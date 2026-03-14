"Ini gila!" - Vincent Kompany yang marah menuntut penjelasan atas kartu merah yang diterima Luis Diaz saat Bayern Munich yang hanya bermain dengan sembilan pemain bermain imbang melawan Bayer Leverkusen
Kekacauan di BayArena
Sore itu bagaikan naik rollercoaster bagi Diaz, yang masuk dari bangku cadangan untuk menyamakan kedudukan setelah Leverkusen unggul pada menit ke-69. Golnya membantu Bayern menyelamatkan satu poin, setelah tim tersebut kesulitan sejak Jackson mendapat kartu merah yang tak terbantahkan pada babak pertama. Namun, pertandingan berubah menjadi buruk ketika wasit mengeluarkan kartu kuning pada menit ke-84, menuduh Diaz melakukan simulasi meskipun hanya ada kontak ringan dengan kaki kiper saat sang pemain sayap mencoba melewatinya.
Hasil imbang ini membuat Bayern tetap bersaing di puncak klasemen, namun dampak dari keputusan wasit diperkirakan akan terus bergulir. Dengan Jackson dan Diaz kini menghadapi sanksi skorsing, Kompany harus merombak susunan pemainnya untuk pertandingan mendatang sementara klub terus mencerna sore yang kontroversial di North Rhine-Westphalia.
Kompany mengecam keputusan yang 'gila'
"Yang paling parah itu Lucho Díaz! Kenapa dia dapat kartu kuning-merah, tak ada seorang pun di stadion yang tahu hari ini. Ini gila," kata Kompany kepada DAZN setelah peluit akhir dibunyikan. Pelatih asal Belgia itu kebingungan dengan keputusan wasit, terutama karena Díaz tampaknya tidak meminta penalti setelah terjadi kontak. Pemain sayap itu sudah mendapat kartu kuning sejak menit ke-74 akibat insiden tendangan tinggi.
Kompany terus menuntut jawaban mengenai logika di balik kartu kuning kedua tersebut, yang akan membuat pemain Kolombia itu diskors untuk pertandingan berikutnya. "Itu menyakitkan, tentu saja. Dia diskors untuk pertandingan berikutnya. Seseorang harus menjelaskan kepada saya mengapa itu dianggap pelanggaran yang layak mendapat kartu kuning pada fase ini," tambahnya. Ketidakpercayaan sang manajer disuarakan pula oleh para pemainnya, yang merasa wasit telah salah menafsirkan niat sang penyerang di momen-momen penuh tekanan dalam pertandingan tersebut.
Eberl mengungkap pengakuan wasit setelah pertandingan
Direktur olahraga Bayern, Max Eberl, memberikan pernyataan mengejutkan setelah pertandingan, dengan menyatakan bahwa wasit Christian Dingert mengakui kesalahannya setelah meninjau tayangan ulang. "Saya baru saja berbicara dengan Bapak Dingert. Semuanya baik-baik saja, percakapannya berjalan lancar. Dia juga mengatakan bahwa itu bukanlah pelanggaran yang layak mendapat kartu kuning-merah," ungkap Eberl. Namun, pengakuan tersebut tak banyak menenangkan petinggi Bayern mengingat dampak keputusan tersebut terhadap hasil akhir pertandingan.
Eberl mengakui kejujuran wasit tersebut, tetapi menekankan bahwa koreksi setelah kejadian sudah tidak berguna lagi. "Bagi dia, itu jelas-jelas diving selama pertandingan, tetapi dia telah melihat rekaman video dan mengatakan bahwa itu bukan kartu kuning-merah. Sangat terhormat, tetapi itu sama sekali tidak membantu kami," jelas direktur tersebut. Karena insiden tersebut melibatkan kartu kuning kedua dan bukan kartu merah langsung, VAR tidak dapat campur tangan dan membatalkan keputusan di lapangan sesuai dengan protokol yang berlaku.
Pandangan para pemain mengenai aksi diving tersebut
Ruang ganti Bayern bersatu dalam membela Diaz, dengan banyak yang menyoroti bahwa sang pemain berusaha keras untuk tetap berdiri. Jonathan Tah mencatat tidak adanya "akting" dari rekan setimnya itu, sambil berkata: "Dia langsung bangkit. Ya, dia terjatuh. Dia bahkan sedikit tersenggol. Tapi dia langsung bangkit. Dia tidak membuat keributan, tidak berpura-pura. Dan itulah mengapa saya bertanya-tanya mengapa mereka menganggapnya diving, bereaksi seolah-olah dia berpura-pura."
Bek lainnya, Josip Stanisic, juga merasa hukuman tersebut terlalu keras mengingat kontak jelas dilakukan oleh Blaswich. "Dia tahu dia sudah mendapat kartu kuning, dan kemudian langsung diberi kartu kuning lagi hingga kartu merah, menurut saya itu terlalu keras, terutama karena dia menabraknya. Jika itu diving yang benar-benar jelas, saya juga akan mengatakan: kamu tidak boleh melakukannya seperti itu, tapi dia menabraknya dan kamu bisa melihatnya," katanya. Gelandang andalan Joshua Kimmich bahkan lebih blak-blakan, dengan menyatakan bahwa insiden tersebut "sama sekali bukan" sebuah diving.
