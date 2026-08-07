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England v Spain - FIFA Women's World Cup 2027 QualifierGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Diterjemahkan oleh

'Ini demi masa depan' - bintang Inggris Lucy Bronze tetap teguh soal potensi boikot Piala Dunia UEFA

L. Bronze
Chelsea FC Women
England
WSL
World Cup
World Cup

Bek andalan Inggris Lucy Bronze memberikan dukungan kuat terhadap potensi boikot UEFA terhadap kompetisi FIFA, dengan menegaskan bahwa tindakan drastis diperlukan untuk menjaga integritas olahraga ini dalam jangka panjang. Bek Chelsea itu meyakini bahwa berpegang pada prinsip kolektif lebih penting daripada partisipasi langsung di turnamen-turnamen internasional besar.

  • Prinsip-prinsip di balik boikot

    Lanskap sepakbola internasional tetap tegang ketika asosiasi anggota Eropa mempertimbangkan kemungkinan boikot total terhadap ajang yang disahkan FIFA. Sikap ini muncul setelah presiden FIFA Gianni Infantino mengusulkan penjualan saham di berbagai kompetisi kepada investor swasta, sebuah langkah yang mendapat perlawanan keras dari 55 negara anggota UEFA.

    Bronze, berbicara dalam tur pramusim Chelsea di Selandia Baru, menegaskan bahwa para pemain siap menindaklanjuti protes tersebut jika itu demi kebaikan yang lebih besar. "Saya pikir para pemain yang tampil di kompetisi-kompetisi itu, para pemain Eropa, kami berpegang pada keyakinan kami dan pada apa yang benar untuk permainan kami," ujarnya.

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  • England Women Training Session & Press ConferenceGetty Images Sport

    Dampak pada turnamen junior dan senior

    Dampak langsung dari boikot semacam itu akan paling terasa di sepak bola putri, dengan sejumlah turnamen bergengsi sudah menanti di depan mata. Piala Dunia Wanita U-20 FIFA dijadwalkan dimulai pada 5 September, dan ajang itu menghadirkan kontingen Eropa yang kuat, termasuk Inggris, Prancis, Italia, Portugal, Spanyol, dan tuan rumah Polandia.

    Bronze mengakui betapa seriusnya situasi tersebut, tetapi tetap fokus pada perspektif yang lebih luas. "Dan jika itu berarti memboikot kompetisi, maka itu harus terjadi," jelasnya, menegaskan bahwa ancaman untuk mundur bukan sekadar gertakan kosong. Komentar bek tersebut menunjukkan adanya barisan yang solid di antara para pemain elite Eropa yang kian khawatir dengan arah FIFA dalam menjalankan sepak bola.

  • Melindungi generasi berikutnya

    Bagi Bronze, motivasi untuk mendukung langkah seradikal itu berakar pada keinginan untuk meninggalkan olahraga ini dalam kondisi yang lebih baik daripada saat ia menemukannya. Ia berpendapat bahwa perjuangan melawan kepemilikan saham investasi swasta bukan hanya soal politik saat ini; ini tentang warisan olahraga tersebut untuk beberapa dekade ke depan. "Ini untuk masa depan permainan ini dan bukan hanya untuk saya hari ini dan besok. Ini untuk semua anak perempuan kecil atau anak laki-laki kecil yang datang setelah kami untuk memastikan bahwa mereka berada di tempat yang baik ketika permainan ini terus berkembang dalam beberapa dekade ke depan, bukan hanya besok."

    Visi jangka panjang ini menyoroti tren yang terus berkembang berupa aktivisme atlet dalam sepakbola perempuan, ketika para pemain kerap berada di garis depan perjuangan untuk kondisi dan tata kelola yang lebih baik. Desakan Bronze bahwa boikot ini "untuk masa depan" menjadi seruan bagi rekan-rekan setimnya dan para pemain lain di seluruh benua. Ini terjadi bahkan setelah FIFA mundur dari rencana kontroversialnya dan Infantino menyampaikan permintaan maaf atas "kesalahan-kesalahannya"; namun, UEFA mengonfirmasi dalam sebuah pernyataan pada Kamis bahwa boikot itu masih tetap menjadi opsi.

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  • England Women Training Session & Press ConferenceGetty Images Sport

    Jalan menuju Piala Dunia 2027

    Taruhannya hanya akan semakin besar seiring berlanjutnya proses kualifikasi Piala Dunia Wanita 2027 di Brasil. Pada Oktober, Inggris, Irlandia Utara, Skotlandia, Wales, dan Republik Irlandia semuanya dijadwalkan tampil dalam laga kualifikasi penting. Jika boikot UEFA dipertahankan, tim-tim ini tidak akan tampil di play-off, yang secara efektif mengakhiri harapan mereka untuk mencapai putaran final.

    Kehilangan talenta terbaik Eropa akan membuat FIFA memiliki produk yang jauh menurun dan dapat menyebabkan retakan permanen dalam hubungan antara Zurich dan Nyon. Retakan ini akan langsung terasa di sepak bola kelompok usia, dengan Piala Dunia Wanita U-17 juga dijadwalkan berlangsung di Maroko pada Oktober. Namun, pesan dari kubu Inggris tetap jelas: integritas olahraga ini tidak untuk dijual.