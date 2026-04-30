"Ini bukan perang" - Cristiano Ronaldo menyebut kritik terhadap wasit "tidak baik" bagi "proyek" Liga Profesional Saudi
Ronaldo menyerukan agar 'perang' seputar wasit dihentikan
Ronaldo mengkritik keras budaya kritik yang semakin marak di Liga Pro Arab Saudi, dengan menyatakan bahwa sorotan yang terus-menerus terhadap keputusan wasit merugikan citra kompetisi tersebut. Setelah kemenangan Al-Nassr 2-0 atas Al-Ahli, pertandingan yang memperkuat posisi timnya di puncak klasemen, pemain berusia 41 tahun itu menyerukan agar rekan-rekannya bersikap lebih profesional.
Pemain internasional Portugal itu sangat jelas dalam penilaiannya terhadap suasana saat ini saat berbicara kepada Thmanyah setelah pertandingan, dengan menyatakan, "Saya pikir ini tidak baik untuk liga. Semua orang mengeluh. Ini sepak bola; ini bukan perang. Kita tahu kita harus berjuang; semua orang ingin menang. Tapi tidak semuanya diperbolehkan." Komentarnya ini menyusul tuduhan dari bek Al-Ahli, Merih Demiral, yang mengklaim bahwa Al-Nassr telah diuntungkan oleh keputusan wasit yang menguntungkan sepanjang musim ini.
Keluhan-keluhan akan diungkapkan pada akhir musim
Meskipun ia menyerukan agar semua pihak tetap tenang, Ronaldo memberi isyarat bahwa ia memiliki keluhan tersendiri yang ingin ia sampaikan begitu perebutan gelar liga berakhir. Penyerang veteran ini telah melalui tahun yang penuh gejolak, termasuk boikot singkat terhadap pertandingan di awal musim menyusul kepindahan kontroversial Karim Benzema ke Al-Hilal.
Ronaldo berjanji akan memberikan penjelasan lengkap dalam beberapa bulan mendatang, dengan mengatakan: "Saya akan berbicara di akhir musim karena saya telah melihat banyak, banyak hal buruk. Banyak pemain yang mengeluh, membuat postingan di Instagram dan Facebook, berbicara tentang wasit, berbicara tentang liga, dan berbicara tentang proyek ini. Ini tidak baik. Ini bukan tujuan dari liga. Ini adalah musim yang sulit, tidak hanya di lapangan tetapi juga di luar lapangan. Kami tahu kekuatan yang dimiliki tim-tim lain, tetapi saya akan memiliki kesempatan untuk berbicara di akhir musim."
Menjadi teladan bagi kompetisi di Eropa
Mantan pemain Real Madrid dan Manchester United ini tetap fokus pada tujuan besar: menjadikan Liga Pro Saudi sebagai pesaing sejati bagi liga-liga elit Eropa. Ia meyakini bahwa perselisihan internal yang terjadi saat ini merusak investasi besar dan kemajuan olahraga yang telah dicapai sejak kedatangannya di Riyadh pada Desember 2022.
Menyikapi posisi liga di kancah global, ia menambahkan: "Kita harus menjadi teladan, tidak hanya di sini tetapi juga bagi Eropa, bahwa kita ingin bersaing dengan mereka untuk menjadi salah satu liga terbaik di dunia. Namun demikian, menurut saya kita harus menganalisis tetapi menghentikan [kritik] itu ... karena bagi saya, ini bukan sepak bola."
Perburuan gelar juara pertama Saudi
Dengan Al-Nassr memimpin perburuan gelar liga pertama mereka sejak 2019, Ronaldo lebih mengutamakan trofi daripada penghargaan individu, meski ia semakin mendekati pencapaian 1.000 gol sepanjang kariernya, namun ia menegaskan bahwa kesuksesan bersama dalam "proyek" inilah yang membuatnya tetap termotivasi di tahap akhir kariernya.
“Perjuangan [untuk gelar liga] akan berlangsung hingga akhir,” tutup Ronaldo. “Karier yang saya jalani sangat cemerlang dan terus berlanjut. Hal terpenting bagi saya adalah terus melanjutkannya. Saya tetap menikmati permainan ini, mencetak gol. Namun, yang terpenting adalah menang. Kami benar-benar ingin memenangkan liga.”