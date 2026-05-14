"Ini bukanlah keputusan yang diambil dengan mudah" - Laura Hilven, istri Leandro Trossard, mengonfirmasi perpisahannya dengan bintang Arsenal tersebut setelah tujuh tahun menikah
Akhir dari kemitraan jangka panjang
Spekulasi mengenai hubungan pasangan tersebut semakin memanas setelah Hilven menghapus semua jejak sang bintang Arsenal dari akun media sosialnya, termasuk foto-foto pernikahan dan gambar-gambar dari perjalanan mewah mereka ke Wimbledon. Wanita berusia 33 tahun itu juga sudah tidak lagi mengenakan cincin kawinnya dalam postingan publik sejak bulan Desember. Pasangan asal Belgia ini, yang menikah pada 2019, telah menjadi bagian penting dari komunitas Arsenal sejak kepindahan Trossard dari Brighton pada 2022.
Keputusan yang disepakati secara damai telah dicapai secara tertutup
Dalam pernyataan yang penuh emosi yang dibagikan di Instagram, Hilven secara langsung menanggapi perpisahan tersebut untuk menjelaskan kronologi situasi rumah tangga mereka. Ia menulis: “Dengan cinta, perhatian, dan rasa hormat yang mendalam satu sama lain, kami telah mengambil keputusan yang sangat sulit untuk berpisah secara baik-baik. Ini bukanlah keputusan yang diambil dengan enteng. Sebenarnya, kami sudah berpisah sejak beberapa waktu lalu, dan selama periode itu kami telah mengambil jarak dan waktu yang diperlukan untuk menghadapi hal ini secara pribadi dan bijaksana.”
Mengutamakan keluarga
Terlepas dari gejolak pribadi yang dialami, pernyataan tersebut menekankan komitmen yang tak tergoyahkan terhadap kedua anak mereka serta rasa saling menghormati atas perjalanan panjang yang telah mereka lalui bersama. Hilven menambahkan: “Keputusan kami didasari oleh saling pengertian dan keinginan bersama untuk menciptakan masa depan yang paling sehat dan bahagia bagi semua pihak yang terlibat. Yang terpenting, kami adalah dan akan selalu menjadi orang tua yang penuh kasih sayang bagi kedua anak kami yang cantik. Kami dengan hormat memohon belas kasih, pengertian, dan privasi selama masa transisi yang sangat pribadi ini. Dengan cinta, Laura.”
Fokus pada perebutan gelar
Trossard tampaknya tetap fokus di lapangan meski tengah menghadapi perubahan dalam kehidupan pribadinya; baru-baru ini ia mencetak gol penentu dalam kemenangan krusial Arsenal 1-0 atas West Ham United. Saat The Gunners memasuki fase akhir persaingan gelar Liga Premier yang ketat, ketangguhan mental sang penyerang akan diuji selama dua pertandingan liga terakhir klub dan final Liga Champions mendatang melawan Paris Saint-Germain di Budapest. Dengan keunggulan dua poin di puncak klasemen Liga Premier, Trossard tetap menjadi sosok kunci dalam rencana Mikel Arteta untuk meraih gelar ganda bersejarah.