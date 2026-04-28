Kepala Divisi Sepak Bola Global dari raksasa minuman energi Red Bull berbincang dengan Bild mengenai putaran final yang akan datang, tim favoritnya, dan cara dia mengikuti turnamen tersebut.
"Ini pasti seru dan menarik": Ada satu pertandingan yang sangat dinantikan Jürgen Klopp di Piala Dunia 2026
Menanggapi pertanyaan apakah ia ingin menonton pertandingan Piala Dunia secara diam-diam dan santai di sebuah bar, mantan pelatih sukses Liverpool dan BVB itu menjawab: "Diam-diam? Ya, itu akan menyenangkan. Tapi itu tidak akan pernah terjadi. Namun, pertandingan yang paling saya nantikan adalah Skotlandia melawan Brasil. Itu akan seru dan menarik, karena dua filosofi sepak bola yang sangat berbeda akan saling berhadapan."
Klopp melihat ada banyak tim favorit di Piala Dunia ini. Timnas Jerman juga termasuk di antaranya, karena: "Segalanya mungkin!" Namun, ia juga bisa "menyebutkan sepuluh tim lain yang juga memiliki peluang besar." Ia menyebut resep kesuksesan itu adalah: "Kita butuh keberuntungan, harus terhindar dari cedera, dan tentu saja harus memiliki kualitas yang tinggi dalam skuad."
Kandidat gelar juara pilihan Klopp: "Ada negara-negara kelas dunia di sini: juara dunia seperti Argentina, Prancis, Spanyol, dan tentu saja Inggris. Ditambah Belanda. Portugal juga bisa menjadi tim kejutan. Norwegia kemungkinan memiliki generasi emas dengan Erling Haaland. Dan mereka baru saja mengalahkan beberapa tim besar." Namun, pria berusia 58 tahun itu tidak ingin membatasi pilihannya pada tiga kandidat gelar juara mutlak.
Jürgen Klopp memperingatkan tentang Skotlandia
Mengenai tim-tim yang patut diperhatikan, Klopp menyarankan: "Menurut saya, kita harus memperhatikan tim-tim Inggris. Karena jika mereka berhasil mempersiapkan diri dengan baik untuk turnamen ini, mereka akan melaju jauh. Mereka memiliki generasi pemain yang bagus."
Dan yang dia maksud bukan hanya tim Inggris asuhan Thomas Tuchel: "Skotlandia selalu bisa menyulitkan lawan-lawannya dengan berbagai cara, mereka memiliki tim yang bagus. Namun pada akhirnya, kemungkinan besar mulai perempat final ke atas hanya tim-tim besar dan favorit yang akan tersisa."
Piala Dunia akan dimulai pada 11 Juni dengan pertandingan pembuka antara tuan rumah bersama Meksiko dan Afrika Selatan. Final akan digelar pada 19 Juli di MetLife Stadium, East Rutherford. Klopp akan menjadi pakar TV untuk MagentaSport selama Piala Dunia.
Karier Jürgen Klopp sebagai pelatih kepala
Periode Klub 2001 - 2008 Mainz 05 2008 - 2015 Borussia Dortmund 2015 - 2024 FC Liverpool