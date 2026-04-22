"Ini bukan soal usaha" - Trevoh Chalobah tidak sependapat dengan manajer Chelsea Liam Rosenior pasca kekalahan dari Brighton sambil membela rekan-rekan setimnya
Ketegangan internal semakin memuncak di Stamford Bridge
Tim asuhan Rosenior tampak benar-benar kacau sejak awal, kebobolan oleh Ferdi Kadioglu hanya dalam waktu tiga menit sebelum gol-gol tambahan dari Jack Hinshelwood dan Danny Welbeck semakin memperparah penderitaan mereka. Kekalahan ini menandai pertama kalinya dalam 114 tahun klub ini mengalami lima kekalahan beruntun di liga tanpa mencetak satu gol pun. Chalobah, yang kembali ke starting XI untuk pertama kalinya dalam lebih dari sebulan, berada di tengah-tengah upaya pertahanan yang putus asa. Meskipun ia memberikan momen langka dengan penyelamatan di garis gawang pada babak pertama, ia pada akhirnya menjadi bagian dari barisan belakang yang terkadang terlihat benar-benar tak berdaya. Rosenior tidak menahan diri, menggambarkan performa timnya sebagai "tidak dapat diterima dalam segala aspek".
Chalobah membalas
Chalobah tidak sependapat dengan pandangan Rosenior mengenai pertandingan tersebut. Ia langsung memuji usaha rekan-rekan setimnya di Chelsea, dengan menyatakan bahwa mereka sudah melakukan yang terbaik. Dalam upaya membela tim, sang bek menegaskan bahwa para pemain telah mengeluarkan tenaga yang besar meskipun skor akhir tidak menguntungkan.
“Menurut saya pribadi, para pemain sudah berlari sekuat tenaga. Semua orang di ruang ganti kelelahan. Ini bukan soal usaha. Kami sudah memberikan segalanya, kami hanya kalah hari ini,” tegas Chalobah.
Rosenior menyalahkan sikap para pemain
Sementara itu, Rosenior memberikan penilaian yang sangat tajam terhadap penampilan tim, dengan lebih memilih untuk menyoroti kondisi psikologis para pemain daripada kegagalan struktural yang membuat timnya berulang kali kebobolan di Pantai Selatan. “Malam ini bukan soal taktik, melainkan soal semangat,” kata Rosenior dengan tegas. Perbedaan antara pandangan manajer dan pernyataan Chalobah mengindikasikan adanya kegagalan komunikasi yang signifikan antara bangku cadangan dan lapangan.
Ketidakharmonisan yang jelas di Chelsea
Ketidaksepakatan mengenai apa yang salah menjadi masalah besar bagi The Blues. Dengan laga semifinal Piala FA melawan Leeds yang semakin dekat, waktu terjadinya perselisihan terbuka ini sungguh tidak tepat bagi petinggi klub di Stamford Bridge. Chelsea juga terancam gagal lolos ke Liga Champions, dengan laga Liga Premier berikutnya melawan Nottingham Forest pada 4 Mei.