"Ini gila!" - Vincent Kompany yang marah menuntut penjelasan atas kartu merah yang diterima Luis Diaz saat Bayern Munich yang hanya bermain dengan sembilan pemain bermain imbang melawan Bayer Leverkusen

Sore itu bagaikan naik rollercoaster bagi Diaz, yang masuk dari bangku cadangan untuk menyamakan kedudukan setelah Leverkusen unggul pada menit ke-69. Golnya membantu Bayern menyelamatkan satu poin, setelah tim tersebut kesulitan sejak Jackson mendapat kartu merah yang tak terbantahkan pada babak pertama. Namun, pertandingan berubah menjadi buruk ketika wasit mengeluarkan kartu kuning pada menit ke-84, menuduh Diaz melakukan simulasi meskipun hanya ada kontak ringan dengan kaki kiper saat sang pemain sayap mencoba melewatinya.

Hasil imbang ini membuat Bayern tetap bersaing di puncak klasemen, namun dampak dari keputusan wasit diperkirakan akan terus bergulir. Dengan Jackson dan Diaz kini menghadapi sanksi skorsing, Kompany harus merombak susunan pemainnya untuk pertandingan mendatang sementara klub terus mencerna sore yang kontroversial di North Rhine-Westphalia.