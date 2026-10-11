Gravenberch bisa dibilang pemain terbaik di lapangan selama satu jam di Anfield sebelum menerima kartu kuning kedua akibat pelanggaran terhadap Jeremy Doku. Namun, saat berbicara kepada Sky Sports, Carragher menilai kesalahan sebenarnya dari wasit Chris Kavanagh terjadi lebih awal, ketika ia memberi gelandang itu kartu kuning setelah melakukan tekel terhadap Elliot Anderson.

“Itu keputusan yang sangat buruk dari wasit,” kata Carragher. “Yang membuat saya kesal, awalnya dia tidak berniat memberikan kartu kuning. Dia baru memberikannya ketika mengira Anderson cedera. Itu tidak ada hubungannya dengan apakah sebuah pelanggaran patut diganjar kartu kuning atau tidak.”