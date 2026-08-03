'Ini langkah yang bagus untuknya!' - Jermaine Jenas mendesak bintang Newcastle senilai £60 juta, Lewis Hall, untuk bergabung dengan Manchester United

Mantan gelandang Newcastle Jenas meyakini kepindahan ke Manchester United akan menjadi langkah besar ke depan dalam karier Hall.

Berbicara kepada 10bet, Jenas memberikan penilaiannya: "Saya pikir ini langkah yang bagus untuk dia, sungguh. Dia menjalani dua tahun yang fantastis di Newcastle. Saya pikir jelas dia adalah penggemar berat Newcastle United setelah pindah ke sana dari Chelsea dan sebagainya, tetapi dia adalah salah satu pemain yang membuat orang melihat dan berkata bahwa dia mungkin seharusnya berada di Piala Dunia.

"Seperti yang saya katakan, dia menjalani tahun yang bagus dan solid; perkembangannya dari tahun ke tahun tampaknya terus menjadi semakin baik.

"Bagi klub seperti Manchester United untuk datang merekrutnya adalah langkah besar ke arah yang tepat, bukan hanya untuk United, karena dia konsisten dari pekan ke pekan, tetapi ini juga kehilangan besar bagi Newcastle, saya tidak akan bohong. Untuk dia dan karier pribadinya, ini adalah langkah yang bagus."