"Ini menyakitkan!" Perkembangan dramatis yang menimpa seorang pemain yang dipinjamkan ke BVB masih terasa menyakitkan bagi Niko Kovac hingga hari ini

Dalam keadaan yang kurang jelas, Aaron Anselmino terpaksa meninggalkan BVB secara mendadak pada musim dingin lalu. Chelsea FC langsung meminjamkannya ke Racing Strasbourg. Di sana, performa bek berusia 20 tahun itu sangat kurang memuaskan.

Di mana ada yang kalah, seringkali ada pula yang menang. Luca Reggiani, misalnya, adalah salah satunya. Pemain Italia berusia 18 tahun ini mungkin tidak akan mengalami perkembangan yang tak terduga dan pesat di Borussia Dortmund dalam beberapa pekan terakhir jika Aaron Anselmino tidak tiba-tiba meninggalkan klub. Kepergian yang hingga kini masih disesali oleh pelatih Niko Kovac. Ya, hal itu bahkan membuatnya merasa sakit secara fisik.

"Kadang-kadang saya mengecek bagaimana Strasbourg bermain atau apakah dia sama sekali diturunkan. Itu hal yang wajar. Namun, saya merasa sedih karena dia tidak lagi bermain sesering dulu atau sesering yang seharusnya dia lakukan di sini," kata Kovac pada konferensi pers Jumat lalu menjelang pertandingan kandang Dortmund melawan Bayer Leverkusen.

  • Namun, untuk itu, Anselmino—yang dipanggil kembali oleh klub induknya, FC Chelsea, dari masa peminjamannya sesaat sebelum batas waktu yang disepakati berakhir, yang sangat mengejutkan BVB, dan tak lama kemudian dipinjamkan ke klub mitra Racing Strasbourg—harus sudah pulih. Pemain asal Argentina itu memang jarang tampil fit saat di Westfalen—dan di Prancis pun, penampilannya sejauh ini sangat minim akibat cedera.

    Di Dortmund, Anselmino, yang sebelumnya hampir setahun tidak bermain dalam pertandingan resmi, absen dalam dua belas pertandingan resmi hanya dalam lima bulan karena cedera. Segera setelah debutnya yang sangat memuaskan untuk BVB, tubuhnya bereaksi, dan pemain berusia 20 tahun itu pun absen selama beberapa minggu.

    Namun, dalam 585 menit bermain yang tersebar di sepuluh pertandingan, Anselmino meninggalkan kesan yang cukup mendalam bagi tim Schwarz-Gelben. "Aaron benar-benar bermain sangat baik saat dia turun. Pemuda ini bisa diandalkan dari menit pertama hingga menit terakhir. Dia adalah pemuda yang hebat, sekaligus bek yang hebat. Dia tidak pernah lengah. Saya senang memiliki pemain seperti dia di skuad," puji Pelatih BVB Niko Kovac.

    Aaron Anselmino langsung mengalami cedera di Strasbourg

    Fakta bahwa Borussia membiarkan klausul tersebut dimasukkan ke dalam kontrak saat transfer Carney Chukwuemeka dari The Blues—klausul yang pada akhirnya membuat Anselmino tiba-tiba kembali ke London—tidak memberikan citra yang baik bagi perencanaan skuad Dortmund. Reggiani pun, dalam arti tertentu terpaksa, menjadi pihak yang diuntungkan. Namun, foto-foto yang disebarkan oleh BVB, yang memperlihatkan Anselmino menangis saat berpamitan dengan rekan-rekan setimnya, merupakan bukti yang dipertanyakan mengenai bentuk modern perdagangan manusia dalam sepak bola elit.

    Kini, Anselmino telah berada di kota perbatasan Prancis tersebut selama dua bulan melawan kehendaknya - dan "dia merasa frustrasi", seperti yang dijelaskan oleh Gary O'Neil, pelatih Strasbourg yang menjabat sejak Januari, empat minggu lalu. Meskipun bek tersebut masih bermain selama 21 menit dalam kemenangan tandang Dortmund 3-0 atas Union Berlin tak lama sebelum kepergiannya dari BVB, ia tiba di klub barunya dalam kondisi kurang prima.

    Anselmino "secara fisik belum sepenuhnya fit," kata O'Neil dua hari setelah pengumuman peminjaman yang berlaku hingga akhir musim. Tiga hari kemudian, pelatih asal Inggris itu menjelaskan bahwa Anselmino mengalami cedera ringan pada paha.

    Sejauh ini, Aaron Anselmino baru bermain selama 15 menit

    Setelah itu, Anselmino mendapatkan menit bermain pertamanya untuk Racing dalam laga melawan Marseille dan Lyon. Namun, ia selalu masuk sebagai pemain pengganti tepat sebelum pertandingan berakhir. 

    Namun, tampaknya beban latihan yang lebih rutin telah menyebabkan masalah otot berulang pada Anselmino dalam waktu yang cukup lama. Mantan pemain Dortmund itu langsung absen lagi. Pada akhir Februari, O'Neil mengatakan: "Aaron merasakan ketidaknyamanan pada otot paha. Kami masih harus menunggu untuk mengetahui apa yang salah dengannya. Namun, kami masih membutuhkannya, terutama setelah kepergian Mamadou Sarr yang meninggalkan kekosongan."

    Pemain pinjaman ini masih jauh dari kondisi optimal. Setidaknya baru-baru ini ada tanda-tanda perbaikan. Pada akhir Maret, Anselmino kembali berlatih. Terakhir, pada akhir pekan lalu, ia mendapat kesempatan bermain selama 13 menit melawan Nice. Hal baiknya: Ia sudah siap bermain lagi. Hal kurang baiknya: Total menit bermainnya hingga saat ini hanya 15 menit.

    Apakah Aaron Anselmino akan mendapatkan akhir yang bahagia?

    Berdasarkan situasi terkini, Anselmino masih memiliki sembilan pertandingan untuk membuktikan dirinya di Strasbourg—yang akan menjadi lawan Mainz 05 pada Kamis malam di perempat final Conference League. Masih banyak yang dipertaruhkan bagi klub ini, tidak hanya di level internasional: Di Ligue 1, mereka berada di peringkat kedelapan dengan selisih lima poin dari peringkat keenam dalam perebutan tiket ke kompetisi Eropa, dan pada akhir April, mereka akan menjamu Nice—yang baru saja dikalahkan 3-1—di semifinal Piala Prancis.

    Klub ini belum pernah mencapai final Coupe de France sejak 2001. Paris Saint-Germain yang sangat dominan sudah tersingkir; jika menang, Lens atau Toulouse akan menjadi lawan berikutnya. Jadi, setidaknya ada kemungkinan bahwa Anselmino dapat menghapus air matanya dan mengakhiri musim yang penuh peristiwa ini dengan akhir yang bahagia.

  • Aaron Anselmino: Statistik Kinerja dalam Sepak Bola Profesional

    PeriodeKlubPertandingan resmiGolAssistKartu kuning
    2023-2024Boca Juniors23235
    sejak 2025FC Chelsea1000
    2025-2026Borussia Dortmund (pinjaman)10111
    sejak 2026Racing Strasbourg (pinjaman)3000
