman resmi skuad beranggotakan 26 pemain, De la Fuente memaparkan rencana strategisnya untuk kampanye Spanyol di Piala Dunia. Juara Eropa ini dijadwalkan akan memulai turnamen mereka pada 15 Juni melawan Cape Verde, dengan bintang-bintang yang sedang cedera, Yamal dan Mikel Merino, turut masuk dalam rombongan yang berangkat. Meskipun Yamal absen pada akhir musim domestik akibat masalah otot, staf pelatih tetap sangat optimis mengenai kesiapannya untuk bertanding.

  Spain v Egypt - International Friendly

    De la Fuente menuntut hasil yang langsung terlihat

    Menanggapi antusiasme publik yang luar biasa terhadap penyerang mudanya, De la Fuente menyatakan dalam program 'Los Desayunos' yang disiarkan oleh RTVE dan EFE: "Dia sangat bersemangat. Dia sangat antusias. Dia masih sangat muda tapi sangat matang. Dan dia tahu ini adalah saatnya. Dan dalam hidup, kamu harus memanfaatkan setiap kesempatan.

    "Kita tidak pernah tahu bagaimana keadaan kita di Piala Dunia berikutnya. Dan ini adalah momen Lamine Yamal. Dia sangat bagus, dan dia akan semakin baik seiring rekan-rekan setimnya membantunya tampil maksimal. Menurut saya, kami memiliki pemain-pemain terbaik di dunia di banyak posisi, dan itu akan membantunya tampil lebih baik lagi."

  • Rincian pengelolaan skuad telah dijelaskan

    Manajer tersebut juga membahas dinamika skuadnya secara lebih luas, termasuk kedatangan Eric Garcia dan kondisi fisik Merino dari Arsenal yang kini sudah pulih setelah lama absen. Selain itu, pemilihan ini menandai tonggak sejarah sebagai skuad Piala Dunia Spanyol pertama yang sama sekali tidak diperkuat pemain Real Madrid, menyusul tidak dipanggilnya Dani Carvajal, Dean Huijsen, Gonzalo Garcia, dan Fran Garcia.

    Membahas Yamal dan kontingen pemain yang cedera, De la Fuente menambahkan: "Kondisi para pemain yang cedera baik, mengingat tahap pemulihan masing-masing. Mereka semua, secara optimis, akan tersedia untuk pertandingan pertama. Kemudian, kami akan menilai apakah akan menguntungkan bagi mereka untuk bermain di pertandingan pertama. Namun, fokus kami tertuju pada sesuatu yang lebih dari sekadar pertandingan pertama."

  FBL-WC-2026-ESP-SQUAD

    Apa yang akan terjadi selanjutnya?

    Spanyol memasuki turnamen ini dengan beban psikologis yang sangat berat sebagai juara Eropa bertahan, dan harus menghadapi para pesaing gelar yang sangat tangguh. Staf pelatih akan memanfaatkan pemusatan latihan yang akan datang untuk memantau indikator fisik masing-masing pemain guna memastikan tim berada dalam performa puncak selama babak penyisihan grup yang melelahkan. La Roja juga akan menghadapi Arab Saudi dan Uruguay di Grup H.

