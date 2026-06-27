"Ini Piala Dunia yang berantakan!" - Kapten timnas Iran mengecam FIFA dan Gianni Infantino terkait perlakuan "tidak adil" dalam Piala Dunia, sementara pelatihnya mendesak dunia sepak bola untuk "berani melawan" Amerika Serikat

Berbicara setelah pertandingan, Taremi mempertanyakan penanganan FIFA terhadap situasi Iran dan mengatakan bahwa badan pengatur tersebut telah gagal memenuhi janji-janji yang dibuat sebelumnya dalam turnamen ini. Ia juga menyoroti ketidakhadiran staf logistik dan pemulihan kunci akibat masalah visa serta mengkritik pengaturan perjalanan tim.

"Ini Piala Dunia yang bencana; benar-benar bencana," kata Taremi, seperti dikutip The Athletic. "Maksud saya, FIFA, mereka harus menyelesaikan setiap masalah di sini, tetapi sayangnya mereka tidak bisa menyelesaikannya sejak awal. Pak Infantino datang ke ruang ganti kami setelah pertandingan pertama melawan Selandia Baru dan berkata, ‘Ini baru permulaan’.

"Kami tidak memiliki staf logistik di sini—mereka tidak memiliki visa. Bagaimana mungkin kami selalu harus bepergian dari Tijuana? Kami menyukai orang-orang di Tijuana. Kami menyukai Meksiko. Mereka adalah orang-orang yang rendah hati dan kami menyukai mereka, tetapi sebagai pemain profesional dalam kompetisi profesional, ini tidak benar.

"Ini tidak adil. Menurut kami, ini tidak adil. Apakah ini adil bagi FIFA? Oke, terserah mereka. Tapi ini tidak adil. Siapa yang mau membantu kami? Jika mereka ingin kami tersingkir, ya sudah, mari kita tersingkir. Tapi itu tidak adil. Kami tidak memiliki staf pemulihan atau logistik untuk membantu kami. Kami selalu mengeluh tentang hal-hal ini, tapi tidak ada yang membantu, tidak ada sama sekali."