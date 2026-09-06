Ndiaye tak bisa menyembunyikan kegembiraannya setelah akhirnya mengenakan seragam Manchester City untuk debut kompetitifnya. Mantan pemain Everton itu menjadi figur sentral saat City harus bekerja keras untuk meraih kemenangan tipis atas Coventry, menguatkan keyakinan bahwa ia siap naik ke level elite Premier League. Merefleksikan pengalaman tersebut, Ndiaye cepat menegaskan bahwa menang pada penampilan pertamanya adalah skenario ideal untuk babak barunya di Manchester.

"Saya sangat menikmatinya. Ini adalah level tempat saya ingin berada," kata Ndiaye dalam wawancara usai pertandingan. "Mengawali dengan kemenangan, jadi tidak bisa lebih baik lagi. Rasanya luar biasa, tentu kami ingin memenangkan pertandingan. Beberapa hari terakhir berjalan sangat baik. Jelas, saya sekarang di City, jadi saya senang. Senang transfer ini tuntas. Anak-anak menyambut saya dengan sangat baik."