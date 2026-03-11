Penyerang Tottenham Hotspur, Mathys Tel, dengan tegas mengkritik gaya permainan yang dominan di Premier League.
"Ini membosankan untuk ditonton": Mantan bintang FC Bayern München sudah bosan dengan Premier League
"Saya mengatakan yang sebenarnya - itu (Premier League, red.) bukanlah tontonan yang menarik," tegas Tel dalam percakapannya dengan streamer Twitch dan YouTuber Zakaria Haddad dalam podcast Zack Nani Foot & Live. Mantan penyerang FC Bayern München itu menjelaskan tentang sepak bola di liga elit Inggris: "Itu membosankan untuk ditonton. Ini benar-benar hanya pertemuan antara dua tim dengan ide masing-masing."
Yang sangat kurang dalam Premier League menurut Tel adalah aksi spektakuler dan tak terduga dari pemain-pemain berbakat: "Ada lebih sedikit gaya, tidak ada Vinicius yang melakukan sombrero flick, tidak ada dribbling, tidak ada Kylian (Mbappe, red.) yang melakukan sprint."
Mathys Tel belum bisa beradaptasi di Tottenham
Bahwa Tel tidak terlalu menikmati Premier League, dapat dilihat dari 13 bulan kariernya bersama Spurs sejauh ini. Pada Februari 2025, ia dipinjamkan dari Bayern ke London, dan musim panas lalu Tottenham mengontrak pemain berusia 20 tahun itu secara permanen. Namun, kariernya tidak berjalan dengan baik.
Striker ini hanya mencetak enam gol dan dua assist dalam 48 penampilan untuk Spurs. Musim ini, Tel sering hanya menjadi pemain pengganti atau beberapa kali duduk di bangku cadangan selama 90 menit. Pada 2026, satu gol dalam kekalahan 2-3 di Bournemouth pada awal Januari adalah satu-satunya kontribusi langsung Tel dalam mencetak gol.
Situasinya semakin sulit karena krisis yang dialami klubnya. Setelah serangkaian hasil negatif, Tottenham bahkan terancam degradasi dari Liga Premier dan menghadapi risiko turun ke divisi dua untuk pertama kalinya dalam hampir 50 tahun. Di bawah pelatih baru Igor Tudor, segalanya masih belum berjalan dengan baik.
Standar sangat mengganggu Mathys Tel.
Tel juga merasa terganggu dengan cara pelaksanaan situasi standar yang semakin penting, terutama di Premier League. "Keributan di kotak penalti di depan kiper? Saya telah mengatakan kepada asisten pelatih yang bertanggung jawab atas situasi standar di Tottenham: 'Jangan gunakan saya untuk penjagaan ketat.' Karena di sana terjadi kekacauan total!" Tel menjelaskan bahwa ia tidak terlalu menyukai hal tersebut.
Rival utama Tottenham, FC Arsenal, adalah pelopor dalam menciptakan keributan di area penalti saat tendangan sudut dan tendangan bebas, serta menghalangi kiper lawan dengan beberapa pemain. Kesuksesan ini menjadi argumen penting bagi strategi mereka, tetapi Tel sudah muak: "Semua orang saling mendorong, saling menjatuhkan, dan saling berpegangan. Lupakan saja! Kiper tidak bisa keluar, dia tidak bisa melihat apa-apa."
Pelatih Liverpool, Arne Slot, baru-baru ini juga mengkritik tren terkini dalam tendangan bebas. Sementara itu, pelatih tendangan bebas Arsenal, Nicolas Jover, baru-baru ini menjadi berita utama di surat kabar Swiss Blick dengan judul: "Apakah pria ini menghancurkan sepak bola?"
Mathys Tel: Angka-angkanya musim ini
Operasi 28 Gol 3 Assist 0