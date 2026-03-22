"Ini hari yang menyedihkan" - Cristian Romero angkat bicara saat "musim buruk" Tottenham berlanjut dengan kekalahan dari Nottingham Forest
Kekhawatiran Tottenham akan degradasi semakin memuncak setelah kekalahan dari Forest
Performa buruk Spurs berlanjut pada hari Minggu saat mereka menelan kekalahan 3-0 dari Forest. Dengan tiga tim yang akan terdegradasi di akhir musim, hasil yang merugikan ini membuat mereka terjebak dalam pertarungan untuk menghindari degradasi. Berada di peringkat ke-17 dengan 30 poin dari 31 pertandingan, mereka berada sangat dekat dengan zona degradasi. Lawan yang mengalahkan mereka naik ke peringkat ke-16 dengan 32 poin, menciptakan jarak yang krusial. Sementara itu, West Ham United terpuruk di peringkat ke-18 dengan 29 poin. Burnley dan Wolves tertinggal lebih jauh dengan masing-masing 20 dan 17 poin.
Romero mengakui kesalahannya atas musim yang buruk
Dalam wawancara dengan Sky Sports, Romero tidak menyembunyikan kekecewaannya yang mendalam. Dengan jujur dan blak-blakan menilai situasi sulit yang dihadapi klub saat ini, sang bek menyatakan: "Musim ini berat, terutama saat ini. Hasil yang sangat buruk lagi bagi kami, kekalahan kandang lagi. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para penggemar atas dukungan mereka hari ini dan setiap hari karena mereka tetap bersama kami. Situasinya sulit, tapi yang terpenting sekarang adalah bermain seolah-olah ini adalah final. Ini musim yang buruk, jelas tanggung jawab utama ada pada saya."
Hari yang berat membuat kapten tetap optimis
Melanjutkan refleksinya mengenai pertandingan yang mengecewakan itu, sang kapten menyoroti perbedaan mencolok dengan penampilan gemilang mereka di ajang Eropa baru-baru ini. Ia menambahkan: "Bagi saya, yang pertama adalah saat kami bermain di sini melawan Atlético Madrid dan itu adalah pertandingan yang fantastis. Di babak pertama kami bermain bagus, tapi di babak kedua kami kehilangan kepercayaan diri dan sering kehilangan bola. Ini menyakitkan, ini hari yang menyedihkan, tapi yang terpenting adalah fokus ke tim nasional lalu kembali ke sini untuk tujuh pertandingan terakhir." Ia menyadari kebutuhan mendesak untuk memulihkan diri selama jeda internasional.
Bagaimana kelanjutan pertarungan untuk menghindari degradasi?
Setelah jeda, Spurs harus menghadapi tujuh pertandingan krusial untuk mempertahankan status mereka di kasta tertinggi. Jadwal pertandingan terdekat mereka meliputi lawatan ke Sunderland dan laga kandang melawan Brighton, sebelum bertandang ke markas Wolves yang berada di dasar klasemen. Sementara itu, West Ham menjamu Wolves dan bertandang ke Crystal Palace, berusaha keras mengumpulkan poin untuk keluar dari tiga terbawah sebelum menghadapi ujian berat melawan Arsenal dan Newcastle United. Forest, yang saat ini berada tepat di atas zona degradasi, akan menjalani laga kandang yang berat melawan Aston Villa yang sedang dalam performa bagus, dilanjutkan dengan Burnley. Dengan hanya tujuh pertandingan tersisa, pertarungan sengit antara tim-tim yang sedang berjuang ini tampaknya akan berlangsung hingga akhir musim.
