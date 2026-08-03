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'Ini langkah yang bagus untuknya!' - Jermaine Jenas mendesak bintang Newcastle senilai £60 juta, Lewis Hall, untuk bergabung dengan Manchester United
United memburu bek sayap Newcastle
Man Utd telah mengidentifikasi bek kiri Newcastle Hall sebagai target transfer utama untuk memberikan persaingan ketat bagi Shaw. Pemain berusia 21 tahun itu dikabarkan tertarik pindah ke Old Trafford setelah frustrasi di St James' Park menyusul pencoretannya dari skuad Piala Dunia 2026 Inggris. Meski enggan kehilangan aset berharganya, petinggi Newcastle bersedia mempertimbangkan tawaran pembuka di kisaran £60 juta setelah sang pemain ingin hengkang.
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Jenas mendukung kepindahan ke Old Trafford
Mantan gelandang Newcastle Jenas meyakini kepindahan ke Manchester United akan menjadi langkah besar ke depan dalam karier Hall.
Berbicara kepada 10bet, Jenas memberikan penilaiannya: "Saya pikir ini langkah yang bagus untuk dia, sungguh. Dia menjalani dua tahun yang fantastis di Newcastle. Saya pikir jelas dia adalah penggemar berat Newcastle United setelah pindah ke sana dari Chelsea dan sebagainya, tetapi dia adalah salah satu pemain yang membuat orang melihat dan berkata bahwa dia mungkin seharusnya berada di Piala Dunia.
"Seperti yang saya katakan, dia menjalani tahun yang bagus dan solid; perkembangannya dari tahun ke tahun tampaknya terus menjadi semakin baik.
"Bagi klub seperti Manchester United untuk datang merekrutnya adalah langkah besar ke arah yang tepat, bukan hanya untuk United, karena dia konsisten dari pekan ke pekan, tetapi ini juga kehilangan besar bagi Newcastle, saya tidak akan bohong. Untuk dia dan karier pribadinya, ini adalah langkah yang bagus."
Newcastle menghadapi musim panas penuh gejolak
Spekulasi transfer ini muncul di tengah gejolak besar di Newcastle setelah kepergian manajer Eddie Howe dan kepindahan Sandro Tonali ke Tottenham. Hall awalnya bergabung dengan Newcastle dengan status pinjaman dari Chelsea pada Agustus 2023 sebelum menuntaskan kesepakatan permanen senilai £28 juta pada musim panas berikutnya, dan menegaskan dirinya sebagai salah satu bek kiri paling konsisten di Premier League. Masa depannya yang belum pasti bertepatan dengan pencarian stabilitas oleh Newcastle, ketika pelatih kepala Al-Ahli Matthias Jaissle muncul sebagai kandidat terdepan untuk menggantikan Howe.
- Sports Press Photo
Ujian pembuka Liverpool menanti di depan
Newcastle akan mengawali kampanye Premier League mereka dengan ujian berat saat menjamu Liverpool pada 23 Agustus. Petinggi Newcastle harus segera menuntaskan penunjukan manajer baru dan menyelesaikan situasi transfer Hall sebelum bursa musim panas ditutup.
Bagi United, merekrut bek sayap baru tetap menjadi prioritas penting untuk mengelola beban Shaw yang rentan cedera dan mempersiapkan diri untuk sepak bola Liga Champions musim ini.
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