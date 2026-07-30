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Son Heung Min GFXGOAL
Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

‘Ini memang diri saya’ - MVP MLS All-Star Son Heung-Min tentang kehidupan di bawah sorotan, mewakili Korea Selatan, dan menemukan kebahagiaan bersama LAFC

Analysis
H. Son
Los Angeles FC
MLS All-Stars
FEATURES
MLS All-Stars vs Liga MX All-Stars
Liga MX All-Stars
Club Friendlies
Major League Soccer

EKSKLUSIF: GOAL berbincang dengan bintang Korea Selatan itu untuk membahas perannya sebagai duta, kecintaannya pada sepak bola, dan bagaimana ia ingin orang-orang memandangnya

CHARLOTTE -- Son Heung-Min tak perlu diperkenalkan, tetapi saat ia memasuki ruangan, justru ia yang mulai memperkenalkan diri. Saat berjalan masuk, ia menyapa semua orang dengan jabat tangan dan senyuman.

"Saya Sonny," katanya kepada setiap orang yang ia temui.

Akan sulit menemukan sudut dunia yang tidak mengenal Sonny. Ia meraih sukses di Jerman, menjadi pahlawan di London, dan kini menjadi bintang bagi LAFC. Di atas segalanya, ia adalah ikon di Korea Selatan. Hanya sedikit pemain yang dicintai secara universal seperti dirinya, itulah mengapa ratusan, kadang ribuan, menyambutnya ke mana pun ia pergi, membawa bendera, jersey, dan apa pun yang menghubungkan mereka dengan seorang pemain yang oleh banyak orang dipandang sebagai sosok yang jauh lebih dari itu.

Pekan ini, bagaimanapun, ia menjadi MLS All-Star dan tak butuh waktu lama untuk meninggalkan jejak. Winger berusia 34 tahun itu mencetak dua gol dalam penampilan selama 35 menit untuk meraih penghargaan MVP, menambahkan satu lagi pencapaian ke dalam karier yang sudah penuh dengan hal semacam itu. Meski begitu, ini adalah yang pertama, dan hal-hal yang pertama selalu menarik, terutama bagi Son, yang tampaknya sudah melakukan segala hal yang bisa dilakukan dalam olahraga yang ia cintai.

Namun, yang bukan hal baru adalah semua yang datang bersama status sebagai All-Star. Saat Anda menerima gelar itu, Anda merepresentasikan sesuatu, dan Son, lebih dari kebanyakan orang, sudah terbiasa dengan hal itu. Ia meninggalkan rumah pada usia 16 tahun untuk memulai kariernya di Jerman, dan tak butuh waktu lama sampai ia dinobatkan sebagai harapan besar berikutnya sepakbola Korea. Ia telah memikul tanggung jawab itu sejak saat itu dan kini, di usia 34 tahun, hal tersebut tak pernah terbukti terlalu berat untuk ditanggung. Apakah itu berat? Ya, tentu saja, tetapi ia selalu menemukan jalannya.

"Itu tidak pernah mudah," kata sang bintang kepada GOAL di sebuah suite di Bank of America Stadium beberapa hari sebelum debut All-Star-nya, "tetapi saya menjalaninya dengan senang hati."

Kebahagiaan itu, kalaupun ada, adalah ciri khas Son. Lebih dari gol, trofi, dan penghargaan, ciri utama Son selalu adalah senyumannya. Itulah sebabnya para penggemar hidup seakan ikut merasakan melalui dirinya, baik di kampung halamannya di Korea maupun di mana pun kariernya membawanya. Itu pula alasan semua orang selalu begitu ingin Son mewakili mereka. Sponsor, klub, bahkan seluruh negara, Son adalah sebagian pemain, sebagian duta. Ia sudah seperti itu selama yang bisa ia ingat.

Dan sekarang, bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, itu tidak masalah. Setelah hampir dua dekade, ia bukan hanya belajar untuk hidup dengannya; ia belajar untuk mencintainya.

"Saya akan jujur," kata Son. "Kalau saya jujur, saya tidak pernah merasa ini diterima begitu saja. Saya tahu orang-orang ingin mendengar atau orang-orang ingin melihat banyak hal dari apa yang saya lakukan, dan saya sangat terbuka untuk itu. Saya pikir orang-orang pantas mengetahui apa yang kami lakukan, apa yang kami tunjukkan, karena mereka memberi dukungan yang luar biasa. Saya berusaha meluangkan waktu sebanyak yang saya bisa. Saya benar-benar memegang tanggung jawab itu."


  • Los Angeles Football Club v Sporting Kansas CityGetty Images Sport

    Apa yang dunia lihat

    Son sangat menyadari reputasinya. “Orang baik,” begitu rekan setimnya di MLS All-Star, Ashley Westwood, menyebutnya. Itu adalah label yang mengikutinya sepanjang hidup yang dijalani di bawah sorotan yang tidak biasa bagi kebanyakan orang.

    Bagi Korea Selatan, ia adalah ikon; bagi Asia, inspirasi. Ia bisa dibilang pemain terbaik yang pernah dihasilkan kawasan ini, dan status itu tidak selalu mudah dipikul. Musim panas ini memberi pengingat lain.

    Son datang ke Piala Dunia dalam situasi seret gol dan gagal mencetak gol saat Korea Selatan tersingkir di fase grup. Ia memulai laga penentuan terakhir dari bangku cadangan dan setelah itu berjanji melakukan apa pun yang diperlukan untuk merebut kembali hati rakyatnya.

    Ada juga momen-momen gemilang: kesuksesannya di Tottenham dan 56 gol untuk negaranya, terpaut dua gol dari rekor Cha Bum-kun. Keberhasilan-keberhasilan itulah yang membuat sorotan itu selalu begitu terang.

    Pada akhirnya, ia menemukan bahwa hanya ada satu cara untuk hidup di bawah sorotan seterang itu: dengan jujur. Sepanjang seluruh kehidupan dewasanya, dunia menuntut sesuatu yang nyaris sempurna darinya. Ia tidak akan pernah menjadi seperti itu, tetapi ia bisa menjadi dirinya sendiri. Di dalam dan di luar lapangan, itu hampir selalu cukup baik.

    "Saya hanyalah diri saya sendiri," katanya. "Saya benar-benar tidak tampil dengan cara yang berbeda. Katakanlah seperti pura-pura. Hanya saja, tentu saja, tidak semua orang akan menyukai saya. Tidak semua orang akan menjadi penggemar saya, tetapi saya tetap berusaha menjadi diri sendiri. Saya berusaha rendah hati. Saya berusaha bersyukur kepada orang-orang yang selalu memberi saya dukungan. Inilah saya. Saya tidak pernah bersikap palsu dalam hal-hal seperti itu."

    Seiring waktu, Son semakin nyaman membiarkan orang melihat sosok itu. Di MLS, itu adalah bagian dari pekerjaan: pemain dengan status seperti dirinya direkrut bukan hanya sebagai pemain, tetapi juga sebagai duta. Son menerimanya, memandang setiap wawancara sebagai kesempatan untuk memperkecil jarak antara dirinya dan para pendukungnya.

    "Setelah semua wawancara, semua podcast," katanya, "ketika orang-orang melihat saya dari arah yang berbeda, atau orang-orang melihat saya dengan cara yang berbeda, itu membuat saya lebih bahagia, karena rasanya jaraknya menjadi sedikit lebih dekat."

    Pekan ini, ribuan orang mendapat kesempatan melihat bintang LAFC itu dari jarak yang lebih dekat, dan ia membuat kesempatan itu layak didapatkan.

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  • 2026 MLS All-Star Skills Challenge presented by AT&TGetty Images Sport

    'Sekali seumur hidup'

    Bagi seseorang dengan status seperti Son, akan mudah untuk mengeluhkan kerepotan dalam MLS All-Star Game. Agar adil, memang ada beberapa keluhan: perjalanan dan waktunya tidak ideal, katanya. Lebih dari apa pun, ada harapan besar agar tidak ada yang mengalami cedera.

    Namun, frustrasi itu hanya sebentar. Hampir seketika, senyumnya kembali saat Son mulai berbicara terbuka tentang bagaimana momen khusus ini, seaneh apa pun rasanya, membuatnya merasakan sesuatu.

    "Rasanya seperti kembali ke masa ketika saya berusia 16 tahun, tahu?" katanya. "Seperti ketika Anda berada di sebuah tim, atau mendapat panggilan ke tim nasional, lalu ada banyak orang acak di kamp latihan. Lalu Anda hanya harus saling mengenal. Jelas, ada beberapa nama besar, sangat besar di sini, tapi tidak berbeda. Kita semua sama saja: manusia."

    Son tentu saja adalah yang paling terkenal di antara manusia-manusia itu dengan warna MLS All-Star dan, ketika pertandingan akhirnya dimulai setelah berhari-hari persiapan, bintang Korea Selatan itu dengan cepat menunjukkan alasannya. Setelah melihat tim MLS tertinggal dalam 10 menit pertama, Son mencetak dua gol dalam rentang tiga menit sebelum digantikan pada menit ke-35. Atas penampilannya, ia dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan.

    "Dia pemain yang luar biasa," kata rekan setimnya di All-Star, Hany Mukhtar, tentang MVP timnya. "Dia pemain kelas dunia karena suatu alasan. Dia menunjukkannya setiap pekan, dan kita semua tahu sebagus apa dia. Kami melihatnya dalam latihan, dan saya tidak terkejut."

    Dalam banyak hal, pekan All-Star ini berjalan sesuai misi. Son mendapatkan golnya dan para penggemar mendapat tontonan mereka. Tidak ada yang cedera. Yang terpenting, ini menyenangkan.

    "Memiliki pengalaman ini adalah sekali seumur hidup," katanya. "Saya pikir ini layak. Saya mencoba menikmati momen ini dan bersyukur, seperti yang selalu saya katakan. Mendapat undangan ke All-Star Game ini, tidak semua orang mendapatkannya, jadi saya sangat bersyukur. Saya berada di samping para pemain luar biasa ini, dan kami bermain bersama. Saya pikir ini kehormatan besar bagi saya."

    Bagi banyak sesama All-Star Son, kehormatan itu justru menjadi milik mereka. Sebagian pernah menghadapinya sebelumnya; sebagian lain baru bertemu dengannya untuk pertama kalinya. Semuanya antusias akhirnya bisa bermain bersamanya.

  • 2026 MLS All-Star Game presented by ChimeGetty Images Sport

    "Sosok yang baik hati"

    Westwood senang akhirnya berada di kubu Son untuk sekali ini. Ia tahu dari pengalaman bagaimana rasanya menghadapi dirinya.

    "Dia mencetak gol ke gawang kami saat saya di Burnley," kenang Westwood. "Dia melewati seluruh tim."

    Lalu kemudian, tentu saja, Son tersenyum. Bagi lawan, itu bisa membuat frustrasi atau meluluhkan. Bahkan mereka yang tertinggal oleh aksi dribel meliuk-liuknya cenderung menyukainya. Nyaris tak ada niat buruk dalam diri Son, selain pada tendangan bola yang begitu sering menghasilkan gol spektakuler.

    Itulah mengapa begitu banyak MLS All-Stars yang ingin mengenal Son lebih dekat, baik sebagai rekan setim maupun sebagai pribadi. Tim Ream, yang berulang kali menghadapinya di Premier League, akhirnya menikmati kesempatan bermain di sisinya. Thomas Muller, nama besar lain dalam skuad tersebut, tak kehabisan bahan bercanda setelah Son mengungkapkan kegembiraannya bisa bermain bersama pemenang Piala Dunia asal Jerman itu.

    "Kami selalu berusaha mengatakan hal-hal yang bagus di depan kamera," kata Muller sambil tertawa, "tetapi pada Sabtu dia datang bersama LAFC ke Vancouver. Saya tidak tahu, mungkin dia berpura-pura bersikap baik kepada saya!

    "Bahasa Jermannya benar-benar sangat, sangat bagus, dan tentu saja dia tahu sedikit tentang kehidupan di Jerman. Kami berbicara tentang masa-masa indah dulu, dan juga sebagai tipe pemain, kami saling memahami dengan baik."

    Son, seperti Muller, mengambil peran kepemimpinan selama pekan All-Star. Ketika sesi latihan pertama dimulai dengan sedikit kecanggungan, Son lah yang mulai melontarkan candaan untuk mencairkan suasana. Itu menjadi pemecah kebekuan yang krusial, yang membantu sekelompok pemain yang belum saling akrab memulai waktu mereka bersama dengan langkah yang tepat.

    "Dengar, ketika dia di Inggris, dia selalu menjadi sosok yang murah senyum, pria yang baik," ujar Westwood. "Dia selalu punya waktu untuk Anda, dan di sini pun dia persis sama. Dia ya dirinya sendiri."

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  • 2026 MLS All-Star Game presented by ChimeGetty Images Sport

    "Saya menikmati olahraga ini"

    Pada satu momen saat bersama media, Son ditanya apakah ada hal yang bisa ia menangi atas semua rekan setim All-Star-nya. Apakah ada kompetisi, permainan apa pun, yang menurutnya bisa membuatnya menjadi yang terbaik?

    "Tidak ada," katanya. "Saya buruk dalam segala hal."

    Tentu saja itu tidak benar. Son sangat hebat dalam banyak hal. Lebih dari segalanya, ia sangat piawai menjadi dirinya sendiri. Tak ada yang bisa melakukannya seperti dirinya, dan hanya sedikit yang mampu melakukan hal-hal yang ia lakukan, di dalam maupun di luar lapangan.

    Sepanjang waktunya di Charlotte, Son melakukan nyaris segalanya. Ia memenuhi setiap kewajiban media, muncul di setiap papan iklan, berbaur dengan rekan-rekan setim, dan berkompetisi dalam Skills Challenge yang tertunda karena hujan. Lalu, ketika pertandingan dimulai, ia melakukan apa yang selalu ia lakukan: memberi perbedaan.

    Di balik setiap kewajiban, wawancara, dan penampilan publik, tetap ada sesuatu yang tulus tentang Son. Panggungnya telah berubah, tetapi perasaannya tidak. Charlotte membuatnya merasa seperti anak kecil lagi. Faktanya, setiap panggung masih memberi rasa yang sama.

    "Saya mencintai bola," katanya kepada para reporter. "Saya mencintai fans, dan saya mencintai rekan-rekan setim saya. Sejak jatuh cinta ketika saya masih kecil, hanya mengejar bola, menendang bola, dan merayakannya bersama anak-anak. Saya pikir itu mungkin yang paling saya cintai. Ketika saya stres, saya selalu bermain sepakbola. Itulah mengapa saya ada di sini: saya menikmati olahraga ini.

    "Sampai akhir," tambahnya. "Sampai akhir, saya pikir, mungkin, itu satu-satunya cinta yang saya miliki."

    Pada Rabu malam, beberapa menit setelah peluit akhir, Son segera dibawa pergi saat rekan-rekan setimnya merayakan. Ia sudah kembali menuju Los Angeles: ke pertandingan berikutnya, momen berikutnya, kewajiban berikutnya.

    Semuanya akan berakhir suatu hari nanti, tetapi Son tidak ingin hari itu segera datang. Selama bola masih bergulir, senyum itu akan tetap ada.