"Ini hanya lelucon 1 April" - Rudi Garcia dan timnas Belgia geram setelah FIFA mengizinkan bintang USMNT Folarin Balogun untuk menghadapi Red Devils

Berikut adalah pernyataan Belgia terkait keputusan FIFA:



"Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belgia (RBFA) merasa terkejut dengan keputusan FIFA yang menyatakan bahwa pemain Amerika Serikat yang sedang menjalani skorsing, Folarin Balogun, memenuhi syarat untuk bermain dalam pertandingan Amerika Serikat–Belgia pada Senin, 6 Juli pukul 17.00 (waktu Seattle).

FIFA mendasarkan keputusannya pada Pasal 27 Kode Disiplin FIFA. Ketentuan ini menyatakan bahwa Komite Disiplin FIFA dapat memutuskan untuk menangguhkan pelaksanaan sanksi disiplin yang telah dijatuhkan sebelumnya.

Namun, Pasal 66.4 dari Kode Disiplin FIFA yang sama secara jelas mengatur bahwa kartu merah (pengusiran) secara otomatis mengakibatkan skorsing untuk pertandingan berikutnya tim tersebut, sebagaimana telah terjadi pada semua kartu merah yang dikeluarkan sebelumnya selama Piala Dunia FIFA ini.



Selain itu, dan terlepas dari hal di atas, keputusan tersebut bertentangan langsung dengan ketentuan Peraturan Kompetisi Piala Dunia FIFA 2026, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10.5:

"Jika seorang pemain atau ofisial tim dikeluarkan dari lapangan akibat kartu merah langsung atau tidak langsung (kartu kuning kedua), mereka secara otomatis akan diskors dari pertandingan berikutnya timnya. Selain itu, sanksi tambahan dapat dijatuhkan."

Sifat otomatis dari skorsing tersebut juga secara eksplisit ditegaskan kembali dalam Surat Edaran Piala Dunia FIFA 2026 Nomor 16, yang telah didistribusikan kepada semua asosiasi anggota peserta pada tanggal 12 Mei 2026.

Aturan yang sama diulang pada setiap Rapat Koordinasi Pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 sebelum setiap pertandingan dan dimasukkan dalam semua presentasi lokakarya Piala Dunia FIFA 2026.

Untuk menjamin hak-hak sah semua tim peserta dan melindungi prinsip-prinsip dasar fair play dalam olahraga kami, baik pada Piala Dunia FIFA ini maupun pada edisi-edisi turnamen mendatang, RBFA sedang menyelidiki semua opsi yang mungkin."