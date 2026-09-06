Getty Images Sport
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'Ini level yang ingin saya capai' - Iliman Ndiaye menikmati start 'sempurna' di Manchester City saat bintang hari terakhir bursa transfer itu bersinar dalam kemenangan susah payah atas Coventry
Awal impian di Etihad
Ndiaye tak bisa menyembunyikan kegembiraannya setelah akhirnya mengenakan seragam Manchester City untuk debut kompetitifnya. Mantan pemain Everton itu menjadi figur sentral saat City harus bekerja keras untuk meraih kemenangan tipis atas Coventry, menguatkan keyakinan bahwa ia siap naik ke level elite Premier League. Merefleksikan pengalaman tersebut, Ndiaye cepat menegaskan bahwa menang pada penampilan pertamanya adalah skenario ideal untuk babak barunya di Manchester.
"Saya sangat menikmatinya. Ini adalah level tempat saya ingin berada," kata Ndiaye dalam wawancara usai pertandingan. "Mengawali dengan kemenangan, jadi tidak bisa lebih baik lagi. Rasanya luar biasa, tentu kami ingin memenangkan pertandingan. Beberapa hari terakhir berjalan sangat baik. Jelas, saya sekarang di City, jadi saya senang. Senang transfer ini tuntas. Anak-anak menyambut saya dengan sangat baik."
- Getty Images Sport
Kekhawatiran Cedera dan Pujian untuk Maresca
Sempat muncul momen yang membuat pendukung setia Etihad cemas ketika Ndiaye terpaksa mendapat perawatan di lapangan pada akhir babak kedua. Winger itu akhirnya digantikan oleh lulusan akademi Ryan McAidoo pada menit ke-87, memicu kekhawatiran bahwa debutnya mungkin berakhir dengan masalah kebugaran. Namun, Ndiaye cepat menepis kekhawatiran jangka panjang setelah pertandingan, dengan menyebut penarikannya disebabkan oleh intensitas Premier League.
"Tidak, tidak [tidak ada yang serius]. Sedikit kram," jelas sang winger saat ditanya soal kondisinya. Mengalihkan perhatiannya kepada manajer barunya, Ndiaye menambahkan: "Dia luar biasa. Manajer top. Seperti yang kami katakan satu sama lain, semua pertandingan akan berjalan sulit."
Integrasi taktik dan kabar tim
Maresca menunjukkan kepercayaan besar kepada para pemain anyarnya dengan memberikan kesempatan tampil sebagai starter kepada Ndiaye dan rekrutan sesama hari terakhir bursa transfer, Enzo Fernandez. Keputusan untuk memainkan Fernandez sejak awal sebagian dipengaruhi drama yang terjadi pada sesi pemanasan, ketika prospek akademi Nico O’Reilly terpaksa ditarik keluar setelah mengalami benturan. Perombakan mendadak ini tidak banyak mengganggu ritme tim tuan rumah, yang mendominasi penguasaan bola sejak awal. Gol kemenangan lahir pada menit ke-26 ketika Erling Haaland melompat paling tinggi untuk menyundul keras umpan silang Antoine Semenyo menjadi gol.
Sinergi antara para rekrutan baru dan kerangka utama tim terlihat jelas sepanjang babak pertama. Kemampuan Ndiaye melebarkan permainan memberi ruang yang dibutuhkan pemain seperti Fernandez untuk beroperasi di area sentral. Terlepas dari skor tipis tersebut, disiplin taktis yang ditunjukkan anak asuh Maresca menjadi bukti dari pekerjaan yang dilakukan di lapangan latihan.
- AFP
Ambisi untuk masa depan
Bagi Ndiaye, kepindahan ke Man City merepresentasikan lebih dari sekadar langkah naik dalam karier; ini tentang mewujudkan keinginan untuk bersaing memperebutkan gelar-gelar terbesar di sepakbola. Sang winger berbicara terbuka tentang dahaganya akan trofi, seraya menegaskan bahwa debutnya hanyalah awal dari perjalanannya di klub
"Saya harap akan tetap seperti ini. Ini belum selesai, saya masih punya banyak hal untuk diraih di sini, trofi, itulah alasan saya datang ke sini. Saya harap semuanya berjalan baik. Saya sudah tidak sabar melihat seperti apa masa depan kami," kata Dniaye.
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