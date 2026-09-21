Meski melihat timnya menelan kekalahan kandang, Garcia tidak ragu memuji sang penyerang eksplosif yang meneror lini belakangnya sepanjang laga. Pelatih asal Spanyol itu menegaskan bahwa tidak dimasukkannya kapten Barcelona tersebut hanya semakin menguatkan keraguannya yang sudah lama ada terhadap kredibilitas sebenarnya dari penghargaan individu modern.

Kepada para wartawan dalam konferensi pers usai laga, Garcia mengecam daftar nominasi bergengsi itu dan menegaskan: "Ini lelucon bahwa dia bahkan tidak dinominasikan untuk Ballon d'Or. Dia adalah penentu kemenangan, itulah mengapa saya tidak percaya pada penghargaan-penghargaan ini. Dia melakukan segalanya."