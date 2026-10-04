Barella menepis semua saran adanya frustrasi setelah tidak masuk susunan pemain inti dalam laga Nations League Italia baru-baru ini. Meski berstatus sebagai pilar lini tengah Inter Milan, pemain berusia 29 tahun itu harus duduk di bangku cadangan saat kemenangan awal 4-1 atas Turki di Bursa dan baru dimainkan sebagai pemain pengganti pada babak kedua dalam hasil imbang 1-1 yang berlangsung ketat melawan Prancis di Paris. Berbicara menjelang laga ulang hari Senin melawan Turki di Bologna, Barella menegaskan bahwa ia memprioritaskan kesuksesan tim di atas menit bermain individu.

'Ini olahraga tim, ini bukan tenis,' katanya kepada para wartawan dalam konferensi pers prapertandingan, seperti dikutip oleh Football Italia. Sikap tanpa pamrih sang gelandang mencerminkan keharmonisan yang kian tumbuh di dalam skuad saat mereka menjalani jeda internasional yang padat.