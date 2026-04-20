"Ini menunjukkan seperti apa tim mereka sebenarnya" - Curtis Jones mengkritik Everton habis-habisan atas anggapan bahwa mereka akan merayakan selisih dua poin dari Liverpool setelah menjalani salah satu "tahun terburuk" mereka

"Ini menunjukkan seperti apa tim kami dan seperti apa tim mereka," kata Jones kepada stasiun televisi tersebut. "Mereka merayakan fakta bahwa mereka tertinggal dua poin dari kami di salah satu musim terburuk kami. Jika itu yang mereka anggap sebagai batu loncatan atau langkah ke arah yang benar, ya ampun, saya tidak tahu." Komentar tersebut mencerminkan sore yang penuh kegembiraan bagi The Reds, yang kini unggul delapan poin dari rival mereka berkat gol penentu di menit ke-110 dari kapten Virgil van Dijk.

Kemenangan ini secara signifikan meningkatkan harapan Liverpool untuk finis di lima besar dan lolos ke Liga Champions, sebuah target yang tetap menjadi syarat minimal bagi tim asuhan Arne Slot saat mereka melewati musim yang penuh gejolak.

“Kami tidak memikirkan tim-tim yang mengejar kami. Kami hanya selalu melihat ke depan dan kami tahu bahwa kami harus bermain di Liga Champions,” tambah Jones.