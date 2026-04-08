Menurut laporan Sport Bild, Toure termasuk dalam daftar kandidat utama yang dipertimbangkan oleh juara Liga Inggris tersebut dalam pencarian pengganti superstar Mohamed Salah yang akan hengkang pada musim panas nanti.
Ini bukan soal Yan Diomande! FC Liverpool tampaknya mengincar bintang muda yang harganya jauh lebih terjangkau dari Bundesliga sebagai pengganti Mohamed Salah
Para pemandu bakat Liverpool dilaporkan telah berada di lokasi pada akhir Maret, saat Toure bersama timnas Pantai Gading bertanding dalam laga persahabatan melawan Skotlandia (1-0) di stadion rival sekota The Reds, FC Everton. Dalam pertandingan tersebut, pemain berusia 20 tahun itu berhasil memukau para pemandu bakat, terutama berkat ketangguhannya dalam merebut bola dan daya tahan fisiknya.
Kekuatan terbesar pemain Hoffenheim ini tentu saja adalah kecepatannya yang luar biasa, yang tampaknya sudah beberapa kali disaksikan langsung oleh Liverpool. Menurut Sport Bild, para pemandu bakat The Reds saat ini hampir setiap minggu menonton pertandingan Toure untuk mengamatinya lebih dekat.
Toure, yang pindah dari Hammarby IF di Swedia ke Hoffenheim pada Februari 2025, menjadi salah satu bintang muda Bundesliga musim ini bersama TSG. Dalam 26 penampilan di semua kompetisi sejauh ini, pemain sayap cepat ini telah mencetak sebelas assist, dan dua kali mencetak gol sendiri. Kontraknya di klub asal Kraichgau ini masih berlaku hingga 2029; jika terjadi transfer pada musim panas, Liverpool dilaporkan harus merogoh kocek sekitar 40 juta euro sebagai biaya transfer.
Bazoumana Toure tampaknya akan jauh lebih murah bagi Liverpool daripada Yan Diomande
Dengan demikian, Toure akan jauh lebih murah daripada rekan senegaranya dari Pantai Gading, Yan Diomande, yang bermain untuk RB Leipzig. Pemain berusia 19 tahun itu sudah secara terbuka memimpikan pindah ke Anfield Road, dan minat tersebut konon bersifat timbal balik. Namun, Leipzig tampaknya baru akan bersedia melepas Diomande jika tawaran mencapai sekitar 100 juta euro; pemain tersebut harus absen dalam laga persahabatan Pantai Gading melawan Skotlandia akibat cedera bahu.
Selain itu, Toure sebagai pemain kaki kiri yang bisa bergerak ke dalam dari sayap kanan dengan kecepatan luar biasa dan menciptakan ancaman gol, akan lebih cocok dengan profil penerus Salah. Seberapa siap Hoffenheim untuk menjual pemain pada musim panas ini juga bergantung pada apakah TSG dapat lolos ke Liga Champions. Jika tim yang saat ini berada di peringkat kelima klasemen gagal melakukannya, kemungkinan besar mereka akan lebih berupaya menjual aset berharga seperti Toure atau penyerang Fisnik Asllani dengan harga yang menguntungkan.
Toure berpotensi meningkatkan nilai pasarnya lebih jauh lagi di Piala Dunia musim panas ini. Bersama Pantai Gading, ia akan menghadapi Jerman di fase grup, sementara lawan lain di babak penyisihan grup adalah Ekuador dan Curacao. Hingga saat ini, pemain Hoffenheim yang beberapa minggu lalu dikaitkan dengan FC Bayern München dan juga dikabarkan menarik minat FC Arsenal atau Manchester United ini telah tampil dalam lima pertandingan internasional (dua gol). Pada Piala Afrika sekitar pergantian tahun, ia bukan pemain inti, namun mampu tampil meyakinkan dalam tiga penampilan singkat sebagai pemain pengganti dan mencetak dua gol.
Mohamed Salah akan meninggalkan Liverpool FC pada musim panas ini
Sementara itu, di Liverpool, sejak akhir Maret sudah jelas bahwa mereka membutuhkan pengganti Salah pada musim panas nanti. "Sayangnya, hari itu kini telah tiba. Ini adalah bagian pertama dari perpisahanku. Aku akan meninggalkan Liverpool pada akhir musim ini," kata pemain asal Mesir berusia 33 tahun itu baru-baru ini saat mengumumkan kepergiannya yang semakin dekat.
Sebenarnya, Salah telah memperpanjang kontraknya pada April tahun lalu selama dua tahun lagi hingga 2027. Namun, setelah beberapa perselisihan di musim ini, yang kini telah diselesaikan, sang penyerang akan meninggalkan The Reds setahun lebih awal.
Sebagai solusi utama untuk menggantikan Salah, Liverpool dikabarkan mengincar Michael Olise dari Bayern Munich, yang baru-baru ini juga direkomendasikan oleh ikon klub Steven Gerrard kepada klub kesayangannya. Klub Inggris tersebut kabarnya siap menawarkan biaya transfer sebesar 200 juta euro untuk Olise - namun Bayern tetap tidak akan melepas salah satu pemain terpentingnya, seperti yang baru-baru ini ditegaskan oleh Direktur Olahraga Max Eberl.
Bazoumana Toure: Penampilannya di tim nasional Pantai Gading sejauh ini
Tanggal
Kompetisi
Pertandingan
Waktu Pertandingan
10 Oktober 2025
Kualifikasi Piala Dunia
Seychelles vs. Pantai Gading 0:7 (1 assist)
89 menit
31 Desember 2025
Piala Afrika
Pantai Gading vs. Gabon 3:2 (1 gol)
22 menit
6 Januari 2026
Piala Afrika
Pantai Gading vs. Burkina Faso 3:0 (1 gol)
15 menit
10 Januari 2026
Piala Afrika
Pantai Gading vs. Mesir 2:3
1 menit
31 Maret 2026
Pertandingan Persahabatan
Skotlandia vs. Pantai Gading 0:1
90 menit