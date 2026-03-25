"Ini saat yang tepat" bagi Mohamed Salah untuk hengkang, karena Alan Shearer meyakini Liverpool bisa "mencari pemain hebat lain" di Liga Premier untuk menggantikannya

Shearer memberikan pujian yang sangat tinggi kepada Mohamed Salah, dengan menyebut pemain asal Mesir itu sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Liverpool dan liga utama Inggris. Penyerang tersebut baru-baru ini mengejutkan dunia sepak bola dengan merilis sebuah video yang sangat emosional di media sosial untuk mengumumkan keputusannya hengkang pada akhir musim 2025-26.

Berbicara melalui Betfair, Shearer mengatakan: "Mo Salah adalah salah satu legenda Liverpool dan salah satu legenda Liga Premier. Menurut saya, jika melihat nama-nama besar yang pernah membela Liverpool; Dalglish, Gerrard, maksud saya, tak diragukan lagi dia masuk dalam lima besar legenda Liverpool. Kini, kepergiannya meninggalkan lubang besar bagi Liverpool, sebuah kekosongan yang luar biasa. Tak ada yang bisa memprediksi apa yang telah dia lakukan. Dia benar-benar luar biasa dan telah menempatkan dirinya di level tertinggi dalam hal apa yang telah dia lakukan, apa yang telah dia raih, apa yang telah dia menangkan, jumlah gol dan assist. Semuanya sungguh istimewa."