Action Plus
Diterjemahkan oleh
“Ini canggung, ya?” Kate Scott menyindir Micah Richards dengan kocak soal dakwaan terkait keuangan Man City
Perkenalan yang brutal membuat Richards tercengang
Suasana penuh canda dan saling ledek di CBS Sports Golazo mencapai puncak baru dalam sebuah siaran baru-baru ini ketika Scott memutuskan untuk menyindir Richards. Saat memperkenalkan panel bertabur bintang, Scott lebih dulu menyebut deretan prestasi luar biasa Thierry Henry, termasuk gelar Piala Dunia, Piala Eropa, Liga Champions, Liga Primer, dan La Liga. Ia kemudian beralih ke Jamie Carragher, yang sepanjang kariernya meraih gelar Liga Champions, Piala UEFA, Piala FA, dan Piala Liga.
Namun, suasana berubah drastis saat tiba giliran mantan bek kanan Manchester City itu diperkenalkan. Scott tanpa sungkan menyoroti perbedaan jumlah trofi di antara ketiga pengamat tersebut sebelum menyinggung persoalan hukum yang membayangi Stadion Etihad. Cuplikan percakapan itu segera viral setelah penonton bereaksi terhadap keberanian lelucon tersebut. Banyak yang mencatat bahwa Richards sempat terdiam mendengar sindiran tajam sang pembawa acara.
- Getty
Richards dibuat malu oleh perkenalan yang menohok
Cuplikan percakapan itu dengan cepat viral. Para penonton bereaksi terhadap kelancangan lelucon tersebut, dan banyak yang menyoroti bagaimana Richards sempat terdiam mendengar sindiran tajam sang pembawa acara. "Lalu... ini canggung, bukan? Prestasinya ternyata lebih sedikit daripada siapa pun di panel ini. Untuk saat ini, dia masih berstatus juara Liga Primer dan Piala FA... sampai dia harus mengembalikan medali-medalinya kepada seseorang di Stoke atau Manchester United. Apa yang akan dia menangi berikutnya, kawan-kawan? Big Meeks... Micah Richards!" seru Scott. Momen itu direkam dan dibagikan oleh akun media sosial resmi CBS Sports Golazo, tempat para penggemar menyebut perkenalan tersebut sangat pedas.
Konteks dakwaan terkait keuangan
Pernyataan tajam Scott merujuk langsung pada sengketa hukum yang telah berlangsung lama antara Manchester City dan Premier League. Persoalan ini mulai berkembang serius pada Februari 2023, ketika liga secara resmi mendakwa klub tersebut atas lebih dari 100 dugaan pelanggaran peraturan keuangannya. Dugaan tersebut mencakup berbagai hal dalam periode sembilan tahun antara 2009 dan 2018, bertepatan dengan masa ketika Richards menjadi pemain reguler di tim utama City.
Investigasi liga berfokus pada beberapa aspek utama, termasuk keakuratan informasi keuangan yang diberikan kepada pihak berwenang serta perincian gaji pemain dan manajer. Selain itu, klub tersebut dituduh tidak bekerja sama dalam investigasi Premier League selama beberapa tahun. Meski City konsisten membantah melakukan kesalahan, banyaknya dakwaan menjadikan perkara ini salah satu kasus hukum paling signifikan dalam sejarah sepakbola Inggris dan membayangi dominasi mereka di kompetisi domestik.
- AFP
Medali Richards jadi bahan lelucon Manchester City
Richards, yang menjalani satu dekade sukses bersama klub itu antara 2005 dan 2015, merupakan bagian penting dari skuad yang menjuarai Piala FA pada 2011 dan meraih gelar bersejarah Liga Primer pada musim 2011-12. Karena medali-medalinya diraih pada periode yang kini tengah diselidiki, ia kerap menjadi sasaran lelucon tentang kemungkinan pencabutan gelar. Meski komentar Scott dilontarkan sebagai gurauan, komentar itu mencerminkan ketidakpastian nyata yang menyelimuti pencapaian klub tersebut sejak dakwaan pertama kali diumumkan.
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