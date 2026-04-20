"Ini menunjukkan seperti apa tim mereka sebenarnya" - Curtis Jones mengkritik Everton habis-habisan atas anggapan bahwa mereka akan merayakan selisih dua poin dari Liverpool setelah menjalani salah satu "tahun terburuk" mereka
Jones mengejek mentalitas Toffees
Gelandang Liverpool itu tidak segan-segan berbicara blak-blakan setelah The Reds memastikan kemenangan dramatis 2-1 di Stadion Hill Dickinson. Dalam wawancara pasca-pertandingan dengan Viaplay, lulusan akademi klub itu ditanya mengenai pembicaraan menjelang pertandingan mengenai kemungkinan Everton mengejar Liverpool di klasemen Liga Premier. Jones memanfaatkan kesempatan itu untuk menyoroti apa yang ia anggap sebagai jurang yang sangat lebar dalam hal ekspektasi antara kedua klub.
'Menunjukkan kepada tim siapa mereka sebenarnya'
"Ini menunjukkan seperti apa tim kami dan seperti apa tim mereka," kata Jones kepada stasiun televisi tersebut. "Mereka merayakan fakta bahwa mereka tertinggal dua poin dari kami di salah satu musim terburuk kami. Jika itu yang mereka anggap sebagai batu loncatan atau langkah ke arah yang benar, ya ampun, saya tidak tahu." Komentar tersebut mencerminkan sore yang penuh kegembiraan bagi The Reds, yang kini unggul delapan poin dari rival mereka berkat gol penentu di menit ke-110 dari kapten Virgil van Dijk.
Kemenangan ini secara signifikan meningkatkan harapan Liverpool untuk finis di lima besar dan lolos ke Liga Champions, sebuah target yang tetap menjadi syarat minimal bagi tim asuhan Arne Slot saat mereka melewati musim yang penuh gejolak.
“Kami tidak memikirkan tim-tim yang mengejar kami. Kami hanya selalu melihat ke depan dan kami tahu bahwa kami harus bermain di Liga Champions,” tambah Jones.
Krisis penjaga gawang semakin parah
Meskipun perayaan di tribun tamu berlangsung meriah, ada kekhawatiran serius bagi Slot terkait barisan penjaga gawangnya. Dengan Alisson yang sudah absen, Liverpool harus melihat Giorgi Mamardashvili dilarikan ke rumah sakit setelah terjadi benturan keras dalam insiden yang berujung pada gol Everton. Pemain internasional Georgia itu terpaksa dilarikan dengan tandu, sehingga memicu debut tak terduga bagi penjaga gawang pilihan ketiga, Freddie Woodman.
Slot mengonfirmasi situasi tersebut dalam konferensi pers pasca-pertandingan: “Dia telah dibawa ke rumah sakit. Menurut saya, dan itu juga yang mereka sampaikan kepada saya, itu adalah luka terbuka. Ini bukan cedera jangka panjang, mari kita lihat apakah dia akan tersedia minggu depan.”
Perhatikan lima besar
Kemenangan ini membuat Liverpool tetap berada dalam persaingan memperebutkan tiket Liga Champions, sambil berusaha mengejar Manchester United dan Aston Villa, sekaligus mempertahankan keunggulan tujuh poin atas Chelsea yang berada di peringkat keenam. Jadwal pertandingan Liverpool ke depan akan menjadi penentu apakah mereka mampu mengubah musim yang sulit ini menjadi musim yang sukses. Rangkaian pertandingan krusial ini mencakup laga melawan Crystal Palace dan lawatan penting ke Old Trafford untuk menghadapi United.