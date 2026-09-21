AFP
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'Ini lelucon!' - Pelatih Sevilla Luis Garcia kecam pengabaian Ballon d'Or untuk bintang Barcelona Raphinha setelah hat-trick luar biasa
Pelatih Sevilla mempertanyakan pencoretan
Kebingungan yang benar-benar nyata menyelimuti ruang media saat Garcia meluapkan ketidakpercayaannya karena kapten tim tamu sepenuhnya diabaikan untuk penghargaan individu paling prestisius di dunia. Manajer Sevilla itu mempertanyakan bagaimana para pemilih bisa mengabaikan performa sensasional dari seorang penyerang penentu yang terus-menerus menentukan jalannya laga-laga besar. Pengakuan blak-blakan dari kubu lawan itu dengan cepat menjadi topik utama pembahasan setelah pertandingan sengit hari Sabtu di Ramon Sanchez-Pizjuan.
- AFP
Jimat tim tamu menuai pujian
Meski melihat timnya menelan kekalahan kandang, Garcia tidak ragu memuji sang penyerang eksplosif yang meneror lini belakangnya sepanjang laga. Pelatih asal Spanyol itu menegaskan bahwa tidak dimasukkannya kapten Barcelona tersebut hanya semakin menguatkan keraguannya yang sudah lama ada terhadap kredibilitas sebenarnya dari penghargaan individu modern.
Kepada para wartawan dalam konferensi pers usai laga, Garcia mengecam daftar nominasi bergengsi itu dan menegaskan: "Ini lelucon bahwa dia bahkan tidak dinominasikan untuk Ballon d'Or. Dia adalah penentu kemenangan, itulah mengapa saya tidak percaya pada penghargaan-penghargaan ini. Dia melakukan segalanya."
Pencoretan memicu perdebatan luas
Absennya Raphinha dan rekan setimnya, Pedri, jelang gala ke-70 di London telah memicu perdebatan sengit, terutama karena pemain Brasil itu rutin menghadirkan aksi heroik penentu kemenangan. Sambil mengakui kualitas luar biasa pemuncak klasemen La Liga itu, Garcia sangat bangga pada para pemainnya, yang sempat unggul lebih dulu melalui Youssouf Fofana pada menit ke-19.
Meninjau standar luar biasa tim tamu sambil memuji penerapan instruksinya oleh skuadnya, Garcia menambahkan: "Barcelona bermain di level tertinggi, meskipun yang menarik bagi saya adalah Sevilla. Barca harus tampil dengan kemampuan terbaik mereka untuk mengalahkan kami hari ini. Saya bangga pada para pemain."
- Getty Images Sport
Jeda internasional menghentikan momentum
Jeda kompetisi domestik memberi Sevilla kesempatan yang sangat berharga untuk berkumpul kembali dan melakukan penyesuaian sebelum melanjutkan perburuan finis di empat besar. Sementara itu, Raphinha bepergian untuk bergabung dengan Brasil untuk laga-laga persahabatan internasional bergengsi melawan Australia dan India. Raksasa Catalan itu akan sangat berharap kapten talismanik mereka kembali dalam kondisi sepenuhnya bugar demi menjaga rekor kemenangan sempurna mereka di kompetisi domestik.
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