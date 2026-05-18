"Ini bukan Salah FC" - Jamie Carragher mengkritik tajam bintang Liverpool yang "egois" dan membandingkan pernyataannya tentang sepak bola "heavy metal" dengan langkah Cristiano Ronaldo yang memutuskan hubungan dengan Man Utd
Carragher menyamakan kepergian Salah dengan kejutan besar seputar Ronaldo
Legenda Liverpool, Carragher, mengakui bahwa ia sama sekali tidak terkejut dengan keputusan Salah untuk mengungkapkan rasa frustrasinya secara terbuka saat kariernya di Anfield mendekati akhir. Dalam wawancara dengan Sky Sports, Carragher menarik paralel langsung antara perilaku pemain asal Mesir itu dan cara yang penuh drama yang digunakan Cristiano Ronaldo untuk memaksa kepergiannya dari Manchester United pada tahun 2022.
"Saya tidak terkejut," kata Carragher. "Saya sudah bilang ke semua orang, akan ada hal lain yang terjadi sebelum akhir musim. Dia akan melontarkan pernyataan mengejutkan lagi, sedikit mirip dengan yang dilakukan Ronaldo saat hengkang dari Manchester United. Saya kira itu mungkin terjadi setelah akhir musim ketika dia sudah pindah, tapi ternyata tidak. Kurang dari dua tahun lalu, saya menyebutnya egois karena melakukan wawancara, dan saya rasa itu benar lagi. Liverpool punya minggu yang sangat penting. Mereka masih belum sepenuhnya lolos ke Liga Champions, dan ini seharusnya tentang Liverpool FC, bukan Salah FC."
Pernyataan tentang logam berat
Kontroversi ini bermula dari pernyataan tajam yang dilontarkan Salah di media sosial setelah kekalahan mengecewakan 4-2 dari Aston Villa. Dalam postingannya, pemain berusia 33 tahun itu mengungkapkan keinginannya agar tim kembali ke gaya permainan berintensitas tinggi yang dipopulerkan oleh Jurgen Klopp, sekaligus menyiratkan bahwa filosofi Slot saat ini bukanlah yang pantas didapatkan para penggemar.
Dalam pesan yang tampaknya menantang metode pelatih kepala Slot, Salah menulis: "Saya telah menyaksikan klub ini berubah dari yang diragukan menjadi yang dipercaya, dan dari yang dipercaya menjadi juara. Butuh kerja keras, dan saya selalu melakukan segala yang saya bisa untuk membantu klub mencapai itu. Tidak ada yang membuat saya lebih bangga daripada itu. Kekalahan kami yang semakin beruntun musim ini sangat menyakitkan dan bukan yang pantas didapatkan para penggemar. Saya ingin melihat Liverpool kembali menjadi tim penyerang yang tangguh yang ditakuti lawan dan kembali menjadi tim yang memenangkan trofi."
Steven Gerrard memandang pesan samar ini sebagai sinyal jelas adanya keretakan di ruang ganti dan hilangnya identitas di bawah asuhan Slot.
Neville menyampaikan penilaiannya yang sangat kritis terhadap tindakan Salah
Saat The Reds bersiap menghadapi laga terakhir musim ini melawan Brentford, para pakar mempertanyakan apakah hubungan Salah dengan Slot sudah tak bisa dipertahankan lagi. Gary Neville ikut menyuarakan kritik bersama Carragher terkait waktu pernyataan tersebut, dengan mencatat bahwa unjuk ketidakpuasan secara terbuka seperti itu tak akan bisa diterima di klub papan atas mana pun.
"Dia seperti mencabut pin granat tepat di tengah ruangan, lalu berjalan keluar," kata Neville. "Mo tidak bahagia di sana. Situasinya tidak bagus. Jika dia pemain Manchester United, saya pasti akan marah besar. Tapi yang tidak bisa Anda lakukan pada pemain sekelas ini, dengan status dan kepribadian seperti itu, adalah membuatnya diam. Jika mereka punya sesuatu untuk dikatakan, mereka akan mengatakannya. Dan mereka akan mengatakannya pada saat Anda tidak ingin mendengarnya. Itu komentar yang sangat berarti. Arne Slot sama sekali tidak akan menyukainya. Tapi dia hanya ingin menyelesaikan musim ini, keluar dari sana, mengeluarkan semua orang yang tidak akan ada di sana musim depan, dan mencoba membangun tim."
Dilema Slot menjelang perpisahan di Anfield
Terlepas dari ketegangan tersebut, Carragher yakin Klopp harus mengutamakan ambisi klub di Liga Champions daripada masalah pribadi apa pun. Dengan tiket empat besar yang masih belum terjamin, sang manajer dihadapkan pada keputusan sulit: apakah akan memberi Salah tempat di starting line-up untuk penampilan terakhirnya di Anfield atau mencoretnya sebagai tindakan disiplin.
"Saya tidak percaya ada manajer yang harus merugikan dirinya sendiri demi membalas dendam," tambah Carragher. "Jika memainkan Mo Salah pada akhir pekan ini memberi Liverpool peluang terbaik untuk memenangkan pertandingan, Anda harus memilihnya. Saya pernah mengkritik Mo Salah karena bersikap egois. Arne Slot tidak boleh egois; dia harus memikirkan klub, apa yang terbaik bagi klub. Jika Liverpool membutuhkan hasil melawan Brentford, dia harus memainkannya jika dia merasa Mo Salah adalah bagian dari tim terbaiknya. Arne Slot tidak berada dalam posisi yang kuat di Liverpool saat ini, dan itulah mengapa Salah membuat komentarnya. Dia tidak mendapat dukungan dari suporter saat ini, dan itulah mengapa Salah melakukannya. Dia telah menempatkan Arne Slot dalam posisi yang sangat canggung."