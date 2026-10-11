Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Diterjemahkan oleh

“Ini keputusan yang mengejutkan!” Jamie Carragher kecam wasit setelah Ryan Gravenberch mendapat kartu merah saat melawan Manchester City

J. Carragher
R. Gravenberch
Liverpool
Liverpool vs Manchester City
Manchester City
Premier League

Jamie Carragher mengecam keras keputusan-keputusan wasit yang berujung pada kartu merah Ryan Gravenberch saat Liverpool menelan kekalahan mengecewakan 0-3 dari Manchester City di Liga Primer pada Minggu. Pengusiran kontroversial itu menjadi momen penentu dalam pertandingan yang sebelumnya berjalan seimbang, memicu kemerosotan drastis tuan rumah yang kemudian kebobolan tiga gol dalam waktu singkat.

  • Carragher kecam kartu kuning kontroversial

    Gravenberch bisa dibilang pemain terbaik di lapangan selama satu jam di Anfield sebelum menerima kartu kuning kedua akibat pelanggaran terhadap Jeremy Doku. Namun, saat berbicara kepada Sky Sports, Carragher menilai kesalahan sebenarnya dari wasit Chris Kavanagh terjadi lebih awal, ketika ia memberi gelandang itu kartu kuning setelah melakukan tekel terhadap Elliot Anderson.

    “Itu keputusan yang sangat buruk dari wasit,” kata Carragher. “Yang membuat saya kesal, awalnya dia tidak berniat memberikan kartu kuning. Dia baru memberikannya ketika mengira Anderson cedera. Itu tidak ada hubungannya dengan apakah sebuah pelanggaran patut diganjar kartu kuning atau tidak.”

  • Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Para pengamat kompak menentang keputusan wasit

    Pengamat lain mengungkapkan kekecewaan serupa dan menilai kartu kuning pertama itu sama sekali tidak beralasan. Roy Keane menyebut jalannya pertandingan berubah sepenuhnya setelah insiden tersebut, sementara Daniel Sturridge sepakat bahwa kartu kuning pertama itu konyol.

    Micah Richards juga tidak memahami keputusan Kavanagh. "Itu terlalu ringan. Bagaimana bisa itu diganjar kartu kuning? Saya tidak mengerti," kata Richards. Keane menambahkan: "Saya tidak paham bagaimana dia bisa mendapat kartu kuning karena itu. Setelahnya, jalannya pertandingan berubah sepenuhnya."

  • Liverpool yang bermain dengan 10 pemain benar-benar ambruk

    Sebelum kartu merah, Manchester City hanya mencatatkan xG 0,16, tetapi mereka memanfaatkan keunggulan jumlah pemain tanpa ampun setelah Liverpool bermain dengan 10 orang. Erling Haaland mencetak gol hanya dua menit 37 detik setelah kartu merah itu, lalu Doku dan Rayan Cherki menyusul untuk membawa skor menjadi 3-0.

    “Liverpool kesulitan menghadapi permainan fisik. Ada ruang di mana-mana. Liverpool tampak seperti kehilangan empat pemain akibat kartu merah. City mengendalikan permainan. Selama satu jam pertama, pertandingan berlangsung ketat,” jelas Keane mengenai keterpurukan Liverpool.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Apa langkah Liverpool selanjutnya?

    Liverpool harus segera bangkit setelah kekalahan telak di kandang membuat mereka turun ke peringkat kesembilan dengan sembilan poin. Mereka menghadapi ujian penting untuk bangkit di Liga Champions melawan LASK, sementara tim asuhan Enzo Maresca akan berusaha mempertahankan laju sempurna mereka di semua kompetisi saat menghadapi Paris Saint-Germain dalam laga Eropa berikutnya.

Champions League
LASK crest
LASK
LAS
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Champions League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG