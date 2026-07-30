CHARLOTTE -- Son Heung-Min tak perlu diperkenalkan, tetapi saat ia memasuki ruangan, justru ia yang mulai memperkenalkan diri. Saat berjalan masuk, ia menyapa semua orang dengan jabat tangan dan senyuman.

"Saya Sonny," katanya kepada setiap orang yang ia temui.

Akan sulit menemukan sudut dunia yang tidak mengenal Sonny. Ia meraih sukses di Jerman, menjadi pahlawan di London, dan kini menjadi bintang bagi LAFC. Di atas segalanya, ia adalah ikon di Korea Selatan. Hanya sedikit pemain yang dicintai secara universal seperti dirinya, itulah mengapa ratusan, kadang ribuan, menyambutnya ke mana pun ia pergi, membawa bendera, jersey, dan apa pun yang menghubungkan mereka dengan seorang pemain yang oleh banyak orang dipandang sebagai sosok yang jauh lebih dari itu.

Pekan ini, bagaimanapun, ia menjadi MLS All-Star dan tak butuh waktu lama untuk meninggalkan jejak. Winger berusia 34 tahun itu mencetak dua gol dalam penampilan selama 35 menit untuk meraih penghargaan MVP, menambahkan satu lagi pencapaian ke dalam karier yang sudah penuh dengan hal semacam itu. Meski begitu, ini adalah yang pertama, dan hal-hal yang pertama selalu menarik, terutama bagi Son, yang tampaknya sudah melakukan segala hal yang bisa dilakukan dalam olahraga yang ia cintai.

Namun, yang bukan hal baru adalah semua yang datang bersama status sebagai All-Star. Saat Anda menerima gelar itu, Anda merepresentasikan sesuatu, dan Son, lebih dari kebanyakan orang, sudah terbiasa dengan hal itu. Ia meninggalkan rumah pada usia 16 tahun untuk memulai kariernya di Jerman, dan tak butuh waktu lama sampai ia dinobatkan sebagai harapan besar berikutnya sepakbola Korea. Ia telah memikul tanggung jawab itu sejak saat itu dan kini, di usia 34 tahun, hal tersebut tak pernah terbukti terlalu berat untuk ditanggung. Apakah itu berat? Ya, tentu saja, tetapi ia selalu menemukan jalannya.

"Itu tidak pernah mudah," kata sang bintang kepada GOAL di sebuah suite di Bank of America Stadium beberapa hari sebelum debut All-Star-nya, "tetapi saya menjalaninya dengan senang hati."

Kebahagiaan itu, kalaupun ada, adalah ciri khas Son. Lebih dari gol, trofi, dan penghargaan, ciri utama Son selalu adalah senyumannya. Itulah sebabnya para penggemar hidup seakan ikut merasakan melalui dirinya, baik di kampung halamannya di Korea maupun di mana pun kariernya membawanya. Itu pula alasan semua orang selalu begitu ingin Son mewakili mereka. Sponsor, klub, bahkan seluruh negara, Son adalah sebagian pemain, sebagian duta. Ia sudah seperti itu selama yang bisa ia ingat.

Dan sekarang, bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, itu tidak masalah. Setelah hampir dua dekade, ia bukan hanya belajar untuk hidup dengannya; ia belajar untuk mencintainya.

"Saya akan jujur," kata Son. "Kalau saya jujur, saya tidak pernah merasa ini diterima begitu saja. Saya tahu orang-orang ingin mendengar atau orang-orang ingin melihat banyak hal dari apa yang saya lakukan, dan saya sangat terbuka untuk itu. Saya pikir orang-orang pantas mengetahui apa yang kami lakukan, apa yang kami tunjukkan, karena mereka memberi dukungan yang luar biasa. Saya berusaha meluangkan waktu sebanyak yang saya bisa. Saya benar-benar memegang tanggung jawab itu."



