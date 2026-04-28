"Ini pasti seru dan menarik": Ada satu pertandingan yang sangat dinantikan Jürgen Klopp di Piala Dunia 2026

Menanggapi pertanyaan apakah ia ingin menonton pertandingan Piala Dunia secara diam-diam dan santai di sebuah bar, mantan pelatih sukses Liverpool dan BVB itu menjawab: "Diam-diam? Ya, itu akan menyenangkan. Tapi itu tidak akan pernah terjadi. Namun, pertandingan yang paling saya nantikan adalah Skotlandia melawan Brasil. Itu akan seru dan menarik, karena dua filosofi sepak bola yang sangat berbeda akan saling berhadapan."

Klopp melihat ada banyak tim favorit di Piala Dunia ini. Timnas Jerman juga termasuk di antaranya, karena: "Segalanya mungkin!" Namun, ia juga bisa "menyebutkan sepuluh tim lain yang juga memiliki peluang besar." Ia menyebut resep kesuksesan itu adalah: "Kita butuh keberuntungan, harus terhindar dari cedera, dan tentu saja harus memiliki kualitas yang tinggi dalam skuad."

Kandidat gelar juara pilihan Klopp: "Ada negara-negara kelas dunia di sini: juara dunia seperti Argentina, Prancis, Spanyol, dan tentu saja Inggris. Ditambah Belanda. Portugal juga bisa menjadi tim kejutan. Norwegia kemungkinan memiliki generasi emas dengan Erling Haaland. Dan mereka baru saja mengalahkan beberapa tim besar." Namun, pria berusia 58 tahun itu tidak ingin membatasi pilihannya pada tiga kandidat gelar juara mutlak.