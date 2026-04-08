Dengan demikian, Toure akan jauh lebih murah daripada rekan senegaranya dari Pantai Gading, Yan Diomande, yang bermain untuk RB Leipzig. Pemain berusia 19 tahun itu sudah secara terbuka memimpikan pindah ke Anfield Road, dan minat tersebut konon bersifat timbal balik. Namun, Leipzig tampaknya baru akan bersedia melepas Diomande jika tawaran mencapai sekitar 100 juta euro; pemain tersebut harus absen dalam laga persahabatan Pantai Gading melawan Skotlandia akibat cedera bahu.

Selain itu, Toure sebagai pemain kaki kiri yang bisa bergerak ke dalam dari sayap kanan dengan kecepatan luar biasa dan menciptakan ancaman gol, akan lebih cocok dengan profil penerus Salah. Seberapa siap Hoffenheim untuk menjual pemain pada musim panas ini juga bergantung pada apakah TSG dapat lolos ke Liga Champions. Jika tim yang saat ini berada di peringkat kelima klasemen gagal melakukannya, kemungkinan besar mereka akan lebih berupaya menjual aset berharga seperti Toure atau penyerang Fisnik Asllani dengan harga yang menguntungkan.

Toure berpotensi meningkatkan nilai pasarnya lebih jauh lagi di Piala Dunia musim panas ini. Bersama Pantai Gading, ia akan menghadapi Jerman di fase grup, sementara lawan lain di babak penyisihan grup adalah Ekuador dan Curacao. Hingga saat ini, pemain Hoffenheim yang beberapa minggu lalu dikaitkan dengan FC Bayern München dan juga dikabarkan menarik minat FC Arsenal atau Manchester United ini telah tampil dalam lima pertandingan internasional (dua gol). Pada Piala Afrika sekitar pergantian tahun, ia bukan pemain inti, namun mampu tampil meyakinkan dalam tiga penampilan singkat sebagai pemain pengganti dan mencetak dua gol.