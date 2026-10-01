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'Ini membantu saya berkembang!' - Victor Munoz memuji intensitas Premier League setelah memberi dampak awal di Liverpool
Beradaptasi dengan tuntutan fisik sepak bola Inggris
Rekrutan musim panas Liverpool, Munoz, mengungkapkan kekagumannya terhadap kecepatan dan kekuatan luar biasa Premier League setelah kepindahannya senilai €40 juta dari Osasuna. Winger itu menjadi rekrutan pertama di Anfield di bawah manajer Andoni Iraola, dengan menandatangani kontrak enam tahun setelah Liverpool mengalahkan Newcastle dalam persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya.
Berbicara dalam konferensi pers saat menjalani tugas internasional menjelang laga Nations League Spanyol melawan Czechia pada Sabtu, Munoz menjelaskan penyesuaian yang harus ia lakukan sejak meninggalkan La Liga untuk Merseyside. "Saya jelas merasakan perbedaan antara LaLiga dan Premier League," kata Munoz kepada para wartawan pada Kamis. "LaLiga jauh lebih taktis. Pertandingan Premier League lebih mengandalkan fisik. Intensitas latihan di sana sangat tinggi, Anda bisa merasakan perbedaan itu. Itu membantu saya berkembang."
- AFP
Bangkit dari kemunduran akibat cedera
Mantan prospek akademi Real Madrid itu menikmati lonjakan karier yang pesat menuju sorotan. Meski ia masuk dalam skuad juara Piala Dunia Spanyol pada musim panas, cedera dengan kejam menghalanginya tampil di lapangan selama turnamen. Kini sudah sepenuhnya bugar, winger itu kembali mendapatkan tempatnya di tim nasional untuk jeda internasional kali ini, dengan melakoni comeback sebagai pemain pengganti babak kedua melawan Kroasia pada Selasa.
Penyerang itu sudah mencatatkan lima penampilan di Premier League, mencetak satu gol saat ia beradaptasi ke dalam sistem serangan Iraola. Merefleksikan laju kariernya yang melesat, Munoz menambahkan: "Semua yang terjadi begitu cepat membuat saya tidak punya waktu untuk benar-benar mencernanya. Saya dan keluarga saya mencoba menikmati setiap momen... Saat ini saya berada dalam situasi yang baik."
Bersaing dengan yang terbaik di dunia di kamp Spanyol
Munoz saat ini kembali bersama tim nasional Spanyol untuk kampanye Nations League mereka, setelah tampil sebagai pemain pengganti pada babak kedua dalam laga Selasa melawan Kroasia. Pemain Liverpool itu menghadapi persaingan ketat untuk mendapatkan tempat di starting XI, terutama dari sensasi Barcelona dan kandidat Ballon d'Or, Lamine Yamal, yang mendominasi pemberitaan dengan dua gol dan satu assist dalam kemenangan 4-1 Spanyol atas Kroasia di Seville baru-baru ini.
Alih-alih gentar dengan prospek berebut menit bermain, Munoz memandang persaingan internal itu sebagai bagian penting dari proses belajarnya di level tertinggi. "Saya berusaha banyak belajar darinya," kata Munoz tentang Yamal. "Dia teman baik saya, dan kami menghabiskan banyak waktu bersama. Memiliki persaingan itu, melihat dia berlatih, adalah sebuah privilese bagi saya."
- AFP
Jadwal pertandingan berikutnya Spanyol dan posisi di Nations League
Setelah pertemuan mereka dengan Ceko, Spanyol akan bertandang menghadapi Kroasia pada Selasa dalam laga terakhir mereka di jeda iniWinger Liverpool Víctor Muñoz membahas transfernya senilai €40 juta dari Osasuna dan tuntutan fisik bermain di bawah Andoni Iraola di Premier League. La Roja saat ini memuncaki Grup 3 dengan catatan sempurna enam poin dari dua pertandingan, unggul tiga poin atas Inggris dan Kroasia, sementara Ceko tetap terbenam di dasar klasemen tanpa poin.
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