'Ini membantu saya berkembang!' - Victor Munoz memuji intensitas Premier League setelah memberi dampak awal di Liverpool

Rekrutan musim panas Liverpool, Munoz, mengungkapkan kekagumannya terhadap kecepatan dan kekuatan luar biasa Premier League setelah kepindahannya senilai €40 juta dari Osasuna. Winger itu menjadi rekrutan pertama di Anfield di bawah manajer Andoni Iraola, dengan menandatangani kontrak enam tahun setelah Liverpool mengalahkan Newcastle dalam persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya.

Berbicara dalam konferensi pers saat menjalani tugas internasional menjelang laga Nations League Spanyol melawan Czechia pada Sabtu, Munoz menjelaskan penyesuaian yang harus ia lakukan sejak meninggalkan La Liga untuk Merseyside. "Saya jelas merasakan perbedaan antara LaLiga dan Premier League," kata Munoz kepada para wartawan pada Kamis. "LaLiga jauh lebih taktis. Pertandingan Premier League lebih mengandalkan fisik. Intensitas latihan di sana sangat tinggi, Anda bisa merasakan perbedaan itu. Itu membantu saya berkembang."