"Ini membuatku sedih" - Antony, pemain Man Utd yang gagal bersinar, angkat bicara soal pencoretan dari skuad Piala Dunia Brasil meski tampil gemilang bersama Real Betis
Kebangkitan di Spanyol belum cukup
Antony telah mengalami transformasi yang luar biasa sejak meninggalkan Man Utd, dan kini ia telah memantapkan dirinya sebagai sosok kunci di Benito Villamarin. Penampilannya di Sevilla sangat jauh berbeda dari masa-masa sulitnya di Liga Premier, namun hal itu belum cukup untuk mengantarkannya masuk ke dalam skuad akhir Piala Dunia 2026.
Pemain berusia 26 tahun itu mengunggah perasaannya di media sosial tak lama setelah daftar skuad diumumkan. "Saya sedih tidak bisa kembali berlaga di Piala Dunia bersama tim nasional, tetapi saya tenang dan bangga dengan semua yang telah kami raih sejauh ini," tulisnya kepada para pengikutnya, mengakui bahwa meskipun keputusan tersebut menyakitkan, ia tetap bangga dengan perjalanan kariernya sejak pindah ke Spanyol.
Komitmen terhadap impian Selecao
Pemain sayap yang telah menjadi idola para penggemar di Betis ini segera mengalihkan fokusnya untuk mendukung rekan-rekan setimnya di tim nasional. Brasil akan berlaga di turnamen ini dengan target meraih bintang keenam mereka, dan Antony menegaskan bahwa ia akan menyaksikan dari jauh sebagai pendukung setia.
"Saya akan terus bekerja seperti biasa, karena mimpi ini masih hidup," tulisnya di Instagram Stories-nya. Ia kemudian menambahkan: "Sekarang saatnya mendukung teman-teman saya yang akan mewakili Brasil dalam perjuangan meraih gelar keenam. Saya akan mendukung mereka semua dari sini."
Statistik yang mengesankan di Betis
Penolakan ini cukup mengejutkan banyak pihak di Spanyol, mengingat kontribusi besar yang telah diberikan Antony musim ini. Dalam 45 pertandingan di semua kompetisi bersama Los Verdiblancos, pemain asal Brasil ini telah mencetak 14 gol dan menyumbang 10 assist, membuktikan dirinya sebagai salah satu penyerang paling efektif di La Liga. Konsistensinya sejak pindah ke Sevilla membuatnya dipanggil oleh Ancelotti pada Juni 2025, namun itu tetap menjadi satu-satunya penampilannya di bawah asuhan pelatih asal Italia tersebut.
Rencana istirahat menjelang pekan terakhir
Selain pukulan emosional karena tidak masuk dalam skuad Ancelotti, Antony memiliki masalah serius lainnya. Pemain tersebut telah mengalami rasa tidak nyaman yang terus-menerus di area selangkangannya selama beberapa minggu, yang telah mengganggu performa fisiknya dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan staf medis klub asal Sevilla tersebut.
Mengingat Betis telah memenuhi kewajiban liga dengan secara matematis memastikan tempatnya di edisi berikutnya Liga Champions, staf pelatih tidak ingin mengambil risiko. Tampaknya Antony tidak akan ikut serta dalam pertandingan terakhir melawan Levante untuk menghindari memperparah cedera yang dialaminya.