Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
"Ini nggak benar!" - Paul Scholes mengakui bahwa Cristiano Ronaldo merupakan 'masalah' bagi Portugal dan menyatakan bahwa mantan rekan setimnya di Man Utd itu pasti akan 'sangat kesal' atas hat-trick Lionel Messi di Piala Dunia
Mantan rekan setimnya menyuarakan peringatan
Kampanye Piala Dunia keenam Ronaldo dimulai dengan tersendat di Houston saat Portugal ditahan imbang oleh tim Republik Demokratik Kongo yang gigih. Meskipun João Neves membawa Portugal unggul lebih dulu, pasukan Roberto Martínez berhasil disamakan kedudukannya oleh gol penyama Yoane Wissa dan gagal mencetak gol penentu kemenangan, sehingga menjadikan Ronaldo—pemenang Ballon d'Or lima kali—sebagai pusat perdebatan taktis yang sengit.
Saat berbicara di podcast *The Good, The Bad & The Football*, Scholes blak-blakan dalam menilai dampak pemain berusia 41 tahun itu. “Saya rasa ini sulit bagi sang manajer,” aku Scholes. “Saya pernah tampil di acara *Stick to Football* bersama Roberto Martinez, dan saya bertanya kepadanya di luar kamera. Saya berkata, ‘Apakah dia menjadi masalah bagi Anda?’, karena saya merasa dia sedikit menjadi masalah. Di usia 41 tahun… Menurut saya, hanya ada satu posisi di lapangan pada usia 41 tahun di mana Anda seharusnya menjadi starter, dan itu adalah penjaga gawang, bagi saya."
- Getty Images Sport
Faktor Messi dan Mbappé
Scholes meyakini bahwa rasa frustrasi Ronaldo kemungkinan semakin bertambah akibat penampilan gemilang para rival lamanya. Sementara penyerang Al-Nassr itu gagal melepaskan satu tembakan pun atau memenangkan satu duel pun di babak pertama melawan DR Kongo, Messi dan Kylian Mbappe sudah langsung tampil gemilang dengan masing-masing mencetak hat-trick dan dua gol dalam laga pembuka mereka.
Scholes yakin penampilan-penampilan ini akan sangat membebani pikiran Ronaldo. "Cristiano pasti sangat kesal karena Lionel Messi mencetak hat-trick, Kylian Mbappe mencetak dua gol… itu pasti sangat menyakitkan baginya," tambah mantan gelandang Inggris tersebut. "Saya merasa kasihan pada Martinez karena dia berusaha menerima kenyataan ini dan berkata, 'Tidak, saya memiliki pencetak gol terbaik di dunia', tetapi di lubuk hatinya yang paling dalam, dia pasti tahu bahwa hal itu merugikan timnya."
Hambatan taktis pada usia 41
Inti dari kritik tersebut terletak pada ketidakmampuan Portugal untuk memainkan permainan transisi berintensitas tinggi dengan Ronaldo yang sudah veteran sebagai ujung tombak. Scholes berpendapat bahwa tuntutan fisik sepak bola internasional di level tertinggi terlalu berat bagi pemain seusia Ronaldo untuk ditanggung selama 90 menit penuh, terutama dalam tim yang memiliki begitu banyak talenta penyerang di posisi lain.
Scholes melanjutkan: "Dia akan mencetak gol dalam tim yang menguasai bola, tetapi dalam permainan transisi, pergerakannya di usia 41 tahun menjadi masalah. Portugal tidak memiliki penyerang tengah yang menonjol, tetapi Anda membutuhkan seseorang yang rajin berlari. Bagi saya, dia seharusnya hanya bermain selama 15 menit terakhir. Anda mungkin bisa lolos dengan bermain di usia 41 tahun sebagai bek tengah atau penjaga gawang, tetapi sebagai penyerang tengah, itu sama sekali tidak tepat."
- AFP
Martinez tetap mendukung kaptennya
Terlepas dari kritik dan penampilannya yang biasa-biasa saja, Martinez tidak menunjukkan tanda-tanda akan mencoret kaptennya untuk pertandingan grup Portugal berikutnya melawan Uzbekistan. Mantan manajer Everton itu membela keputusannya untuk mempertahankan Ronaldo di lapangan selama pertandingan imbang melawan Republik Demokratik Kongo, dengan mengutip ketajamannya yang tak tertandingi di depan gawang sebagai alasan utama dimasukkannya sang pemain.
Martinez mengatakan kepada wartawan: "Penyerang utama harus berada di dekat kotak enam yard, dan kami harus mengoper bola kepadanya. Tidak masuk akal untuk menarik keluar pencetak gol terbaik di dunia dalam pertandingan di mana Anda membutuhkan gol. Bagi kami di momen-momen seperti ini, pengalaman Cristiano di kotak penalti sangat penting. Cara dia menarik perhatian para bek sangat penting; cara kami memanfaatkan ruang kosong juga sangat penting. Dan jelas, ketika Anda mencari gol, Anda harus memiliki Cristiano."