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“Ini keputusan yang mengejutkan!” Jamie Carragher kecam wasit setelah Ryan Gravenberch mendapat kartu merah saat melawan Manchester City
Carragher kecam kartu kuning kontroversial
Gravenberch bisa dibilang pemain terbaik di lapangan selama satu jam di Anfield sebelum menerima kartu kuning kedua akibat pelanggaran terhadap Jeremy Doku. Namun, saat berbicara kepada Sky Sports, Carragher menilai kesalahan sebenarnya dari wasit Chris Kavanagh terjadi lebih awal, ketika ia memberi gelandang itu kartu kuning setelah melakukan tekel terhadap Elliot Anderson.
“Itu keputusan yang sangat buruk dari wasit,” kata Carragher. “Yang membuat saya kesal, awalnya dia tidak berniat memberikan kartu kuning. Dia baru memberikannya ketika mengira Anderson cedera. Itu tidak ada hubungannya dengan apakah sebuah pelanggaran patut diganjar kartu kuning atau tidak.”
- Getty Images Sport
Para pengamat kompak menentang keputusan wasit
Pengamat lain mengungkapkan kekecewaan serupa dan menilai kartu kuning pertama itu sama sekali tidak beralasan. Roy Keane menyebut jalannya pertandingan berubah sepenuhnya setelah insiden tersebut, sementara Daniel Sturridge sepakat bahwa kartu kuning pertama itu konyol.
Micah Richards juga tidak memahami keputusan Kavanagh. "Itu terlalu ringan. Bagaimana bisa itu diganjar kartu kuning? Saya tidak mengerti," kata Richards. Keane menambahkan: "Saya tidak paham bagaimana dia bisa mendapat kartu kuning karena itu. Setelahnya, jalannya pertandingan berubah sepenuhnya."
Liverpool yang bermain dengan 10 pemain benar-benar ambruk
Sebelum kartu merah, Manchester City hanya mencatatkan xG 0,16, tetapi mereka memanfaatkan keunggulan jumlah pemain tanpa ampun setelah Liverpool bermain dengan 10 orang. Erling Haaland mencetak gol hanya dua menit 37 detik setelah kartu merah itu, lalu Doku dan Rayan Cherki menyusul untuk membawa skor menjadi 3-0.
“Liverpool kesulitan menghadapi permainan fisik. Ada ruang di mana-mana. Liverpool tampak seperti kehilangan empat pemain akibat kartu merah. City mengendalikan permainan. Selama satu jam pertama, pertandingan berlangsung ketat,” jelas Keane mengenai keterpurukan Liverpool.
- Getty Images Sport
Apa langkah Liverpool selanjutnya?
Liverpool harus segera bangkit setelah kekalahan telak di kandang membuat mereka turun ke peringkat kesembilan dengan sembilan poin. Mereka menghadapi ujian penting untuk bangkit di Liga Champions melawan LASK, sementara tim asuhan Enzo Maresca akan berusaha mempertahankan laju sempurna mereka di semua kompetisi saat menghadapi Paris Saint-Germain dalam laga Eropa berikutnya.
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