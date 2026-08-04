Kovacic membagikan antusiasmenya terkait gelombang rekrutmen terbaru klub, dengan secara khusus menyoroti dampak yang ia harapkan dari Anderson. Gelandang berusia 23 tahun itu menuntaskan transfer sensasional senilai £116 juta dari Nottingham Forest setelah kampanye gemilang, di mana ia tampil dalam seluruh 38 pertandingan Premier League. Kedatangannya menjadi pernyataan niat yang signifikan dari sang juara bertahan saat mereka berupaya mengembangkan skuad di bawah arahan Maresca.

Kovacic mengungkapkan kekagumannya terhadap fondasi fisik dan teknis sang pemain muda. "Saya melihat banyak kualitas, banyak kekuatan fisik karena dia telah menunjukkan bahwa dia mampu banyak berlari, bagus saat menguasai bola, bagus tanpa bola," kata gelandang Kroasia itu. "Dia masih muda, jadi dia masih bisa sangat berkembang di City, dan saya pikir ini perekrutan yang hebat untuk kami."