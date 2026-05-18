Legenda Liverpool, Carragher, mengakui bahwa ia sama sekali tidak terkejut dengan keputusan Salah untuk mengungkapkan rasa frustrasinya secara terbuka saat kariernya di Anfield mendekati akhir. Dalam wawancara dengan Sky Sports, Carragher menarik paralel langsung antara perilaku pemain asal Mesir itu dan cara yang penuh drama yang digunakan Cristiano Ronaldo untuk memaksa kepergiannya dari Manchester United pada tahun 2022.

"Saya tidak terkejut," kata Carragher. "Saya sudah bilang ke semua orang, akan ada hal lain yang terjadi sebelum akhir musim. Dia akan melontarkan pernyataan mengejutkan lagi, sedikit mirip dengan yang dilakukan Ronaldo saat hengkang dari Manchester United. Saya kira itu mungkin terjadi setelah akhir musim ketika dia sudah pindah, tapi ternyata tidak. Kurang dari dua tahun lalu, saya menyebutnya egois karena melakukan wawancara, dan saya rasa itu benar lagi. Liverpool punya minggu yang sangat penting. Mereka masih belum sepenuhnya lolos ke Liga Champions, dan ini seharusnya tentang Liverpool FC, bukan Salah FC."