"Ini merusak segalanya!" - Didier Deschamps mengecam 'istirahat pendinginan' setelah Prancis mengalahkan Brasil, sebagai peringatan serius menjelang Piala Dunia di Amerika Utara

Meskipun hasilnya positif, Deschamps merasa kesal dengan uji coba jeda pendinginan wajib selama pertandingan. Pelatih asal Prancis itu berpendapat bahwa penghentian jeda minum, yang biasanya dilakukan setelah 22 menit di kedua babak, secara mendasar mengubah integritas kompetitif sepak bola tingkat tinggi dengan memberikan kelonggaran bagi tim-tim yang sedang berada di bawah tekanan.

"Ini bagus bagi Anda, si penyiar, untuk memiliki jeda iklan, tapi adanya tiga menit itu mengubah jalannya pertandingan... Tak peduli tim mana pun, jika mereka sedang dalam performa bagus, tiga menit itu merusak segalanya," kata Deschamps.

"Itu bisa membantu jika Anda tidak bermain baik, tapi jika Anda hampir menghancurkan semangat lawan."

Dia menambahkan: "Kami bermain dalam empat periode meskipun selalu ada jeda babak."