Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
"Ini Piala Dunia terakhirku!" - Neymar "kecewa" karena tidak dipanggil timnas Brasil, namun bintang Santos itu tak menyerah untuk meyakinkan Carlo Ancelotti agar memanggilnya
Neymar 'sedih' namun tetap mendukung Selecao
Pengumuman skuad terbaru Selecao mengonfirmasi bahwa Neymar akan absen dalam laga persahabatan bergengsi melawan Prancis pada 26 Maret dan Kroasia pada 1 April mendatang. Menanggapi pencoretannya, sang bintang mengungkapkan kekecewaannya. "Skuad tim nasional baru saja diumumkan. Kami tidak dipanggil. Tentu saja, saya sedih, tapi saya akan selalu mendukung tim nasional," kata Neymar. "Sekarang yang penting adalah terus bekerja, dan siap jika ada kesempatan. Jelas, ini Piala Dunia terakhir saya. Saya kecewa. Tapi besok saya harus berhenti bersedih. Saya harus bekerja, berlatih, dan bermain agar ada kesempatan untuk tampil di Piala Dunia. Saya siap.”
Ancelotti menuntut kondisi fisik yang prima
Impian untuk kembali tampil di panggung internasional secara gemilang masih harus ditunda bagi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Brasil. Meskipun tampil gemilang bersama Santos, yang ditandai dengan dua gol dan satu assist dalam dua pertandingan terakhirnya, nama pemain berusia 34 tahun itu menjadi absen paling mencolok dari skuad terbaru Selecao.
Meskipun Neymar merasa performanya sedang menuju arah yang benar, Carlo Ancelotti telah menegaskan bahwa reputasi saja tidak cukup. Pelatih tersebut menjelaskan: "Mengapa saya tidak memanggilnya kali ini? Karena dia belum 100% dan saya membutuhkan pemain yang 100%. Neymar harus terus berlatih, bermain, menunjukkan kualitasnya, dan berada dalam kondisi fisik yang prima."
Perjuangan melawan waktu bagi legenda Selecao
Neymar sangat menyadari bahwa peluangnya untuk membela Brasil di turnamen besar semakin menipis. Dalam wawancara dengan Mad House, seperti dilansir Foot Mercato, ia mengakui: "Tentu saja, saya kecewa dan sedih karena tidak terpilih. Namun, saya tetap fokus, hari demi hari. Tentu saja, keinginan saya adalah kembali ke tim nasional, bermain di Piala Dunia, tetapi itu tidak tergantung pada saya."
Perhatian kini tertuju pada kebangkitan Santos
Menjelang jeda internasional, fokus utama Neymar saat ini tetap pada upaya mengangkat posisi Santos di klasemen. Waktu terus berjalan menjelang pengumuman skuad final Piala Dunia pada 19 Mei. Seperti yang ia sampaikan dalam film dokumenternya, jalan menuju penebusan mengharuskannya untuk "bekerja, berlatih, dan bermain" pada level yang membuat staf pelatih tak punya pilihan selain memasukkan pemain bernomor punggung sepuluh itu untuk penampilan terakhirnya.
Iklan