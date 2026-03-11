"Ini membosankan untuk ditonton": Mantan bintang FC Bayern München sudah bosan dengan Premier League

"Saya mengatakan yang sebenarnya - itu (Premier League, red.) bukanlah tontonan yang menarik," tegas Tel dalam percakapannya dengan streamer Twitch dan YouTuber Zakaria Haddad dalam podcast Zack Nani Foot & Live. Mantan penyerang FC Bayern München itu menjelaskan tentang sepak bola di liga elit Inggris: "Itu membosankan untuk ditonton. Ini benar-benar hanya pertemuan antara dua tim dengan ide masing-masing."

Yang sangat kurang dalam Premier League menurut Tel adalah aksi spektakuler dan tak terduga dari pemain-pemain berbakat: "Ada lebih sedikit gaya, tidak ada Vinicius yang melakukan sombrero flick, tidak ada dribbling, tidak ada Kylian (Mbappe, red.) yang melakukan sprint."