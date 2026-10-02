Berbicara langsung kepada para suporter, CEO itu mengakui kekecewaan fans setelah kesulitan pada musim lalu. Namun, ia menegaskan keyakinannya bahwa metrik menunjukkan hal-hal yang menjanjikan di bawah manajer asal Italia tersebut. "[Saya] terdorong oleh sejumlah aspek dari performa dasar sejak kekalahan pada laga pembuka [di Brentford]," kata Venkatesham.

Ia meminta kesabaran seiring skuad baru mulai menyatu. "Klub telah melakukan perubahan signifikan sepanjang musim panas, baik di dalam maupun di luar lapangan, dan menyadari bahwa hal-hal ini mungkin memerlukan waktu untuk memberikan dampak sepenuhnya," tambah Venkatesham, sambil dengan tegas mendukung De Zerbi dan restrukturisasi di balik layar.

Realitas finansial juga menjadi poin pembahasan penting. Menjelaskan £150 juta ($198 juta) yang diperoleh melalui penjualan pemain, termasuk kepindahan Luka Vuskovic senilai £50 juta ($66 juta) ke Brighton, Venkatesham berbicara terus terang. "Klub perlu meningkatkan diri dalam hal menjual pemain, setelah meraih pemasukan yang terbatas pada tahun-tahun sebelumnya dan hal itu penting dalam sepak bola modern untuk mematuhi regulasi keuangan," ujarnya.



