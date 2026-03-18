"Ini Piala Dunia terakhirku!" - Neymar "kecewa" karena tidak dipanggil timnas Brasil, namun bintang Santos itu tak menyerah untuk meyakinkan Carlo Ancelotti agar memanggilnya

Impian untuk kembali tampil di panggung internasional secara gemilang masih harus ditunda bagi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Brasil. Meskipun tampil gemilang bersama Santos, yang ditandai dengan dua gol dan satu assist dalam dua pertandingan terakhirnya, nama pemain berusia 34 tahun itu menjadi absen paling mencolok dari skuad terbaru Selecao.

Meskipun Neymar merasa performanya sedang menuju arah yang benar, Carlo Ancelotti telah menegaskan bahwa reputasi saja tidak cukup. Pelatih tersebut menjelaskan: "Mengapa saya tidak memanggilnya kali ini? Karena dia belum 100% dan saya membutuhkan pemain yang 100%. Neymar harus terus berlatih, bermain, menunjukkan kualitasnya, dan berada dalam kondisi fisik yang prima."