"Ini saatnya Lamine Yamal" - Bintang andalan Spanyol "sangat antusias" menyambut Piala Dunia meski cedera, sementara Luis de la Fuente mengonfirmasi rencana untuk babak penyisihan grup
Manajer memaparkan harapan terkait turnamen
Dalam wawancara siaran televisi nasional setelah pengumuman resmi skuad beranggotakan 26 pemain, De la Fuente memaparkan rencana strategisnya untuk kampanye Spanyol di Piala Dunia. Juara Eropa ini dijadwalkan akan memulai turnamen mereka pada 15 Juni melawan Cape Verde, dengan bintang-bintang yang sedang cedera, Yamal dan Mikel Merino, turut masuk dalam rombongan yang berangkat. Meskipun Yamal absen pada akhir musim domestik akibat masalah otot, staf pelatih tetap sangat optimis mengenai kesiapannya untuk bertanding.
De la Fuente menuntut hasil yang langsung terlihat
Menanggapi antusiasme publik yang luar biasa terhadap penyerang mudanya, De la Fuente menyatakan dalam program 'Los Desayunos' yang disiarkan oleh RTVE dan EFE: "Dia sangat bersemangat. Dia sangat antusias. Dia masih sangat muda tapi sangat matang. Dan dia tahu ini adalah saatnya. Dan dalam hidup, kamu harus memanfaatkan setiap kesempatan.
"Kita tidak pernah tahu bagaimana keadaan kita di Piala Dunia berikutnya. Dan ini adalah momen Lamine Yamal. Dia sangat bagus, dan dia akan semakin baik seiring rekan-rekan setimnya membantunya tampil maksimal. Menurut saya, kami memiliki pemain-pemain terbaik di dunia di banyak posisi, dan itu akan membantunya tampil lebih baik lagi."
Rincian pengelolaan skuad telah dijelaskan
Manajer tersebut juga membahas dinamika skuadnya secara lebih luas, termasuk kedatangan Eric Garcia dan kondisi fisik Merino dari Arsenal yang kini sudah pulih setelah lama absen. Selain itu, pemilihan ini menandai tonggak sejarah sebagai skuad Piala Dunia Spanyol pertama yang sama sekali tidak diperkuat pemain Real Madrid, menyusul tidak dipanggilnya Dani Carvajal, Dean Huijsen, Gonzalo Garcia, dan Fran Garcia.
Membahas Yamal dan kontingen pemain yang cedera, De la Fuente menambahkan: "Kondisi para pemain yang cedera baik, mengingat tahap pemulihan masing-masing. Mereka semua, secara optimis, akan tersedia untuk pertandingan pertama. Kemudian, kami akan menilai apakah akan menguntungkan bagi mereka untuk bermain di pertandingan pertama. Namun, fokus kami tertuju pada sesuatu yang lebih dari sekadar pertandingan pertama."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Spanyol memasuki turnamen ini dengan beban psikologis yang sangat berat sebagai juara Eropa bertahan, dan harus menghadapi para pesaing gelar yang sangat tangguh. Staf pelatih akan memanfaatkan pemusatan latihan yang akan datang untuk memantau indikator fisik masing-masing pemain guna memastikan tim berada dalam performa puncak selama babak penyisihan grup yang melelahkan. La Roja juga akan menghadapi Arab Saudi dan Uruguay di Grup H.