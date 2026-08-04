Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
'Ini perekrutan yang luar biasa' - Mateo Kovacic mendukung pemain baru senilai £116 juta, Elliot Anderson, untuk bersinar di Manchester City
Kovacic antusias sambut kedatangan Anderson
Kovacic membagikan antusiasmenya terkait gelombang rekrutmen terbaru klub, dengan secara khusus menyoroti dampak yang ia harapkan dari Anderson. Gelandang berusia 23 tahun itu menuntaskan transfer sensasional senilai £116 juta dari Nottingham Forest setelah kampanye gemilang, di mana ia tampil dalam seluruh 38 pertandingan Premier League. Kedatangannya menjadi pernyataan niat yang signifikan dari sang juara bertahan saat mereka berupaya mengembangkan skuad di bawah arahan Maresca.
Kovacic mengungkapkan kekagumannya terhadap fondasi fisik dan teknis sang pemain muda. "Saya melihat banyak kualitas, banyak kekuatan fisik karena dia telah menunjukkan bahwa dia mampu banyak berlari, bagus saat menguasai bola, bagus tanpa bola," kata gelandang Kroasia itu. "Dia masih muda, jadi dia masih bisa sangat berkembang di City, dan saya pikir ini perekrutan yang hebat untuk kami."
- Getty Images Sport
Mengisi kekosongan yang ditinggalkan Rodri
Salah satu subplot penting pada awal musim City adalah absennya Rodri, yang sedang menjalani pemulihan usai operasi punggung. Gelandang internasional Spanyol itu kemungkinan besar tidak akan tampil pada pekan-pekan awal musim ini, sehingga menciptakan kekosongan taktis di jantung lini tengah. Kovacic, yang bermain selama 45 menit dalam laga uji coba terbaru melawan Inter, melihat ini sebagai peluang untuk menunjukkan fleksibilitas dan keandalannya. Selain itu, Rodri juga dikaitkan dengan transfer musim panas ke Real Madrid.
Maresca sudah mengindikasikan bahwa ia akan mengandalkan pengalaman di dalam skuadnya untuk melewati periode ini. "Saya pernah bermain bersama Rodri dan juga tanpa dia," jelasnya. "Jadi dengan dia tidak berada di sini sekarang, tentu saya bisa mengisi posisi itu, tetapi mari kita lihat ketika dia kembali."
Daya tarik Premier League
Kovacic meyakini Premier League tetap menjadi puncak sepak bola dunia. Ia menunjuk derasnya kedatangan talenta gelandang berharga mahal belakangan ini sebagai bukti kekuatan dan kedalaman liga yang tak tertandingi. Pemain Kroasia itu menilai standar persaingan tidak pernah setinggi sekarang. Bagi Kovacic, tantangan untuk bersaing melawan para pemain terbaik di dunia setiap pekan adalah hal yang membuatnya tetap termotivasi di level tertinggi permainan ini.
"Saya pikir ini adalah liga terbaik dan para pemain terbaik ada di sini," tegasnya. "Ada beberapa gelandang luar biasa. Newcastle punya Bruno [Guimaraes], Aston Villa punya banyak gelandang bagus. United sekarang juga mendatangkan gelandang. Jadi saya pikir setiap klub punya beberapa gelandang hebat."
- Getty Images Sport
Bintang Kroasia buka suara soal rencana masa depan
Saat fokus tertuju pada para pemain anyar, Kovacic juga harus menghadapi spekulasi mengenai masa depannya sendiri di City. Dengan ketertarikan yang dilaporkan datang dari raksasa Serie A Juventus dan mantan klubnya Inter Milan, pemain berusia 32 tahun itu memasuki tahun terakhir dalam kontraknya saat ini tanpa ada perpanjangan yang ditawarkan sejauh ini. Namun, meski hanya tampil sembilan kali musim lalu akibat cedera Achilles dan pergelangan kaki yang terus mengganggu, Kovacic tetap menegaskan bahwa dirinya masih memiliki peran penting untuk dimainkan di Manchester.
Gelandang itu juga cepat membantah rumor tersebut, dengan menyatakan bahwa komunikasi dari klub selalu positif. "Saya tidak merasakan adanya tanda tanya dari mereka. Saya berbicara dengan mereka, dan mereka mengatakan masih mengandalkan saya, yang penting bagi saya untuk mendengar itu dari mereka," jelas Kovacic.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami