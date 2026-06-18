"Ini nggak benar!" - Paul Scholes mengakui bahwa Cristiano Ronaldo merupakan 'masalah' bagi Portugal dan menyatakan bahwa mantan rekan setimnya di Man Utd itu pasti akan 'sangat kesal' atas hat-trick Lionel Messi di Piala Dunia

Kampanye Piala Dunia keenam Ronaldo dimulai dengan tersendat di Houston saat Portugal ditahan imbang oleh tim Republik Demokratik Kongo yang gigih. Meskipun João Neves membawa Portugal unggul lebih dulu, pasukan Roberto Martínez berhasil disamakan kedudukannya oleh gol penyama Yoane Wissa dan gagal mencetak gol penentu kemenangan, sehingga menjadikan Ronaldo—pemenang Ballon d'Or lima kali—sebagai pusat perdebatan taktis yang sengit.

Saat berbicara di podcast *The Good, The Bad & The Football*, Scholes blak-blakan dalam menilai dampak pemain berusia 41 tahun itu. “Saya rasa ini sulit bagi sang manajer,” aku Scholes. “Saya pernah tampil di acara *Stick to Football* bersama Roberto Martinez, dan saya bertanya kepadanya di luar kamera. Saya berkata, ‘Apakah dia menjadi masalah bagi Anda?’, karena saya merasa dia sedikit menjadi masalah. Di usia 41 tahun… Menurut saya, hanya ada satu posisi di lapangan pada usia 41 tahun di mana Anda seharusnya menjadi starter, dan itu adalah penjaga gawang, bagi saya."



