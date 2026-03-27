AFP
"Ini merusak segalanya!" - Didier Deschamps mengecam 'istirahat pendinginan' setelah Prancis mengalahkan Brasil, sebagai peringatan serius menjelang Piala Dunia di Amerika Utara
Les Bleus berhasil mengatasi kartu merah dan mengalahkan Selecao yang tampil tidak kompak
Prancis membuktikan mengapa mereka tetap menjadi tim yang harus dikalahkan di kancah internasional, dengan meraih kemenangan 2-1 yang penuh perjuangan atas Brasil di Gillette Stadium. Meskipun harus bermain dengan 10 orang di babak kedua setelah Dayot Upamecano diusir dari lapangan, raksasa Eropa ini menunjukkan disiplin taktis yang luar biasa untuk menahan serangan gencar Brasil di menit-menit akhir.
Ketajaman Kylian Mbappe menjadi kunci terobosan dengan penyelesaian tenang melewati Ederson, sebelum Hugo Ekitike menggandakan keunggulan. Meskipun Gleison Bremer memperkecil ketertinggalan untuk Selecao, tim asuhan Carlo Ancelotti tampak kehabisan ide, gagal memanfaatkan keunggulan jumlah pemain karena Vinicius Jr dan Raphinha dijaga ketat oleh barisan pertahanan Prancis yang kokoh.
Deschamps mengkritik jeda-jeda yang mengganggu alur permainan
Meskipun hasilnya positif, Deschamps merasa kesal dengan uji coba jeda pendinginan wajib selama pertandingan. Pelatih asal Prancis itu berpendapat bahwa penghentian jeda minum, yang biasanya dilakukan setelah 22 menit di kedua babak, secara mendasar mengubah integritas kompetitif sepak bola tingkat tinggi dengan memberikan kelonggaran bagi tim-tim yang sedang berada di bawah tekanan.
"Ini bagus bagi Anda, si penyiar, untuk memiliki jeda iklan, tapi adanya tiga menit itu mengubah jalannya pertandingan... Tak peduli tim mana pun, jika mereka sedang dalam performa bagus, tiga menit itu merusak segalanya," kata Deschamps.
"Itu bisa membantu jika Anda tidak bermain baik, tapi jika Anda hampir menghancurkan semangat lawan."
Dia menambahkan: "Kami bermain dalam empat periode meskipun selalu ada jeda babak."
Pujian untuk para pemainnya
Deschamps, bagaimanapun, tetap puas dengan penampilan timnya meski bermain dengan 10 orang, dan menekankan bahwa pemahaman taktis para pemainnya memungkinkan tim mempertahankan performa solid dan memastikan kemenangan.
"Ini hasil yang bagus karena lawannya Brasil," jelasnya. "Sebelas tahun lalu, kami mengalami kekalahan telak (3-1); saat itu ada kesenjangan yang signifikan antara mereka dan kami. Saya tidak akan mengatakan bahwa selisih itu telah terbalik, tetapi apa yang kami mampu lakukan di babak pertama, dan kemudian ketika kami hanya bermain dengan 10 orang: penguasaan teknis, pemahaman teknis antara para gelandang dan keempat penyerang – itu adalah hal-hal yang menarik.
"Ada banyak perubahan posisi tanpa mengganggu performa tim secara keseluruhan. Selama ada pemahaman teknis yang baik di antara para pemain melawan tim Brasil yang bermain hati-hati dan berusaha menyakiti kami saat transisi dari pertahanan ke serangan serta serangan balik cepat, ya, saya puas."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Les Bleus kemudian akan bersiap menghadapi Kolombia pada hari Minggu. Deschamps bertekad untuk mempertahankan momentum positif timnya menjelang Piala Dunia mendatang, di mana mereka tergabung dalam Grup I bersama Senegal, Norwegia, dan pemenang babak play-off.