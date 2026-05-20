Antony telah mengalami transformasi yang luar biasa sejak meninggalkan Man Utd, dan kini ia telah memantapkan dirinya sebagai sosok kunci di Benito Villamarin. Penampilannya di Sevilla sangat jauh berbeda dari masa-masa sulitnya di Liga Premier, namun hal itu belum cukup untuk mengantarkannya masuk ke dalam skuad akhir Piala Dunia 2026.

Pemain berusia 26 tahun itu mengunggah perasaannya di media sosial tak lama setelah daftar skuad diumumkan. "Saya sedih tidak bisa kembali berlaga di Piala Dunia bersama tim nasional, tetapi saya tenang dan bangga dengan semua yang telah kami raih sejauh ini," tulisnya kepada para pengikutnya, mengakui bahwa meskipun keputusan tersebut menyakitkan, ia tetap bangga dengan perjalanan kariernya sejak pindah ke Spanyol.