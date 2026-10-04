AFP
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'Ini olahraga tim, ini bukan tenis!' - Nicolo Barella tepis pencadangan Italia & ungkap dampak fisik dari musim 70 pertandingan
Ego individu vs tujuan tim
Barella menepis semua saran adanya frustrasi setelah tidak masuk susunan pemain inti dalam laga Nations League Italia baru-baru ini. Meski berstatus sebagai pilar lini tengah Inter Milan, pemain berusia 29 tahun itu harus duduk di bangku cadangan saat kemenangan awal 4-1 atas Turki di Bursa dan baru dimainkan sebagai pemain pengganti pada babak kedua dalam hasil imbang 1-1 yang berlangsung ketat melawan Prancis di Paris. Berbicara menjelang laga ulang hari Senin melawan Turki di Bologna, Barella menegaskan bahwa ia memprioritaskan kesuksesan tim di atas menit bermain individu.
'Ini olahraga tim, ini bukan tenis,' katanya kepada para wartawan dalam konferensi pers prapertandingan, seperti dikutip oleh Football Italia. Sikap tanpa pamrih sang gelandang mencerminkan keharmonisan yang kian tumbuh di dalam skuad saat mereka menjalani jeda internasional yang padat.
- AFP
Mengelola beban fisik
Padatnya jadwal sepakbola modern menjadi topik utama pembahasan, terutama bagi Barella, yang sudah mengoleksi 72 caps dan mencetak 10 gol untuk Italia. Gelandang Inter itu membahas dampak fisik dari musim-musim yang berat sambil merefleksikan rangkaian hasil yang beragam untuk Italia, yang memulai kampanye Nations League mereka dengan kekalahan kandang 2-0 yang mengecewakan dari Belgia, lalu merespons dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Turkiye di Bursa, dan meraih hasil imbang tandang 1-1 yang patut dihormati melawan Prancis.
"Saya belum tua, tetapi saya memang sudah memainkan banyak pertandingan dan harus belajar mendengarkan tubuh saya," aku Barella. "Bermain 70 pertandingan dalam setahun, Anda tidak memiliki ketajaman yang sama seperti saat berusia 23 tahun, tetapi jika melihat statistik, saya masih termasuk salah satu yang menempuh jarak paling jauh. Satu-satunya hal yang masih kurang dari saya untuk tim nasional adalah beberapa gol, di situlah saya masih tertinggal."
Faktor Mancini dan moral skuad
Sejak Mancini kembali ke kursi pelatih, atmosfer di sekitar Italia terlihat membaik secara signifikan, meski telah melalui bertahun-tahun patah hati yang mendalam. Italia mengalami kekecewaan besar di panggung internasional, gagal lolos ke tiga putaran final Piala Dunia terakhir, sebuah kontras tajam dengan kejayaan bersejarah mereka di Euro 2020 di bawah asuhan Mancini pada periode pertamanya menangani tim.
"Salah satu hal terbaik dari pelatih adalah dia membuat kami para pemain merasakan ketenangan. Kami mengalami beberapa pengalaman yang sangat sulit dan tidak positif dalam beberapa tahun terakhir, terutama bagi saya, Gigio Donnarumma, dan Alessandro Bastoni," jelas Barella. "Pelatih meminta kami untuk menemukan kembali antusiasme kami, dan saya pikir kami sedang melakukannya, karena jika tidak, kami tidak akan bisa kembali ke jalur yang benar di Prancis dan kemudian nyaris memenanginya pada akhirnya." Semangat yang bangkit kembali ini terlihat dari kemampuan Italia untuk bangkit dalam situasi tandang yang sulit.
- AFP
Menghadapi Turkiye yang terluka
Menatap tantangan berikutnya, Barella memperingatkan bahwa Turki akan menjadi lawan yang berbahaya. Tim tamu datang ke Bologna dengan tekad membalikkan keadaan setelah kampanye Nations League yang buruk, yang membuat mereka kalah dalam ketiga laga Grup A sejauh ini, hanya mencetak satu gol dan kebobolan delapan. Masalah Turki kian bertambah akibat cedera pemain-pemain penting, dengan penyerang Juventus Kenan Yildiz dan gelandang Inter Hakan Calhanoglu sama-sama dipastikan absen dalam laga ini.
"Hakan adalah juara yang pertama kali saya kenal sebagai lawan, lalu sebagai rekan setim. Dia adalah seorang pemimpin, jadi tentu itu kehilangan besar bagi mereka, tetapi mereka juga punya pemain lain yang harus kami waspadai. Turki akan terluka oleh hasil-hasil terbaru mereka dan tentu ingin mengirimkan sinyal," ujarnya. Menanggapi jeda internasional baru yang berlangsung empat pertandingan, Barella menutup dengan mengatakan: "Saya tidak tahu apakah ini lebih baik atau tidak. Hal positifnya adalah kami punya lebih banyak waktu untuk bekerja dan memahami ide-ide pelatih, tetapi ini perjalanan yang panjang, kami bermain setiap dua hari sekali dan pulang larut."
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