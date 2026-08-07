Bagi Bronze, motivasi untuk mendukung langkah seradikal itu berakar pada keinginan untuk meninggalkan olahraga ini dalam kondisi yang lebih baik daripada saat ia menemukannya. Ia berpendapat bahwa perjuangan melawan kepemilikan saham investasi swasta bukan hanya soal politik saat ini; ini tentang warisan olahraga tersebut untuk beberapa dekade ke depan. "Ini untuk masa depan permainan ini dan bukan hanya untuk saya hari ini dan besok. Ini untuk semua anak perempuan kecil atau anak laki-laki kecil yang datang setelah kami untuk memastikan bahwa mereka berada di tempat yang baik ketika permainan ini terus berkembang dalam beberapa dekade ke depan, bukan hanya besok."

Visi jangka panjang ini menyoroti tren yang terus berkembang berupa aktivisme atlet dalam sepakbola perempuan, ketika para pemain kerap berada di garis depan perjuangan untuk kondisi dan tata kelola yang lebih baik. Desakan Bronze bahwa boikot ini "untuk masa depan" menjadi seruan bagi rekan-rekan setimnya dan para pemain lain di seluruh benua. Ini terjadi bahkan setelah FIFA mundur dari rencana kontroversialnya dan Infantino menyampaikan permintaan maaf atas "kesalahan-kesalahannya"; namun, UEFA mengonfirmasi dalam sebuah pernyataan pada Kamis bahwa boikot itu masih tetap menjadi opsi.