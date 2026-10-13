Suasana penuh canda dan saling ledek di CBS Sports Golazo mencapai puncak baru dalam sebuah siaran baru-baru ini ketika Scott memutuskan untuk menyindir Richards. Saat memperkenalkan panel bertabur bintang, Scott lebih dulu menyebut deretan prestasi luar biasa Thierry Henry, termasuk gelar Piala Dunia, Piala Eropa, Liga Champions, Liga Primer, dan La Liga. Ia kemudian beralih ke Jamie Carragher, yang sepanjang kariernya meraih gelar Liga Champions, Piala UEFA, Piala FA, dan Piala Liga.

Namun, suasana berubah drastis saat tiba giliran mantan bek kanan Manchester City itu diperkenalkan. Scott tanpa sungkan menyoroti perbedaan jumlah trofi di antara ketiga pengamat tersebut sebelum menyinggung persoalan hukum yang membayangi Stadion Etihad. Cuplikan percakapan itu segera viral setelah penonton bereaksi terhadap keberanian lelucon tersebut. Banyak yang mencatat bahwa Richards sempat terdiam mendengar sindiran tajam sang pembawa acara.



