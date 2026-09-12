Getty Images Sport
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'Ini hasil yang sangat besar' - Sergej Jakirovic memuji penampilan Hull City setelah hasil imbang mendebarkan melawan Chelsea
Jakirovic senang dengan raihan satu poin di Stamford Bridge
Jakirovic tak bisa menyembunyikan rasa bangganya setelah melihat timnya berjuang meraih hasil imbang di London barat. Meski sempat tertinggal lebih dulu akibat gol Morgan Rogers, tim tamu merespons dengan brilian untuk berbalik unggul lewat dua gol Mohamed Belloumi, pertama dengan memanfaatkan kesalahan Jorrel Hato sebelum kemudian mencetak gol lewat upaya yang berbelok arah usai mengenai Levi Colwill. Meski Cole Palmer memberi assist kepada Joao Pedro untuk gol penyeimbang di babak kedua, Jakirovic tetap penuh pujian atas karakter yang ditunjukkan para pemainnya saat menghadapi salah satu tim raksasa liga.
"Saya merasa senang. Kami harus bahagia. Ini hasil yang sangat besar bagi kami," kata Jakirovic kepada BBC Sport setelah pertandingan. Macan menikmati awal yang luar biasa di kampanye baru ini, dan hasil terbaru ini semakin menegaskan status mereka sebagai paket kejutan pada awal musim di divisi ini. "Kami meraih satu poin dalam pertandingan yang sangat menuntut. Delapan poin melawan lawan-lawan yang sangat sulit. Kami harus terus seperti ini."
- Getty Images Sport
Merefleksikan peluang-peluang yang terlewat
Hull City yang baru promosi menikmati start luar biasa dalam kembalinya mereka ke Premier League, tetap tak terkalahkan sepanjang rangkaian awal yang impresif. The Tigers memulai kampanye mereka dengan kemenangan mengejutkan 2-0 atas Manchester United, disusul kemenangan susah payah 1-0 melawan Coventry City dan hasil imbang tanpa gol kontra Aston Villa, sebelum mengamankan satu poin berharga lagi saat menghadapi Chelsea.
"Kami unggul 2-1 saat turun minum dan kami punya peluang 100 persen lewat McBurnie, tetapi penyelamatan Martinez sangat luar biasa," jelas Jakirovic. Bos Hull itu juga mencatat bahwa peningkatan dalam bertahan masih dibutuhkan jika mereka ingin mempertahankan momentum ini di puncak klasemen. "Kami harus mengontrol permainan dengan lebih baik di dalam kotak penalti karena kami bisa menghentikan ini [gol Chelsea]. Kami punya peluang luar biasa untuk Cho, Martinez kembali melakukan penyelamatan. Pemain terbaik pertandingan."
Kekhawatiran atas cedera Nobel Mendy
Hasil positif itu sedikit dibayangi oleh cedera yang mengkhawatirkan pada Nobel Mendy, yang terpaksa ditarik keluar setelah mengalami benturan. Bek tersebut tampak jelas kesulitan saat meninggalkan lapangan, dan Jakirovic mengonfirmasi setelah peluit akhir bahwa sang pemain dibawa untuk pemeriksaan medis lebih lanjut.
Memberikan kabar terbaru mengenai kondisi bek itu, sang manajer berkata: "Ia pergi ke rumah sakit untuk menjalani pemindaian. Ia pusing dan linglung. Kita lihat nanti. Ini gegar otak 100 persen."
- Getty Images Sport
Chelsea kembali tersandung di bawah asuhan Xabi Alonso
Sementara itu, Chelsea terus tersendat di liga setelah kekalahan 2-1 dari Arsenal akhir pekan lalu. Meski mengawali musim dengan gemilang di bawah manajer baru Xabi Alonso, yang membuat Chelsea memenangi dua pertandingan pembuka, mereka gagal membawa momentum dari kemenangan dramatis 6-3 atas Leeds United pada putaran ketiga Piala Liga hari Rabu ke laga hari Sabtu.
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