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"Ini Piala Dunia yang berantakan!" - Kapten timnas Iran mengecam FIFA dan Gianni Infantino terkait perlakuan "tidak adil" dalam Piala Dunia, sementara pelatihnya mendesak dunia sepak bola untuk "berani melawan" Amerika Serikat
Kekecewaan Iran terkait Piala Dunia memuncak
Masalah di luar lapangan yang dihadapi Iran membayangi hasil imbang yang mereka raih dengan susah payah melawan Mesir, saat Taremi secara terbuka mengkritik FIFA terkait perlakuan terhadap tim tersebut selama turnamen. Skuad tersebut terganggu oleh masalah visa yang menghalangi 11 pejabat senior untuk bergabung dengan tim, sementara perjalanan bolak-balik antara markas mereka di Tijuana dan lokasi pertandingan di Amerika Serikat telah menimbulkan tantangan logistik yang signifikan. Taremi mengatakan FIFA gagal menyelesaikan masalah tersebut meskipun telah ada jaminan dari Presiden Infantino setelah pertandingan pembuka Iran melawan Selandia Baru.
- AFP
Taremi meluapkan kekesalan mereka
Berbicara setelah pertandingan, Taremi mempertanyakan penanganan FIFA terhadap situasi Iran dan mengatakan bahwa badan pengatur tersebut telah gagal memenuhi janji-janji yang dibuat sebelumnya dalam turnamen ini. Ia juga menyoroti ketidakhadiran staf logistik dan pemulihan kunci akibat masalah visa serta mengkritik pengaturan perjalanan tim.
"Ini Piala Dunia yang bencana; benar-benar bencana," kata Taremi, seperti dikutip The Athletic. "Maksud saya, FIFA, mereka harus menyelesaikan setiap masalah di sini, tetapi sayangnya mereka tidak bisa menyelesaikannya sejak awal. Pak Infantino datang ke ruang ganti kami setelah pertandingan pertama melawan Selandia Baru dan berkata, ‘Ini baru permulaan’.
"Kami tidak memiliki staf logistik di sini—mereka tidak memiliki visa. Bagaimana mungkin kami selalu harus bepergian dari Tijuana? Kami menyukai orang-orang di Tijuana. Kami menyukai Meksiko. Mereka adalah orang-orang yang rendah hati dan kami menyukai mereka, tetapi sebagai pemain profesional dalam kompetisi profesional, ini tidak benar.
"Ini tidak adil. Menurut kami, ini tidak adil. Apakah ini adil bagi FIFA? Oke, terserah mereka. Tapi ini tidak adil. Siapa yang mau membantu kami? Jika mereka ingin kami tersingkir, ya sudah, mari kita tersingkir. Tapi itu tidak adil. Kami tidak memiliki staf pemulihan atau logistik untuk membantu kami. Kami selalu mengeluh tentang hal-hal ini, tapi tidak ada yang membantu, tidak ada sama sekali."
Ghalenoei mendesak FIFA untuk 'berani bersikap tegas' terhadap tuan rumah
Rasa frustrasi tersebut juga disuarakan oleh pelatih kepala Ghalenoei, yang melampiaskan kemarahannya kepada Amerika Serikat sebagai salah satu tuan rumah. Tim tersebut terpaksa memindahkan basis latihan dari Arizona ke Meksiko tepat sebelum turnamen dimulai akibat konflik militer yang sedang berlangsung antara AS dan Iran, sebuah langkah yang menurut staf pelatih telah mengganggu proses pemulihan fisik mereka.
"Saya tahu Pak Infantino telah berusaha sebaik mungkin untuk meminimalkan masalah-masalah tersebut, tetapi justru tuan rumah yang tidak bersikap baik kepada kami," jelas Ghalenoei, seperti dikutip The Guardian. "Saya mendesak FIFA agar tidak membiarkan tuan rumah memperlakukan tim dan pemain dengan cara yang sama di masa depan. Saya berharap Pak Infantino benar-benar akan menentang perilaku semacam itu.
"Perilaku mereka terhadap kami benar-benar mengerikan dan kami berharap dunia menyadari hal itu. Mereka tidak mengizinkan kami datang dua minggu lebih awal dan dua hari sebelum setiap pertandingan. Hal ini benar-benar merugikan kami. Dan kami juga sedang dilanda perang. Terlepas dari semua masalah ini, kami mampu tampil baik dan dunia bangga pada rakyat Iran serta tim kami. Saya pikir itulah pencapaian terbesar kami, terlepas dari semua rintangan dan hambatan yang mereka ciptakan di hadapan kami."
- Getty Images Sport
Harapan Iran untuk lolos masih tetap terbuka
Meskipun kontroversi masih berlanjut, Iran masih memiliki peluang secara matematis untuk lolos ke babak 32 besar sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik di turnamen ini. Namun, tim tersebut berharap gangguan di luar lapangan tidak mengganggu persiapan mereka saat mereka menanti hasil pertandingan-pertandingan sisa di babak penyisihan grup.