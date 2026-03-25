"Ini saat yang tepat" bagi Mohamed Salah untuk hengkang, karena Alan Shearer meyakini Liverpool bisa "mencari pemain hebat lain" di Liga Premier untuk menggantikannya
Kesepakatan bersama untuk sebuah kepergian yang legendaris
Shearer memberikan pujian yang sangat tinggi kepada Mohamed Salah, dengan menyebut pemain asal Mesir itu sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Liverpool dan liga utama Inggris. Penyerang tersebut baru-baru ini mengejutkan dunia sepak bola dengan merilis sebuah video yang sangat emosional di media sosial untuk mengumumkan keputusannya hengkang pada akhir musim 2025-26.
Berbicara melalui Betfair, Shearer mengatakan: "Mo Salah adalah salah satu legenda Liverpool dan salah satu legenda Liga Premier. Menurut saya, jika melihat nama-nama besar yang pernah membela Liverpool; Dalglish, Gerrard, maksud saya, tak diragukan lagi dia masuk dalam lima besar legenda Liverpool. Kini, kepergiannya meninggalkan lubang besar bagi Liverpool, sebuah kekosongan yang luar biasa. Tak ada yang bisa memprediksi apa yang telah dia lakukan. Dia benar-benar luar biasa dan telah menempatkan dirinya di level tertinggi dalam hal apa yang telah dia lakukan, apa yang telah dia raih, apa yang telah dia menangkan, jumlah gol dan assist. Semuanya sungguh istimewa."
Turun dari panggung pada saat yang tepat
Meskipun Salah tetap menjadi pemain penting bagi tim, Shearer yakin bahwa di usia 33 tahun, inilah saat yang tepat baginya untuk mencari suasana baru. Pemain asal Mesir itu santer dikaitkan dengan kepindahan ke Timur Tengah, dengan sejumlah laporan menyebutkan bahwa Al-Ittihad siap menjadikannya wajah baru proyek mereka setelah pengumuman tersebut.
"Dia sekarang berusia 33 tahun dan sayangnya waktu terkadang mengejar kita," jelas Shearer. "Dia mungkin sudah berhak untuk pergi dan bermain selama dua atau tiga tahun lagi di suatu tempat yang cerah, di mana iklimnya tidak sekeras, tidak seganas, dan tidak secepat di Liga Premier. Saya selalu mengatakan lebih baik mundur dari panggung saat orang-orang masih menuntut lebih, dan ini adalah waktu yang tepat baginya. Keputusan ini telah disepakati bersama setelah semua yang telah dia lakukan untuk klub, pencapaiannya, dan apa yang telah klub lakukan untuknya. Mereka telah mengambil keputusan yang tepat bagi kedua belah pihak."
Sejarah Liverpool dalam menggantikan pemain yang tak tergantikan
Meskipun prospek hidup tanpa Salah terasa menakutkan bagi banyak pendukung The Reds, Shearer menyoroti kemampuan klub yang sudah lama teruji dalam menggali bakat-bakat baru setelah kepergian para legenda. Meskipun agennya, Ramy Abbas, telah memperingatkan agar tidak berspekulasi mengenai langkah selanjutnya sang pemain, fokus di Anfield akan segera beralih ke siapa yang akan menggantikannya.
Shearer mencatat: "Dia adalah kekosongan yang besar untuk diisi, kekosongan yang luar biasa. Tapi begitu pula dengan Kevin Keegan, John Toshack, Kenny Dalglish, Ian Rush, Peter Beardsley, Alan Hansen, dan Steven Gerrard. Klub sepak bola itu entah bagaimana memiliki para legenda yang luar biasa, tapi mereka selalu keluar dan entah bagaimana menemukan yang lain. Maksud saya, semoga beruntung mencoba menggantikannya, itu akan menjadi tugas yang sulit. Liverpool Football Club selalu melakukan itu. Mereka memiliki pemain muda, Rio Ngumoha, jadi mungkin mereka akan memberinya lebih banyak kesempatan. Tapi saya kira mereka harus mencari pemain lain."
Perjuangan di lapangan di bawah asuhan Slot
Kabar pengunduran diri ini muncul di tengah masa-masa sulit yang dialami pasukan Arne Slot di lapangan. Menyusul kekalahan mengecewakan baru-baru ini dari Brighton, Shearer menyuarakan kekhawatirannya atas kondisi fisik dan kekompakan pertahanan tim saat ini, dengan menyatakan bahwa mereka tampak seperti bayangan dari tim yang pernah bersaing memperebutkan gelar juara pada musim-musim sebelumnya.
"Liverpool terlihat sangat lelah dan pertahanannya berantakan. Van Dijk, Konate, dan empat bek mereka benar-benar kacau," kata Shearer. "Mereka terlihat seolah-olah sudah kehabisan tenaga. Mereka tidak terlihat kompak, mengingat betapa mudahnya tim lawan menembus pertahanan mereka. Padahal, pada sebagian besar musim lalu, mereka memiliki energi, terlihat solid secara defensif, dan sekarang mereka justru sebaliknya. Apa yang kita lihat sejauh ini, terutama di liga, sangat jauh dari apa yang dibutuhkan Liverpool."