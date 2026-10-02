Pencetak gol James menekankan nilai dari penampilan penuh perlawanan ini dalam membangun kembali kepercayaan diri skuad di panggung internasional. Berbicara kepada BBC Match of the Day Wales, mantan penyerang Manchester United itu merefleksikan ketangguhan baru timnya: "Ini kemenangan yang sangat besar, membuat kami akhirnya meraih poin pertama di grup ini.

"Kami sangat kecewa setelah dua pertandingan pertama, terutama melawan Denmark, itu bukan benar-benar diri kami. Malam ini itu adalah kami, kami bertahan dengan baik dari depan, banyak orang mungkin sudah mencoret kami setelah gol pertama itu, tetapi sangat bagus bagi kami bisa mencetak gol sebelum turun minum dan itu memberi kami dorongan."

Menyoroti upaya kolektif di balik respons mereka, ia menambahkan: "Ini adalah kredit untuk staf dan para pemain karena mampu bangkit lagi setelah beberapa pertandingan pertama, para suporter juga luar biasa malam ini sehingga mereka benar-benar membantu kami."