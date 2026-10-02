AFP
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'Ini mungkin butuh waktu' - CEO Tottenham memberikan dukungan terbuka kepada Roberto De Zerbi meski mengawali musim dengan mimpi buruk
Rentetan tanpa kemenangan menyusul belanja besar-besaran
Tottenham Hotspur terpuruk di dasar klasemen, gagal memenangi lima pertandingan pembuka mereka di liga. Rentetan buruk ini terjadi setelah pengeluaran besar pada musim panas sebesar £380 juta ($501 juta), dengan mendatangkan 10 wajah baru termasuk Sandro Tonali, Mateus Fernandes, dan Savio.
Terlepas dari hasil tersebut, Venkatesham menemukan sisi positif dalam pertemuan Fan Advisory Board baru-baru ini. Ia menyoroti kuatnya penciptaan peluang dalam pertandingan melawan Newcastle, Nottingham Forest, dan Everton, ketika Tottenham gagal mencetak gol.
Skuad mengalami perombakan drastis sepanjang musim panas. Selain berinvestasi besar pada talenta baru, Tottenham juga melepas figur berpengalaman seperti Cristian Romero, Joao Palhinha, dan kiper Guglielmo Vicario.
- Getty Images Sport
Venkatesham meminta kesabaran
Berbicara langsung kepada para suporter, CEO itu mengakui kekecewaan fans setelah kesulitan pada musim lalu. Namun, ia menegaskan keyakinannya bahwa metrik menunjukkan hal-hal yang menjanjikan di bawah manajer asal Italia tersebut. "[Saya] terdorong oleh sejumlah aspek dari performa dasar sejak kekalahan pada laga pembuka [di Brentford]," kata Venkatesham.
Ia meminta kesabaran seiring skuad baru mulai menyatu. "Klub telah melakukan perubahan signifikan sepanjang musim panas, baik di dalam maupun di luar lapangan, dan menyadari bahwa hal-hal ini mungkin memerlukan waktu untuk memberikan dampak sepenuhnya," tambah Venkatesham, sambil dengan tegas mendukung De Zerbi dan restrukturisasi di balik layar.
Realitas finansial juga menjadi poin pembahasan penting. Menjelaskan £150 juta ($198 juta) yang diperoleh melalui penjualan pemain, termasuk kepindahan Luka Vuskovic senilai £50 juta ($66 juta) ke Brighton, Venkatesham berbicara terus terang. "Klub perlu meningkatkan diri dalam hal menjual pemain, setelah meraih pemasukan yang terbatas pada tahun-tahun sebelumnya dan hal itu penting dalam sepak bola modern untuk mematuhi regulasi keuangan," ujarnya.
Keterbatasan finansial membentuk perombakan klub
Situasi ekonomi Tottenham tetap menjadi masalah mendesak, bahkan setelah pemilik mayoritas, keluarga Lewis, menyuntikkan modal sebesar £120 juta ($158 juta) bulan lalu. Sang CEO menggambarkan kondisi mereka saat ini dengan sangat suram.
"Regulasi keuangan menjadi kendala nyata. Klub belum mencatatkan keuntungan sejak 2019 dan biayanya terus meningkat seiring investasi pada tim putra dalam bentuk gaji dan biaya transfer," jelas Venkatesham.
Ia juga menyoroti kegagalan di kompetisi domestik dalam beberapa waktu terakhir sebagai penguras sumber daya yang sangat besar. "Dua musim beruntun finis di peringkat ke-17 dan absennya pemasukan dari kompetisi Eropa musim ini juga memengaruhi posisi pendapatan klub," catatnya.
- Getty Images Sport
Mengatasi krisis kebugaran
Ke depan, Tottenham harus mengatasi catatan cedera mereka yang sangat buruk jika ingin keluar dari zona degradasi. Klub telah menerapkan perubahan besar-besaran di departemen medis dan persiapan fisik mereka untuk mengatasi masalah kebugaran yang terus berlanjut ini.
Peningkatan di pusat latihan juga telah diselesaikan untuk mendukung tim performa. Sementara itu, Tottenham menghadapi kepergian yang sudah pasti terjadi di masa depan untuk menyeimbangkan neraca keuangan. Radu Dragusin dan Kevin Danso akan pergi secara permanen pada musim panas tahun depan karena kewajiban peminjaman, sementara Vicario dan Pape Sarr memiliki opsi untuk membuat kepindahan mereka ke Juventus menjadi permanen, yang menyediakan dana krusial bagi pembangunan ulang berkelanjutan De Zerbi.
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