"Ini bukan perang" - Cristiano Ronaldo menyebut kritik terhadap wasit "tidak baik" bagi "proyek" Liga Profesional Saudi

Ronaldo mengkritik keras budaya kritik yang semakin marak di Liga Pro Arab Saudi, dengan menyatakan bahwa sorotan yang terus-menerus terhadap keputusan wasit merugikan citra kompetisi tersebut. Setelah kemenangan Al-Nassr 2-0 atas Al-Ahli, pertandingan yang memperkuat posisi timnya di puncak klasemen, pemain berusia 41 tahun itu menyerukan agar rekan-rekannya bersikap lebih profesional.

Pemain internasional Portugal itu sangat jelas dalam penilaiannya terhadap suasana saat ini saat berbicara kepada Thmanyah setelah pertandingan, dengan menyatakan, "Saya pikir ini tidak baik untuk liga. Semua orang mengeluh. Ini sepak bola; ini bukan perang. Kita tahu kita harus berjuang; semua orang ingin menang. Tapi tidak semuanya diperbolehkan." Komentarnya ini menyusul tuduhan dari bek Al-Ahli, Merih Demiral, yang mengklaim bahwa Al-Nassr telah diuntungkan oleh keputusan wasit yang menguntungkan sepanjang musim ini.