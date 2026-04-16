"Ini keterlaluan!" Lennart Karl membuat kesal penasihatnya, Michael Ballack, setelah Bayern mengalahkan Real Madrid

Dengan celana merah muda, jaket merah muda, topi merah muda (seperti Smurf), serta sepatu yang serasi, Karl berhasil menarik banyak perhatian. Padahal, wakil kapten Joshua Kimmich sebelumnya telah meminta para penggemar untuk datang ke stadion dengan mengenakan pakaian berwarna merah menjelang pertandingan besar ini.

"Dia pasti akan mendapat teguran di ruang ganti, saya yakin itu," kata Ballack menanggapi hal tersebut. Dia sendiri juga "pasti" akan mengirim pesan pribadi kepada Karl, tambahnya. Aleksandar Pavlovic menanggapi penampilan temannya itu dengan senyuman. "Kita tahu anak itu. Dia ingin menarik perhatian," kata gelandang tersebut: "Itu terlihat lagi hari ini. Biarkan saja dia melakukannya."

Hal yang tidak seharusnya dilakukan, namun tetap dilakukan Karl selama pertandingan: melewatkan sebagian besar pertandingan - termasuk gol balasan menjelang akhir babak pertama yang membuat skor menjadi 2-3. Karena saat itu Karl sudah meninggalkan posisinya. Tepatnya pada menit ke-39. Ia juga terlambat saat babak kedua dimulai dan baru muncul kembali di posisinya pada menit ke-52.

Karl sudah absen saat skor 5-0 di St. Pauli pada Sabtu lalu. Bayern belum mengumumkan berapa lama pelatih Vincent Kompany harus kehilangan pemain penyerang tersebut.