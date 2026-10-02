AFP
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'Ini kemenangan besar' - Dan James puji karakter Wales saat Craig Bellamy mengamankan kemenangan pernyataan atas Norwegia
Kebangkitan penuh semangat mengakhiri rentetan tanpa kemenangan
Tuan rumah menunjukkan karakter luar biasa di Cardiff City Stadium untuk membalikkan keadaan dan meraih kemenangan besar pertama yang menjadi penanda era Bellamy atas lawan dengan peringkat lebih tinggi. Gol cepat Oscar Bobb sempat terlihat mengguncang Wales sebelum James menyamakan kedudukan tepat menjelang turun minum dengan menyambar umpan silang akurat Sorba Thomas. Kartu merah langsung Torbjorn Heggem dalam tiga puluh detik setelah babak kedua dimulai membuat Wales sepenuhnya menguasai laga, sehingga Neco Williams bisa melepaskan tendangan bebas melengkung yang indah dan memastikan kemenangan perdana bersejarah di Nations League A.
- Getty Images Sport
Winger memuji ketangguhan pertahanan tanpa henti
Pencetak gol James menekankan nilai dari penampilan penuh perlawanan ini dalam membangun kembali kepercayaan diri skuad di panggung internasional. Berbicara kepada BBC Match of the Day Wales, mantan penyerang Manchester United itu merefleksikan ketangguhan baru timnya: "Ini kemenangan yang sangat besar, membuat kami akhirnya meraih poin pertama di grup ini.
"Kami sangat kecewa setelah dua pertandingan pertama, terutama melawan Denmark, itu bukan benar-benar diri kami. Malam ini itu adalah kami, kami bertahan dengan baik dari depan, banyak orang mungkin sudah mencoret kami setelah gol pertama itu, tetapi sangat bagus bagi kami bisa mencetak gol sebelum turun minum dan itu memberi kami dorongan."
Menyoroti upaya kolektif di balik respons mereka, ia menambahkan: "Ini adalah kredit untuk staf dan para pemain karena mampu bangkit lagi setelah beberapa pertandingan pertama, para suporter juga luar biasa malam ini sehingga mereka benar-benar membantu kami."
Tekanan tinggi menghasilkan kebangkitan yang menentukan
Agresi berkelanjutan dengan inisiatif menyerang menjadi katalis bagi Wales untuk menghentikan rangkaian enam laga tanpa kemenangan di level internasional. Merefleksikan rangkaian counter-pressing yang berujung pada gol penyamanya, winger itu melanjutkan: "Saya sangat senang dengan gol itu. Kami ingin melakukan high press dan merebut kembali bola, dan kami belum benar-benar mendapatkan umpan terakhir, dan syukurlah kami melakukannya dan itu membawa kami kembali ke dalam pertandingan."
Menilai bagaimana tim asuhan Bellamy memanfaatkan keunggulan jumlah pemain mereka hingga peluit akhir, ia menyimpulkan: "Sejak saat itu kami tampil brilian, kami memulai babak kedua dengan baik dan kami memaksimalkan kartu merah itu, lalu persoalannya adalah apakah kami bisa terus menekan. Kami tidak benar-benar bisa mendapatkan gol ketiga itu, tetapi saya pikir kami bertahan dengan sangat brilian malam ini."
- Getty Images Sport
Kemenangan yang diraih dengan susah payah menghidupkan kembali ambisi di fase grup
Menetralisir ancaman berbahaya Erling Haaland memberi tim Bellamy cetak biru berharga saat mereka menjalani sisa kampanye di kasta tertinggi. Untuk menghindari ancaman degradasi di grup Nations League yang menantang, Wales harus mempertahankan disiplin bertahan ini. Keteguhan yang diperlihatkan di ibu kota Wales kini memberi dorongan penting jelang laga tandang berat melawan Denmark pada Minggu, 4 Oktober.
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