Jakirovic tak bisa menyembunyikan rasa bangganya setelah melihat timnya berjuang meraih hasil imbang di London barat. Meski sempat tertinggal lebih dulu akibat gol Morgan Rogers, tim tamu merespons dengan brilian untuk berbalik unggul lewat dua gol Mohamed Belloumi, pertama dengan memanfaatkan kesalahan Jorrel Hato sebelum kemudian mencetak gol lewat upaya yang berbelok arah usai mengenai Levi Colwill. Meski Cole Palmer memberi assist kepada Joao Pedro untuk gol penyeimbang di babak kedua, Jakirovic tetap penuh pujian atas karakter yang ditunjukkan para pemainnya saat menghadapi salah satu tim raksasa liga.

"Saya merasa senang. Kami harus bahagia. Ini hasil yang sangat besar bagi kami," kata Jakirovic kepada BBC Sport setelah pertandingan. Macan menikmati awal yang luar biasa di kampanye baru ini, dan hasil terbaru ini semakin menegaskan status mereka sebagai paket kejutan pada awal musim di divisi ini. "Kami meraih satu poin dalam pertandingan yang sangat menuntut. Delapan poin melawan lawan-lawan yang sangat sulit. Kami harus terus seperti ini."