"Ini menyakitkan!" Perkembangan dramatis yang menimpa seorang pemain yang dipinjamkan ke BVB masih terasa menyakitkan bagi Niko Kovac hingga hari ini

Namun, untuk itu, Anselmino—yang dipanggil kembali oleh klub induknya, FC Chelsea, dari masa peminjamannya sesaat sebelum batas waktu yang disepakati berakhir, yang sangat mengejutkan BVB, dan tak lama kemudian dipinjamkan ke klub mitra Racing Strasbourg—harus sudah pulih. Pemain asal Argentina itu memang jarang tampil fit saat di Westfalen—dan di Prancis pun, penampilannya sejauh ini sangat minim akibat cedera.

Di Dortmund, Anselmino, yang sebelumnya hampir setahun tidak bermain dalam pertandingan resmi, absen dalam dua belas pertandingan resmi hanya dalam lima bulan karena cedera. Segera setelah debutnya yang sangat memuaskan untuk BVB, tubuhnya bereaksi, dan pemain berusia 20 tahun itu pun absen selama beberapa minggu.

Namun, dalam 585 menit bermain yang tersebar di sepuluh pertandingan, Anselmino meninggalkan kesan yang cukup mendalam bagi tim Schwarz-Gelben. "Aaron benar-benar bermain sangat baik saat dia turun. Pemuda ini bisa diandalkan dari menit pertama hingga menit terakhir. Dia adalah pemuda yang hebat, sekaligus bek yang hebat. Dia tidak pernah lengah. Saya senang memiliki pemain seperti dia di skuad," puji Pelatih BVB Niko Kovac.